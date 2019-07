Obiecția de conștiință. Doctorii români în lupta mișcării mondiale anti-avort • Ginecologii din 60 de spitale publice din Romania refuza avortul la cerere. • Motivele invocate țin de religie, de infrastructura unitaților medicale sau de lipsa decontarii serviciului de catre Casa de Asigurari de Sanatate. • Articolul 34 din Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor le permite medicilor sa refuze acordarea unui serviciu medical daca acesta le poate „afecta imaginea sau valorile morale”. • Specialiștii susțin ca decizia unui intreg spital de a refuza un serviciu in baza obiecției de conștiința are potențial de ilegalitate. • Biserica, dar și grupuri pro-life din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind realizarea acestor investiții va ajunge miercuri, 26 iunie, pe masa aleșilor județeni, care se vor intruni in ședința ordinara. Investițiile constau in aparatura și echipamente medicale pentru care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatații și pentru…

- Situatia este o premiera, intrucat in ultimii ani medicii ieseni s-au plans de modul in care erau atribuite organele recoltate de la donatori, multe dintre cele prelevate in regiune ajungand mai frecvent la pacienti din capitala. Ieri-noaptea a fost realizata recoltarea organelor de catre o echipa formata…

- Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe rauri din 8 județe, incepand de la ora 13.00 pana luni la ora 14.00, dar și avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 35 de judete, pana luni noaptea, potrivit Mediafax.Codul portocaliu a fost emis pentru perioada duminica ora 13.00…

- Vineri 7 iunie 2019, ora 18, in sala “Eduard Caudella” a Universitații Naționale de Arte “G. Enescu” Iasi, se va desfasura cea de a VIII-a editie a Proiectului Național „Sub cupola artei instrumentale si vocale” . Anul acesta suntem onorati sa il avem ca invitat special pe pictorul Mihai Coțovanu cu…

- Autoritațile locale dintr-o comuna hunedoreana au reușit sa atraga 3,2 milioane de euro. Este vorba de edilii din comuna Ribița, care au obținut 14.568.971 lei, aproximativ 3,2 milioane de euro pentru reabilitrarea, conservarea și restaurarea unei biserici. Primarul comunei Ribița, Ioan Faur,…

- Numarul protestatarilor impotriva PSD este foarte mare la Iasi. Sunt cateva mii de manifestanti, impartiti in trei zone principale: Cuza Voda, Esplanada Unirea si Stefan cel Mare- Cinema Victoria. Protestatarii au blocat accesul social-democratilor in unele puncte. Grupuri de pesedisti sunt uneori nevoite…

- Codul portocaliu a intrat in vigoare miercuri dimineața in jurul orei 9 și 10 minute, fiind instituit ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore. Este valabil pana miercuri seara la ora 18 și poate fi prelungit in cazul in care situația o impune. Specialiștii anunța scurgeri…

- O femeie în vârsta de 50 de ani, care se afla într-un avion ce circula pe ruta Paris – Iași, a ajuns marți dupa-amiaza la Spitalul Clinic de Urgența “Sfântul Spiridon&".