- Cetatea Rasnov, Pestera Valea Cetatii si Dino Parc Rașnov au trecut la program de vara si vor fi deschise si in perioada minivacantei de Paste, in perioada 26 aprilie - 1 Mai 2019. Astfel, turistii pot vizita zilnic Cetatea, intre orele 9.00 si 19.00, conform aceluiasi program urmand a functiona…

- 5 unitati farmaceutice au program non-stop, alte 4 vor functiona dupa program scurt In Vinerea Mare, prima si a doua zi de Paste, dar si in 1 Mai 2019 (zile libere, nelucratoare pentru majoritatea salariaților), in municipiul Brasov vor fi deschise non-stop patru farmacii. Este vorba despre…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj anunța ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada Sarbatorilor Pascale si a sarbatorii legale de 1 Mai, respectiv 26 aprilie 2019 – 05 mai 2019, in toate unitatile sanitare…

- Ghișeele unitaților poștale vor avea un program special in perioada Sarbatorilor Pascale și de 1 Mai. Conducerea Companiei Naționale Poșta Romana a anunțat ca Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti și ziua de 1 Mai sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. De asemenea, ziua…

- Sambata, 27 aprilie 2019, magazinele, cafenelele si restaurantele din ansamblul Palas vor functiona pana la ora 18.00. Duminica, in prima zi de Paste, mall-ul este inchis, insa cei care isi doresc sa se bucure de zilele libere, in compania prietenilor sau a familiei, vor avea numeroase optiuni de recreere…

- Zilele libere legale acordate cu prilejul Sarbatorilor Pascale si Zilei Internationale a Muncii (1 Mai) reprezinta un prilej deosebit pentru dambovitenii si turistii care doresc sa afle informatii importante despre istoria vechii Cetati de Scaun.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca autoritațile sanitar-veterinare și cele locale vor lua masuri astfel incat sa nu fie afectata comercializarea carnii de miel, deoarece ”fiecare om dorește sa sacrifice un miel și sa manance o bucata de carne de miel sau o ciorba”. Intrebat, joi, de presa,…