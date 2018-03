Obiectiv de business: Cum sa faci 10.000 de dolari pe Facebook in sase luni

Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul italian Marco Verratti a "decis sa ramana" la Paris Saint-Germain, cu care are "obsesia sa castige" trofee, a asigurat fotbalistul intr-un interviu publicat luni de cotidianul sportiv Gazzetta dello Sport."Am discutat cu conducatorii mei, iar ei stiu ceea ce gandesc. Lucrurile…

- Mihai Pintilii, 33 de ani, unul dintre liderii celor de la FCSB, a avut un mesaj dur pentru oficialii cluburilor din Liga 1. Mijlocasul nu e de acord cu razboiul declaratiilor ivit inaintea derby-urilor, asa cum va fi cel de duminica dintre elevii lui Dica si cei de la CFR. "Budescu…

- Una dintre consecintele directe ale confruntarii dintre PSD si sustinatorii Justitiei in forma actuala este o radicalizare fara precedent a discursului lui Liviu Dragnea. Poate fi invocat aici si congresul partidului care i-a conferit puteri sporite nu neaparat inscrise in statut. Primita cu ropote…

- Condițiile meteo tot mai vitrege de la Cercul Polar au triat destul de serios participanții la cea mai dificila cursa din lume. In momentul de fața au ramas doar 10 sportivi. Oboseala a pus stapanire și pe Tibi Ușeriu, singurul roman care a ramas in cursa...

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, i-a spus ca in privinta lui Sebastian Ghita "lucrurile sunt pe fagasul normal", iar "instantele delibereaza". Intrebat daca a discutat cu omologul sarb, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, despre situatia fostului…

- "Noi traim intr-un mediu fizic care nu se intampla in planul astral. in momentul in care noi trecem dincolo, acest blocaj dispare. Acolo nu mai e vorba despre cine merge in carut sau in picioare. Draga mea, eu suntin ca intre lumi, inca nu am ajuns la lumina. Acolo nu exista boli, dispare bariera…

- Daca afara temperatura este cu multe grade sub minus, lucrurile nu stau deloc altfel nici in case. Mai mulți bucureșteni ingheața de frig in locuințe din cauza ca blocurile in care locuiesc nu ofera caldura.

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a invocat joi, in timpul declaratiei de presa in care a propus revocarea sefei DNA, Laura Kovesi, cazuri de oameni arestati "pe nedrept", care au fost apoi achitati si au primit despagubiri de la CEDO. "Lucrurile bune nu le justifica pe cele rele. Trebuie sa dezvoltam…

- Berbec 21.03 – 20.04 Vei avea incredere ca tot ceea ce vei incerca iți va oferi o experiența placuta și nu vei regreta deloc. Din pacate, in realitate lucrurile nu vor sta așa. Micile aventuri te vor costa bani și increderea unor prieteni. Ar fi bine sa fii mai precaut și sa nu te bagi in tot ceea…

- HOROSCOP 18 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cand faci un calcul cu ce bani ai mai ramas dupa ultimele cumparaturi, nu-ti iese o cifra promitatoare, incat esti gata sa cazi in depresie din cauza banilor. Prefa-te ca nu te preocupa acest aspect, lasa datoriile sau bilanturile pe altadata,…

- "Florile de musetel contin vitamina C si vitamina B1, minerale, si ulei eteric. Acesta are proprietati antiimflamatorii, analgezice, antiseptice, antispastice, emoliente, anestezice, cicatrizante, sudorifice si antialergice. Putem folosi musetelul pentru a calma colicile sugarilor, senzatia de greata…

- Astazi, incepand cu ora 15.00, in Sala de sedinte a Consiliului Local are loc o dezbatere publica pe tema adoptarii bugetului local pe anul 2018. Reprezentanții administrației locale vor pune la dispoziția cetațenilor sinteza proiectului de buget pe anul in curs. Conform acestui document, veniturile…

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…

- Inna a venit, luni, in Virgin Tonic ca sa ne ajute ca prima participanta la #RadioTinder, Brandușa, sa-și gaseasca cel mai bun match pentru 14 februarie. Cat am stat la povești cu Inna și Brandușa am descoperit ca intre un artist internațional și un fan sunt zero diferențe, mai ales atunci cand vine…

