Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care ai o afacere, trebuie sa stii ca in aceasta perioada esti obligat sa depui mai multe declaratii si sa platesti impozitele la Agentia Nationala de Administrare Fiscala...

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala organizeaza in intreaga țara, in luna aprilie, 133 de intalniri cu contribuabilii. Dintre acestea, 16 sunt organizate in colaborare cu organisme profesionale si alte institutii publice. Principala tema abordata de specialiștii ANAF va fi „Spațiul Privat Virtual-…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va face totul public la sfarșitul lunii aprilie, potrivit legislației in vigoare. Concret, pana la sfarșitul lunii aprilie, ANAF va publica lista datornicilor care nu și-au platit obligațiile fiscale pana in trimestrul 1 din 2019. In „lista rusinii” sunt…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va publica ”lista rușinii” la sfarșitul lunii aprilie. Mai precis, lista cu datornicii care nu și-au platit obligațiile fiscale pana in trimestrul 1 din 2019. In „lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc,…

- In “lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in T1 2019. ”Lista rusinii” este reglementata de Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante,…

- Potrivit Profit.ro ., Guvernul va plati dobanzi pentru cadrele didactice, ca urmare a nerespectarii creșterilor salariale prevazute prin Legea 221/2008, aprobata in perioada regimului Basescu și care majora cu 50% salariile profesorilor inaintea izbucnirii crizei financiare. Potrivit ministrului Educației,…

- Cu toate ca au cerut inițial 4.500.000 lei cu prilejul aniversarii Centenarului, FC Universitatea Cluj ar urma sa primeasca doar 3 milioane de lei (circa 630.000 euro). Tot atât ar urma sa intre în conturile clubului prezidat de Ovidiu Vasu, cu precizarea ca CS Universitatea Cluj a cerut…

- Majorarea alocațiilor a fost aprobata in unanimitate de Senatul Romaniei. Familiile cu copii vor primi bani mai mulți din luna imediat urmatoare adoptarii bugetului de stat pe anul in curs. Urmeaza votul in Camera Deputaților. S-a votat majorarea alocațiilor! Cu cat vor crește Toți cei 86 de senatori…