Obligatiunile Elefant Online vin pe bursa anul acesta. Ce dobanzi ofera obligatiunile listate si cum arata tabloul complet

- Business Hi-Tech Actionarii Bittnet Systems vor discuta emiterea unor obligatiuni corporative de maxim 10 mil. euro pana in 2020 si transferul companiei pe piata principala a BVB Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 10:30 6 Bittnet Systems (BNET), integrator local de solutii IT&C…

- Au fost 146 de voturi "impotriva", 103 deputati au votat "pentru", iar 19 s-au abtinut. "Economia tarii este in impas. Fara viziune, fara reguli, fara strategii, economia nationala este o barca in deriva. Dar Guvernul PSD-ALDE isi continua activitatea pe doua planuri, cea prezentata public,…

- Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz SA, prin Hotararea nr. 45 01.10.2018, numeste pe Constantin Adrian Volintiru in functia de Director General al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru o perioada de 4 ani.Raportul a fost emis de Bursa de Valori Bucuresti, astazi, 2 octombrie. ...

- la data de 30.06.2018 Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. informeaza acționarii și investitorii ca Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 – intocmite in conformitate cu prevederile legale – sunt disponibile spre consultare incepand…

- Oferta de obligațiuni emise de Elefant Online SA, unul dintre cei mai mari retaileri online din Romania, intermediata de Tradeville, lider de piața in tranzacționarea online la bursa din Romania, a fost incheiata cu succes, fiind suprasubscrisa cu 32% fața de valoarea inițiala. Compania a atras astfel…

- Elefant Online SA, compania care administreaza operatiunile elefant.ro, unul dintre cele mai mari magazine online locale, a obtinut o finantare de 7,65 mil. lei printr-o emisiune de obligatiuni, disponibila doar unui numar restrans de investitori, conform datelor anuntate de companie si de Tradeville…

- Pana la termenul limita din 31 iulie 2018, patru firme au depus oferte indicative pentru activele Oltchim ramase nevandute, se mentioneaza intr-un anunt al companiei publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), vineri.

- Ca urmare a apariției in spațiul public a unor informații privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) in acțiunile unei companii listate la Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) transmite urmatoarele precizari: Avand in vedere…