- Tot sarea este cea care va scapa definitiv de petele de rugina. In acest sens, puneți pe zonele patate o pasta pe care o obțineți amestecand sare și oțet alb. Lasați sa acționeze la soare, apoi spalați lucrurile și puneți sare in mașina de spalat. Daca aveți pete de sange pe haine, inmuiați…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- BERBEC 21.03-20.04: Lucrurile par sa progreseze si va apropiati curand de succes. Acum este o ocazie sa faceti o impresie buna, mai ales ca plasarea Lunii va ajuta planurile sa infloreasca. Ar fi bine sa socializati si sa va bucurati de compania celorlalti. TAUR 21.04-21.05: Jupiter va face…

- "Poți sa ai foarte multe energii pozitive și sa nu știi sa iți administrezi banii. Prima regula este sa respectam banii. In momentul in care sa ai niște bancnote, sa nu ii mototolești. Eu nu sunt fericit cand merg sa imi iau salariul și gasesc bancnote puse pe fața, pe dos. Ca sa aveți bani in permanența,…

- Indeparteaza mirosul de mucegai Odata ce ați pus sare in apa in care spalați lucrurile, va puteți aștepta la lucruri uimitoare, scrie secretele.com. Petele vor ieși, lucrurile vor deveni albe și, foarte important, va disparea mirosul de mucegai. Și beneficiile sarii nu se opresc aici.…

- Miruna Stanculescu este psihoterapeut și, intr-un interviu pentru Unica.ro a explicat cum sa fii realista atunci cand iți stabilești obiectivele pentru acest an, astfel incat sa nu ți se para ca te… copleșesc pe parcurs. „In primul rand, e important ca inițial sa fii manata de entuziasm, atunci cand…

- Aceasta lotiune facuta acasa din frunze de patrunjel si lamaie (sau otet de mere) va ajuta sa aveti o fata mai curata si mai neteda.Puteti prepara aceasta crema foarte usor si sa o folositi zilnic pentru ingrijirea fetei.Patrunjelul este bogat in vitamine si minerale iar sucul sau contine uleiuri vitale,…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- HOROSCOP 25 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Luna se afla in zodia ta, impuslionandu-te sa actionezi fara intarziere pentru implinirea unor scopuri indraznete si pe termen lung. E momentul sa aprofundezi cercetarea intr-un domeniu de interes, sa faci niste demersuri pentru obtinerea…

- Magazinul fara case de marcat exista! Acesta a fost deschis de curand de catre gigantul Amazon in orașul Seattle din America. Clienții au nevoie doar de o aplicație și de un smartphone pentru a-și face cumparaturile. Așa arata viitorul: fara cozi la casele de marcat.

- Construcția pregatita pentru montarea pubelelor subterane pentru colecftarea gunoiului menajer, situata pe strada retezatului in Campia Turzii, a ajuns... groapa de gunoi! Persoane ramase neidentificate și-au aruncat gunoaiele in aceasta locație, in ciuda faptului ca in propiere se aflau tomberoanele…

- „Urmaresc, nu cu mare surprindere, cum multi colegi din PSD se inghesuie sa laude noua nominalizare pentru functia de premier. Eu vad lucrurile diferit: PSD a cazut in sfera derizoriului! Cu toate acestea eu nu il vad pe Dragnea vinovat. Ii vad vinovati pe toti colegii adulatori si docili, care cu o…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea in functie a noului sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, precum si a adjunctului acestuia, Florin Dragnea. ''Am prezentat noul inspector al Politiei Romane, Catalin Ionita, si inspectorul general adjunct, cel cu care va…

- E drept, ca e ceva de munca la el si trebuie sa astepti putin pana vei ajunge sa le savurezi, dar merita toata rabdarea si priceperea. Si, oricat de multe ari manca, parca tot ati mai vrea. De aceea, am pregatit aici o colectie cu cele mai cautate retete de gogosi. Ca sa aveti de unde alege.…

- In conditiile unui carosabil umed, pentru a nu fi implicati in evenimente rutiere, politistii rutieri va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de…

