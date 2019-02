Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 – 31 ianuarie 2019, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate aproximativ 100 de premii, scrie Antena 1. Pentru ca un bon fiscal sa fie considerat caștigator, acesta trebuie sa indeplineasca toate…

- Joi, 14 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 14 februarie: Loto 6/49: 31, 49, 2, 46, 20, 3 Joker: 43, 3, 41, 27, 15 +19 Loto 5/40:26. 18, 37, 7. 38, 22 Noroc: 1, 3, 6, 7, 1, 2, 7 Noroc Plus: 6, 8, 5,…

- Actiune pentru cresterea sigurantei rutiere, desfașurata de polițiști in Campeni. 27 de sancțiuni contravenționale in valoare de 7250 lei și si 3 certificate de inmatriculare retrase In perioada 8 – 10 februarie 2019, Politia orasului Cimpeni – Compartimentul Rutier, impreuna cu politistii din cadrul…

- Politistii Capitalei au efectuat razii in mai multe cluburi din Sectorul 2, in acest weekend. Printre abaterile constatate se numara fumatul in interior sau nereguli privind securitatea la incendii. "In urma controalelor efectuate, s-a constatat incalcarea mai multor abateri de la prevederile unor norme…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice „au descins”, duminica, in Piața Obor, unde au depistat patru barbați, din Arad, care comercializau produse de imbracaminte care purtau insemnele unor marci inregistrate, fara a prezenta elementele de siguranța ale produselor originale,…

- Opt dintre cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au crescut ieri, in prima zi de tranzacționare a acestui an, in creștere fața de luni, ultima zi a anului trecut, informeaza MEDIAFAX.BET, principalul indice care include cele mai tranzacționate 15 companii, a crescut cu 1,18%, la ...

- Opt dintre cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au crescut joi, in prima zi de tranzacționare a acestui an, in creștere fața de luni, ultima zi a anului trecut.BET, principalul indice care include cele mai tranzacționate 15 companii, a crescut cu 1,18%, la 7.471,10 puncte, iar…

- Patru dintre cei noua indicii ai Bursei de Valori București (BVB) au intrat, luni, ușor pe verde, fața de vineri, dupa prima ora de tranzacționare, unul a stagnat, iar ceilalți patru au fost la limita minima, de 0,1%, dintre scadere și creștere, scrie Mediafax.Indicele BET, principalul indice…