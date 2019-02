Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii diagnosticati cu melanom, avand dependenta tabagica in antecedente, au cu 40- mai putine sanse de a supravietui acestei afectiuni in comparatie cu persoanele care nu au fumat niciodata, a descoperit un studiu publicat in jurnalul Cancer Research. Cercetatorii de la Universitatea din Leeds…

- Fumatul ar putea limita capacitatea corpului de a lupta impotriva cancerului de piele, sugereaza un studiu efectuat in Marea Britanie, citat duminica de Press Association. Pacientii diagnosticati cu melanom, avand dependenta tabagica in antecedente, au cu 40% mai putine sanse de a supravietui…

- Persoanele care fumeaza si doresc sa renunte la acest obicei au de aproape doua ori mai multe sanse daca apeleaza la ajutorul tigarilor electronice in comparatie cu plasturii cu nicotina sau guma de mestecat imbogatita cu aceasta substanta, potrivit concluziilor unui studiu realizat in Marea Britanie,…

- Turneul celor Sase Natiuni la rugby, editia 2019, va debuta pe 1 februarie cu partida dintre Franta si Tara Galilor, care va avea loc pe Stade de France din Paris. In prima etapa vor mai avea loc partidele Scotia - Italia, pe Murrayfield Stadium din Edinburgh, si Irlanda - Anglia, pe AVIVA…

- Delfinii formeaza ''prietenii de durata'' si se organizeaza in cete, insa ocolesc alte grupuri de semeni, conform unui studiu citat marti de Press Association. O echipa internationala de cercetatori, condusa de Universitatea St Andrews din Scotia, a studiat timp de peste 16 ani comportamentul…

- O noua tehnica in domeniul terapiei cu celule stem ar putea reduce necesitatea interventiei chirurgicale in randul pacientilor diagnosticati cu osteoartrita, relateaza luni Press Association. In cadrul primului studiu clinic efectuat pe esantioane de tesut uman, oamenii de stiinta de la Universitatea…

- Acordul de Brexit negociat de guvernul premierului britanic Theresa May ar "saraci" Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an si ar determina o scadere a valorii economiei britanice de 3,9% pe an, pana in 2030, indica o analiza independenta citata luni de Press Association. Potrivit raportului…

- Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” la Chisinau, in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Moldova, organizeaza traditionalul concert de muzica clasica cu prilejul Zilei Nationale. Evenimentul va avea loc pe data de 28 noiembrie, ora 18.00, la Sala cu Orga si va fi sustinut de Orchestra…