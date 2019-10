Stiri pe aceeasi tema

- Olandeza Annemiek van Vleuten a dominat cursa feminina de fond din cadrul Campionatelor Mondiale de ciclism pe sosea editia 2019, pe care a castigat-o sambata, la Yorkshire, dupa o evadare solitara de 104 km, informeaza AFP. Van Vleuten, care a devenit cu aceasta ocazie cea mai varstnica medaliata cu…

- Va fi publicata lista candidatilor admisi pentru cursa prezidențiala Arhiva Foto: Razvan Stancu. Biroul Electoral Central urmeaza sa comunice lista candidatilor admisi pentru a intra în cursa prezidentiala din noiembrie. Potrivit calendarului stabilit de guvern, campania electorala…

- Doar 10 persoane au ramas pe lista candidaților la alegerile prezidențiale din 2019. Șase au fost validați deja de Biroul Electoral Central, iar alți patru trebuie sa aștepte anunțul oficial. BEC a respins doua candidaturi, iar mulți alții au renunțat sa se mai inscrie in cursa. Digi 24 a facut topul…

- Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, a renuntat sa mai candideze independent pentru functia de presedinte al Romaniei. El a declarat, pentru Agerpres, ca in zilele in care s-a ocupat de strangerea de semnaturi a reusit sa inteleaga realitatea din societatea romaneasca si sa constate ca jumatate…

- 22 septembrie, ora 24.00 este data limita pentru depunerea candidaturilor si comunicarea catre BEC a semnelor electorale. Campania electorala incepe oficial in data de 12 octombrie. Pana la aceasta ora, 12 partide si-au lansat candidatii in cursa pentru Cotroceni, iar intentia de a intra in lupta pentru…

- In data de 10 noiembrie 2019 au loc alegeri prezidențiale in Romania. Majoritatea partidelor și-au lansat deja candidații in cursa pentru Cotroceni. La start s-au aliniat și cațiva candidați independenți. Pana la data de 25 august, lista candidaților la prezidențiale cuprinde 14 persoane. Alegerile…

- Numerosi sportivi de elita, cu performante remarcabile la nivel mondial si european, s au inscris in editia din acest an a celei mai mari competitii de triatlon din sud estul Europei, H3RO by TriChallenge, care se va desfasura la Mamaia, intre 20 si 22 septembrie. Evenimentul este organizat de ACS Smartatletic…

- H3RO by TriChallenge powered by Telekom Sport, cea mai mare competiție de triatlon din Sud-Estul Europei, finanțata de Primaria Municipiului Constanța și organizata de ACS SMARTATLETIC, anunța prezența a numeroși sportivi de elita, cu performanțe remarcabile la nivel mondial și european. Organizatorii…