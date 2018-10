Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Evanghelica din Bistrita, cel mai vizitat obiectiv din oras, fiind si singura biserica cu lift din Romania, va fi inchisa timp de doi ani, pentru reabilitare si restaurare dupa ce Primaria a accesat 2,8 milioane de euro pentru acest obiectiv, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Muzeul de Arta Populara Constanta, in parteneriat cu Uniunea Armenilor din Romania, sucursala Constanta anunta deschiderea expozitiei "Dobrogea ndash; spatiu multietnic. Papusi simbolice cu marca identitara ", semnata de Elena Orbocea, artist plastic si secretar literar la Teatrul "Jean Bart" din Tulcea.Vineri,…

- Biserica Catolica din Romania, dupa desfasurarea referendumului, prin vocea episcopilor sai reafirma cu tarie ca la temelia familiei se afla casatoria liber consimtita dintre un barbat si o femeie.”Biserica Catolica din Romania, dupa desfasurarea Referendumului din datele de 6-7 octombrie…

- Consilierul local Paul Nastase a spus azi ca s-a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru modernizarea parcului Mihai Viteazu, o investiție impresionanta care se va realiza in zona monumentului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Copii, tineri sau adulți s-au organizat in grupuri și au luat cu asalt parcurile, malul Peței, malul Crișului, spațiile verzi și au adunat deșeurile. „Ma bucur ca bihorenii au raspuns intr-un numar atat de mare invitației noastre de a se implica in campanie. Este cea mai ampla acțiune de ecologizare.…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a declarat joi, ca modificarile aduse legislatiei penale si anticoruptie pot influenta negativ relatia Romania – SUA, precizand ca guvernul de la Washington sprijina complet lupta anticoruptie si apararea drepturilor omului.

- Campania ”Adopta o casa la Rosia Montana” a reusit sa readuca in circuitul turistic turnul Bisericii Unitariene din comuna. Lucrarile realizate de voluntari au permis deschiderea turnului pentru turistii care vor sa vada peisajele spectaculoase din zona Rosiei Montane. Suntem incantati ca am putut contribui…

- Un aradean a filmat si, ulterior, postat pe un site de socializare un filmulet in care surprinde faptul ca muncitorii au asfaltat portiuni din autostrada Arad-Timisoara pe ploaie. „In caz ca va intereseaza de ce sunt autostrazile cum sunt in Romania, asa se asfalteaza A1 Arad-Timisoara in august…