Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca pe 26 mai se desfașoara alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, in scopul asigurarii cadrului necesar desfasurarii in conditii optime a procesului electoral, Primaria Brașov anunța ca Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Brasov…

- La 9 mai 2019, liderii UE se vor intalni la Sibiu, dupa cum a sugerat președintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agenda strategica a UE pentru perioada 2019-2024, transmite site-ul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Aceștia vor discuta…

- Juncker a spus ca unele state se implica ''in anumite jocuri si incalcari ale regulilor'', adaugand ca pe termen lung nu vede amenintat statul de drept in tarile membre respective.Seful executivului comunitar a adaugat ca in special tarile din fostul bloc comunist vor avea nevoie de o anumita…

- UE ar trebui sa sanctioneze prin intermediul fondurilor europene tarile membre care nu respecta normele statului de drept, a declarat seful aripii germane a conservatorilor europeni si candidat la presedintia Comisiei Europene Manfred Weber, mentionând si

- De cand este membra cu drepturi depline in Uniunea Europeana, Romania a beneficiat de fonduri, dar a și contribuit la bugetul Uniunii. Ce e drept, s-au tot facut calcule, oficialitațile au tot dat declarații, dar nimeni nu a raspuns concret la intrebarea: „Cate miliarde de euro a dat și cate miliarde…

- „Referendumul este cea mai profunda forma de manifestare a democrației și, de fiecare data cand cetațenii sunt chemați sa decida asupra unor probleme de interes public, noi ne implicam in aceasta campanie și susținem ca fiecare cetațean sa participe la aceasta decizie. Suntem partenerii Președintelui…

- Dupa nici trei luni de mandat la Președinția Consiliului UE, România a reușit finalizarea negocierilor pentru 82 de dosare legislative cu impact major asupra vieții cetațenilor europeni. Reprezentanța Permanenta a României la UE din subordinea Ministerului Afacerilor Externe a reușit…

- Luni, 4 martie 2019, Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Parlamentului European, citat…