Obiectivele summitului UE - Balcanii de Vest de la Sofia

- Este mesajul unui premier al unei tari care a fot cea mai supusa URSS si rigorilor sale: „Grabiti-va sa ne ancorati definitiv la Occident, altfel Rusia, Turcia si China vor avea mana libera in Balcani, vor ocupa zilnic spatiul nostru. Noi, balcanicii, suntem garantia de stabilitate. Priviti la Bulgaria…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 15 martie 2018, intrevederi la Berlin cu Jan Hecker, consilierul pentru politica externa al cancelarului federal, cu Gunther Krichbaum, presedintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag si cu Norbert Rottgen, presedintele comisiei…

- Aproximativ 60% din populatia Uniunii Europene considera radioul ca fiind cea mai de incredere sursa de informare media, se arata intr-un raport al Uniunii Europene de Radio si Televiziune – EBU. Radioul este ascultat de 90% dintre europeni in fiecare saptamana, in medie, doua ore si jumatate pe zi.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, in contextul vizitei in Croatia, consultari cu viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric, si intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a luat parte vineri, 9 martie la dezbaterea organizata de Partidul Popular European la Sofia (Bulgaria), unde a fost lansat angajamentul pentru alegerile europarlamentare din 2019 al celei mai mari familii politice europene. Ludovic Orban a subliniat mandria liberalilor…

- Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, s-a intalnit, joi, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, discutand despre protejarea minoritatilor nationale, parcursul european al Serbiei, dar si perspectivele pentru un angajament sporit al Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest. Tariceanu…

- In perioada 8 – 9 martie 2018, o delegație a Ministerului Afacerilor Interne, condusa de Carmen DAN, ministrul afacerilor interne, participa la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Bruxelles (Belgia) In data de 8 martie a.c., are loc sesiunea afaceri interne, discuțiile urmand sa…

- Romania a activat, luni, Mecanismul de Alerta European România a activat, luni, Mecanismul de Alerta European prin care solicita imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, dupa ce premierul Viorica Dancila a aprobat solicitarea în acest sens facuta de Ministerul Sanatatii.…

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker a efectuat in ultimele zile un turneu in Serbia,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti 27 februarie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ministrilor pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene a vizat abordarea,…

- Premierului Boiko Borisov i-a venit o noua ideea pentru realizarea proiectului Centralei Nucleare de la Belene. La forumul de investitii privitor la Balcanii de Vest, pe care Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) l-a organizat luni, la Londra, premierul bulgar a prezentat teza privind…

- Germanul Martin Selmayr a fost numit secretar general al Comisiei. O adevarata bomba in mica lume a institutiilor europene. Actualul sef de cabinet al presedintelui institutiei (Jean-Claude Juncker), Selmayr (47 de ani) este pe cat de admirat, pe atat de temut pe holurile Uniunii Europene., potrivit…

- Pina in anul 2028, in Republica Moldova urmeaza sa fie creat un sistem de monitoring integrat al calitații aerului, raliat la cel al Uniunii Europene, prin aplicarea standardelor și prin transpunerea legislației europene la nivel național. Totodata, in decurs de zece ani, volumul emisiilor de poluanți…

- Dupa ce a bulversat esichierul politic francez, este Emmanuel Macron in stare sa redeseneze harta politica a Uniunii Europene? Multi din PPE (dreapta europeana) se indoiesc, PPE se vede invingatorul linistit al europenelor din 2019, dar fara a fi majoritar. Cu atat mai mult cu cat pana acum presedintele…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la Ljubljana ca este daunator si periculos ca statele din Balcanii de Vest sa fie obligate sa aleaga intre Rusia si Occident. La conferinta de presa organizata dupa intrevederea cu ministrul sloven de externe, Karl Erjavec, Lavrov a apreciat ca asa…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Premireul ungar Viktor Orban transmite un nou mesaj sfidator la adresa Uniunii Europene. "Noua propunere privind migratia nu este buna pentru noi", a declarat acesta, luni, la Sofia, dupa discutiile cu omologul bulgar, Boiko Borisov, a carui tara indeplineste in prezent presedintia rotativa a UE. „Discutiile…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, a participat la Conferința de preluare a Președenției Uniunii Europene de catre Bulgaria, eveniment ce a avut loc la Sofia. La Conferința au participat toți președinții comisiilor…