- Mihai Tudose a demisionat, functia de premier interimar urmand sa fie preluata de vicepremierul Paul Stanescu: "Asa a hotarat partidul, CEx-ul m-a numit, ei mi-au retras sprijinul. Merg la Palatul Victoria sa-mi iau lucrurile". El a spus ca va semna documentul prin care iși da demisia in…

- Gabriela Firea vine cu o noua reacție la scandalul din PSD. Edilul Capitalei susține, într-o postare pe Facebook, ca cei doi au obligația de a înceta imediat disputele politice. „In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu…

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Eu am decis, pentru decor, sa cumpar o mana de caise, insa checul poate fi facut si fara decorul acestor caise. Il puteti lasa simplu, pudrat cu zahar, iar varianta cu decor de caisa s-o pastrati pentru perioada verii, cand se coc si la noi caisele. Aveti mare grija ca toate ingredientele…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan intervine in scandalul momentului provocat de cererea premierului ca ministrul de Interne sa demisioneze si de refuzul lui Carmen Dan de a face acest gest. Acesta afirma ca lucrurile "au evoluat firesc" intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider…

- "Știți ca avem o relație de sinceritate. Așa sper ca o percepeți. Asta sunt și nu am cum sa fiu altfel. Sunt un pic mai tuflita. N-am schimbat decat trei cuvinte cu Lidia Fecioru la machiaj. Cand intra acolo, toata lumea este atenta la ce spune pentru ca vine cu un plus de energie. Nu apucasem sa…

- Michael Wolff este autor, eseist si jurnalist american, castigator al premiului Mirror si National Magazine. Este autorul a sapte carti, printre care si o biografie a lui Rupert Murdoch – presedintele Fox News Channel - si cartea momentului pe Amazon si Apple iBooks Store, „Fire and Fury –…

- Brazii aruncati dupa Craciun vor fi colectati separat de Retim, la Timisoara. Pentru a fi ridicati de angajatii companiei de salubrizare, brazii trebuie sa fie asezati in locurile indicate de Retim. „Incepand de luni, 08 ianuarie 2018, pana luni 15 ianuarie 2018, se strang brazii de Craciun din municipiul…

- In noaptea dintre ani, Andrei Nastase, președintele Platformei Demnitate și Adevar, a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți cetațenii Republicii Moldova. Andrei Nastase și-a exprima increderea ca anul 2018 va fi unul mai bun, care va aduce roade mai bugate.

- Rețete de Revelion de la Horia Virlan – iata de ce ai nevoie pentru ca masa festiva dintre ani sa fie pe placul tuturor! Indragitul bucatar-vedeta de la Prima TV, care ne-a dezvaluit recent și secretele celor mai bune muraturi , ne-a impartașit acum rețetele dupa care face in fiecare an cea mai gustoasa…

- RECOMANDARI PENTRU O MINIVACANȚA IN SIGURANȚAPentru ca petrecerea sarbatorilor sa fie linistita, politistii vranceni va recomanda sa aveti in vedere un minim de masuri de autoprotectie.Astfel, pentru a preintampina evenimentele neplacute, va recomandam :Aveti grija de bunurile dumneavoastra…

- Politicianul a spus ca in anumite situații excepționale, raspunsul poate fi excepțional. "Exista momente in care la situații excepționale raspunzi in moduri excepționale. Reacțiile sunt exagerate, intr-adevar, dar altfel nu se poate. Cu oameni calmi ai un traseu mai puțin de creștere deosebita.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa.

- 1. Foarte multe magazine s-au inchis anul acesta. In SUA, peste 8000 de magazine din retele nationale si-au inchis usile anul acesta. J.C Penney, Macys sau Sears sunt cateva exemple de retele de retail care au renuntat la zeci de locatii, relateaza Fortune.com. 2. In mai 2017 a fost batut recorduri…

- Deși Craciunul este sarbatoarea in care majoritatea familiilor se reunesc la masa și iși deschid cadourile, mulți ani, Oana Roman a fost lipsita de aceasta experiența. Vedeta iși aduce aminte cu nostalgie de Craciunul petrecut cu parinții ei. Pana sa-și intemeieze propria familie, Oana Roman a suferit…