- Farul a fost invinsa fara drept de apel, 1-5, de catre Chindia Targoviște. Reinstalat joia trecuta pe banca dobrogenilor, Petre Grigoraș n-a reușit sa faca prea multe pentru a-i pune pe picioare pe constanțeni, iar la Tagoviște au fost victima sigura! Au luat cinci goluri, cele mai multe marcate pana…

- Echipa SSC Farul Constanta a fost invinsa, ieri, in deplasare, de Chindia Targoviste, cu scorul de 1-5 (1-2), intr-o partida din etapa a Vlll-a a Ligii a ll-a la fotbal. Pentru formatia de pe litoral, antrenata de Petre Grigoras, unicul gol a fost marcat de Lamine Diakite, in minutul 19. De partea cealalta,…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta va juca duminica, 23 septembrie, de la ora 11, in deplasare, cu Chindia Targoviste, intr-o partida contand pentru etapa a Vlll-a a Ligii a ll-a. Partida va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1. Ieri, antrenamentul a fost condus, surprinzator pentru suporterii constanteni,…

- Dupa ce Ion Barbu nu a mai continuat la echipa de fotbal SSC Farul Constanta, noii antrenori ai divizionatei secunde sunt Petre Grigoras si Marian Dinu. Cei doi au venit astazi la stadionul Farul si tot de astazi conduc pregatirea formatiei. La stadion a ajuns astazi si fostul international Ciprian…

- Dupa ce a achiziționat in urma cu o luna și jumatate palmaresul și numele fostei FC Farul, Ciprian Marica și-a facut și echipa. Aflat in conflict deschis cu clubul suporterilor, SSC Farul, fostul internațional a decis sa porneasca un alt proiect. Astfel, noua echipa va evolua in Liga a IV-a, sub denumirea…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta va afla astazi ce program va avea in Liga a 2 a, cu ocazia tragerii la sorti in urma careia se va stabili calendarul competitional al editiei 2018 2019 a esalonului secund. Potrivit hotararii Comitetului de Urgenta a Federatiei Romane de Fotbal din data de 18 iulie…

- Emma Gavrila, fosta iubita a lui Alexandru Mazare, a cumparat Farul Constanța de la suporteri. Afacerista, care a candidat la Primaria Costinești din partea PSD, a achiziționat de la suporteri parchetul majoritar al Suporteri Spirit Club Farul (SSC Farul), in calitate de reprezentant al unei companii…

- Ciprian Marica a declarat ca toate cluburile mari ale Romaniei trebuie readuse la viata. "Cu ceva timp in urma, discutam cu Mircea Lucescu la o cafea. La un moment dat, ma intreaba din senin: "Cum iti hranesti tu pasiunea, cum te dedici activitatii care sa-ti aduca bucuria aia venita din pasiune?"…