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” ca pana in iulie s-ar putea soluționa disputa bilaterala intre Atena si Skopje, pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP, citat de News.ro . Negocierile s-au intensificat, in ultimele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a subliniat faptul ca extinderea Uniunii in Balcanii de Vest va ramane o prioritate pentru președinția romana a Consiliului, in condițiile in care, aceasta regiune este esențiala pentru viitorul Uniunii Europene.…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta publicarea de catre Comisia Europeana a Strategiei privind "O perspectiva credibila de aderare pentru Balcanii de Vest si un angajament sporit al UE in regiune" si apreciaza ca acest demers este "o investitie strategica intr-o Europa stabila", informeaza MAE intr-un…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta publicarea de catre Comisia Europeana, la 6 februarie 2018, a Strategiei privind „O perspectiva credibila de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE in regiune”, document programatic așteptat atat de catre partenerii din regiune, cat și de…

- Pana in 30 septembrie, Comisia Europeana (CE) a evaluat diferitele oferte pentru transferul EMA, iar in 20 noiembrie orasul olandez Amsterdam a fost desemnat pentru a gazdui sediul Agentiei Europene a Medicamentului. Printre orasele care au concurat pentru sediul EMA s-au aflat Varsovia, Bucuresti…

- Serbia si Muntenegru s-ar putea alatura Uniunii Europene din 2025, potrivit Comisiei Europene, in conditiile in care integrarea rapida in Uniunea Europeana a sase tari din Balcanii de Vest este ...

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite, informeaza Mediafax.Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia…

- Guvernul austriac, alcatuit din crestin-democrati si forte de extrema dreapta, vrea sa reduca transferurile financiare catre Europa de Est, in urmatoarea perioada bugetara a Uniunii Europene (UE), informeaza presa de la Viena, potrivit Rador. "In final, aceasta nu va fi singura mea decizie", declara…

- Continuarea procesului de transformare, modernizare si restabilire a capacitatii de lupta, operationalizarea elementelor de comanda si control din structura de forte a NATO, pregatirea fortelor pentru misiunile Aliantei Nord-Atlantice, Uniunii Europene si de tip coalitie s-au inscris printre obiectivele…

- Germania este dispusa sa renunte deocamdata la dezbaterea referitoare la distribuirea de refugiati intre statele Uniunii Europene, a declarat joi ministrul de interne Thomas de Maiziere, in marja reuniunii omologilor sai din UE, care are loc in capitala bulgara Sofia, transmite dpa. Potrivit…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comparat istoria Balcanilor cu serialul Urzeala Tronurilor (Game of Thrones). Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinind un discurs in limba bulgara. El a aratat ca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Expert al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene de la Washington, Janusz Bugajski, considera ca Moscova prin propaganda si provocari constante va continua sa provoace tensiuni intre Muntenegru si Serbia si intre statele din Balcanii de Vest. Bugajski a declarat pentru cotidianul "Pobjeda" de…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- Subiectul privitor la ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei nu se va pune in timpul Presedintiei bulgare a Uniunii Europene, pentru ca deja s-a decis ca acestea sa fie prelungite pana la sfarsitul lunii iulie 2018, a declarat, pentru postul public de televiziune de la Sofia (BNT), ministrul bulgar…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza vineri…

- Din cauza ingrijorarii provocate de extinderea influentei Rusiei, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa pregateasca o analiza privind cooperarea militara a fiecarui stat din Balcanii de Vest cu Rusia. Mattis trebuie sa prezinte raportul Comisiilor de aparare si de politica…