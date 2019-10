Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, ii transmite o scrisoare premierului desemnat Ludovic Orban prin care il informeaza ca din cauza capitolului Transporturi, din programul de guvernare, el nu va vota noul Guvern.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna…

- PNL și-a prezentat guvernul Ludovic Orban și a oferit opiniei publice și detalii din programul de guvernare! Premierul Viorica Dancila considera ca liberalii vor trece la taierea salariilor bugetarilor, prin modificarea Legii salarizarii. In plus, voucherele de vacanța vor și anulate, la fel și majorarile…

- Guvernul va finaliza de urgenta demersurile pentru obtinerea finantarii europene pentru spitalele regionale din Iasi, Cluj si Craiova, pentru inceperea cat mai rapida a licitatiilor publice si a constructiei si va sustine adoptarea legii vaccinarii si a legii preventiei, prevede programul de guvernare…

- Potrivit unui comunicat al PSD, Roxana Minzatu sustine mai spune ca a avut deja discutii cu reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si a celorlalte structuri asociative, care au declarat, inclusiv prin scrisori formale, ca sustin eforturile ministerului de descentralizare…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Orban se va intalni cu legatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania.

- 'Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura si alaturi de care am reusit demiterea Guvernului PSD. In cursul zilei de maine ne vom intalni cu delegatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri ne vom intalni cu reprezentantii Pro Romania',…

- „Nu vor putea depasi PNL, asa ca mai bine raman buni parteneri ai liberalilor. Nu lasi PNL-ul singur, dupa ce ai inceput cu el sa creezi criza politica. E un gest care nu se uita”, a declarat Traian Basescu duminica seara,la Digi24.ro. Fostul presedinte spune ca USR are cel mai exigent electorat,…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a avansat joi, la Parlament, dupa negocierile purtate cu ALDE, Pro Romania, UDMR, PMP și grupul minoritațile naționale, ca vrea un guvern „monocolor” in care niciunul din forțele politice menționate sa nu intre cu miniștri dar in care sa…