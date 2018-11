Obligaţii fiscale, reducere pentru plata până la 15 decembrie De asemenea, contribuabilii care vor alege sa-si achite obligatiile fiscale pana la 15 martie 2019, reducerea este de doar 5% din suma totala datorata, daca Declaratia unica a fost depusa prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Este important de stiut ca Declaratia Unica trebuie completata si depusa de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din Romania si/ sau din strainatate, si de cele care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii. Persoanele care nu realizeaza venituri si aleg sa plateasca contributia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

