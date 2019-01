Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, a pus caruta inaintea boilor si ca PNL nu discuta formarea unui nou Guvern, ci analizeaza competentele actualului Executiv. Liderul PNL sustine ca discutiile despre un nou Guvern vor avea loc dupa caderea celui actual.

- Dupa consolidarea pozitiei in retailul de flori, online prin Floria.ro si offline prin cele 6 florarii ale retelei, grupul Floria s-a concentrat pe extinderea segmentului B2B, care a generat 40% din afacerile consolidate in primele 9 luni ale lui 2018. Devenind jucator national pe acest segment, grupul…

- IJP Prhova a anunțat, in jurul orei 12.30, coloane de mașini pe o distanța de șase kilometri, pe sensul de urcare atat de la ieșirea Cornu pana la intrare in Comarnic, dar și de la Poiana Țapului pana la ieșirea din Bușteni. Ulterior, Poliția Prahova a revenit cu un avertisment pentru șoferi și le-a…

- Anul 2018 a fost unul extrem de greu pentru Primaria Timișoara, care a avut probleme serioase cu banii. Abia și-a putut achita subvențiile pentru societațile din subordine, angajații STPT fiind cei care au suferit cel mai mult, pentru ca nu și-au primit salariile aproape trei luni. Daca in cele din…

- Cendrine de Buggenoms, responsabil cu afacerile sociale si mobilitatea fortei de munca la Comisia Europeana, considera ca in Romania trebuie continuata dezinstitutionalizarea si atrage atentia ca sunt foarte multi copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, iar societatea trebuie…

- In orasul Freiburg din sud-vestul Germaniei sunt prevazute luni manifestatii, in urma unui viol care ar fi fost comis de un grup de barbati in majoritate sirieni asupra unei tinere de 18 ani, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD)…

- Liderul Partidului Romania Unita Gorj este in vizorul unei noi formatiuni politice. Rudi Buga este cu un picior in tabara recent infiintata de europarlamentarul Catalin Ivan. Alternativa pentru Demnitatea Nationala (ADN) este...

- Un plan al miscarii populiste de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) de a deschide portaluri online pe care elevii isi pot denunta profesorii pentru ca au facut comentarii partizane a provocat marti un val de critici in Germania, relateaza dpa. 'Ei organizeaza pur si simplu denunturi…