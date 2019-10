Primele obligatiuni corporative emise de dezvoltatorul de software eLearning Ascendia (ASC) intra miercuri la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu simbolul ASC22, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare.



Emisiunea cuprinde 30.000 de obligatiuni, negarantate, denominate in lei, cu o valoare nominala de 100 de lei, o scadenta de trei ani, in valoare totala de 3 milioane lei. Obligatiunile au o dobanda fixa, de 10% p.a., platibila semestrial. Obligatiunile au fost cumparate de 35 de investitori, dintre care un investitor persoana juridica si 34

de investitori…