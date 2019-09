Obligat să piardă Iranianul Saeid Mollaei, campionul mondial din 2018 la categoria 81 kg, a declarat ca ar fi fost supus unor presiuni din partea autoritatilor iraniene pentru a pierde meciul din semifinale si cel pentru locul al treilea la Mondialele de judo de la Tokyo, pentru a evita contactul cu un sportiv israelian"Am facut-o cu intentia de a pierde, suta la suta", a afirmat judoka de 27 de ani pentru Iran International, un canal iranian de opozitie, care emite de la Londra.. Acesta tre (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

