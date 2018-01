Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala „Take Ionescu” din Ramnicu Valcea va organiza in data 27 ianuarie 2018, a XXI-a ediție a Concursului Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”, disciplinele geografie si istorie, pentru elevi claselor gimnaziale, sub egida MEN și IȘJ Valcea. Din partea MEN va fi prezenta doamna…

- O sala de expozitie unicat la nivel national, care reuneste tehnologii de ultima ora precum realitatea virtuala si cea augmentata pentru a da vizitatorilor posibilitatea de a admira piese valoroase de patrimoniu sau de a se plimba pe o strada romana din castrul de la Porolissum, va fi inaugurata…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, presedintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader si vicepresedintele Ludmila Sfirloaga au participat la manifestarile prilejuite de implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Evenimentele aniversare s-au desfasurat atat in Municipiul Ploiesti, la Colegiul…

- Unirea principatelor romane, cunoscuta si ca mica unire din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, a fost sarbatorita astazi, la Ploiesti, prin evenimente organizate de autoritati la colegiul care ii poarta numele fostului domnitor si la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie.

- Dealtfel, Unirea era un deziderat formulat inca din mai 1848 cand la Brasov se elabora programul-legamant: "Printipiile noastre pentru reformarea patriei", ce cuprindea, intr-o formula sintetica, cele doua obiective fundamentale romanesti: "Unirea Moldovei si Tarii Romanesti intr-un singur stat neatarnat…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si ASR Principele Radu viziteaza municipiul Iasi. Va fi prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018. Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, 24 Ianuarie, cuplul regal va lua parte la sarbatoarea publica din Piata Unirii. Alaturi…

- Marți, 23 ianuarie 2018, ora 13,00, la sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș se va desfașura un moment evocator cu tema „Unirea Principatelor Romane. 24 ianuarie 1859”, moment esențial in definirea Romaniei moderne, primul pas spre desavarșirea unitații naționale. Evenimentul se…

- Cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale, din Ploiești și județ, organizeaza urmatoarele activitati cultural-educative: 22 ianuarie 2018 · Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Valenii de Munte,Valenii de Munte,…

- Doua costume populare care au apartinut Reginei Maria a Romaniei au fost expuse, joi, la Muzeul Judetean de Istorie din Brasov, cand a fost deschisa expozitia „Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei si artei populare romanesti”, proiect realizat cu sprijinul Ministerului Culturii.

- Anul Centenarului a inceput la Brasov cu un proiect dedicat Reginei Maria, unul dintre cele mai importante simboluri ale Romaniei Mari. Proiectul "Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei si artei populare romanesti" este un demers cultural care isi propune sa promoveze frumusetea…

- Un ceremonial grandios care va marca reinaugurarea Cimitirului Eroilor, urmata de o parada militara cu cea mai noua tehnica de lupta a Armatei Romane, dar si o serie de manifestri inedite pregatite de Muzeul Judetean de Istorie sunt doar cateva dintre numeroasele evenimente la care buzoienii sunt invitati…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, a vizitat, duminica, Muzeul Judetean de Istorie din Botosani, a declarat, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Aurel Melniciuc. Potrivit sursei citate, diplomatul britanic a fost impresionat de exponatele din cultura Cucuteni, reprezentate…

- „Foloasele materiale primite de inculpatul Stanciu Nicolae au constat in obiecte de mobilier achizitionate de la (...), cu care s-a realizat amenajarea ultimului etaj (etajul 2) al imobilului tip vila apartinand magistratului - respectiv doua dormitoare. (...) Aceste obiecte de mobilier au fost gasite…

- Fostul presedinte al Curtii de Apel Constanta, Nicolae Stanciu, a mobilat un etaj al vilei sale cu obiectele primite de la un om de afaceri, in schimbul solutionarii favorabile a unui dosar, potrivit rechizitoriului prin care magistratul a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru trafic…

- Cu prilejul celei de-a VIII-a ediții a Zilei Culturii Naționale, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale, din Ploiești și județ, omagiaza personalitați ale culturii prahovene și naționale prin depuneri de flori la statuile acestora și organizarea urmatoarelor activitați: …

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru savarsirea…

- Juju este un fost profesor de filosofie in varsta de 78 de ani, care de mai bine de un deceniu a ales sa traiasca altfel. Printre ruinele minei Anina, fara un ban in buzunar si fara acte. Sta in frig si mananca ce apuca, daca apuca. Iar in spatele ochilor aceia luminosi sta o poveste rara. „Uite, ma…

- Educatia si cercetarea sunt doua domenii in care nu se investeste in Romania. Trei dintre Facultatile de Silvicultura din tara au primit sprijin financiar din partea celui mai mare procesator de cherestea pentru aparatura de cercetare de care aveau nevoie. Catalin Roibu: "Din pacate in Romania…

- Mai multi studenti de la Facultatea de Istorie din Capitala s-au plans pe retelele de socializare din cauza zgomotului de la repetitiile pentru concertele organizate de Primaria Municipiului Bucuresti. Un episod similar a avut loc in luna mai, cand studentii de la Facultatea de Istorie spuneau ca nu…

- Dupa deliberari, s-a stabilit ca Ioana Ghiuta (foto 2) este cel mai bun student Eramsus + al Universitatii Transilvania din Brasov si va primi marti, 19 decembrie 2017, la Aula Universitatii, un trofeu de cristal si alte surprize. Vom asista la prima editie a competitiei „Premiul anului.…

- Tot ce a atins Regele Mihai se transforma în aur pentru colectionari. Fotografii îngalbenite de timp sunt scoase acum la licitatie. Obiectele din colectia dedicata regalitatii îsi vor gasi proprietarul dupa înmormântarea Regelui. …

- Producatorul de aluminiu Alro Slatina face un pas important in formarea de noi specialisti si infiinteaza prima clasa de invatamant profesional dual, care urmeaza sa califice 27 de elevi in meseria de mecanic utilaje si instalatii in industrie, pe parcursul a trei ani. Compania va asigura…

- In timpul unor cercetari, polițiștii hunedoreni au descoperit monede antice grecești și romane in valoare de aproximativ 1.500 de euro. Obiectele au fost gasite intr-o condiție foarte buna și au fost reintegrate in patrimoniul țarii, fiind predate muzeului. Polițiștii hunedoreni au recuperat patru monede…

- Daniel Garvan, arheolog-muzeograf in cadrul Muzeului Județean Buzau, a caștigat premiul Ioan Spiru pentru cercetare arheologica in cadrul celei de-a VI-a ediții a Premiilor Muzeului Județean Teleorman, pentru volumul ”Smeeni-Movila Mare. Monografia unui sit regasit”, editat in anul 2017. Lucrarea științifica…

- Vizita facuta in Salaj, in urma cu 78 de ani, de catre Regele Mihai, este un eveniment istoric important, ramas in memoria localnicilor. Dupa cum sustine istoricul Marin Pop, de la Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau, suveranul si-a insotit tatal, pe Regele Carol al II-lea, pentru a inspecta trupele…

- In contextul globalizarii accelerate, a urbanizarii ruralului și a migrației sezoniere pentru munca in Occident, arhitectura și sistemul de locuire au fost expuse unor transformari vizibile. Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau propune expoziția “Arhitectura traditionala pe Valea Somesului”, ca…

- Consiliul Studenților din Facultatea de Istorie și Filosofie a Universitații Babeș-Bolyai organizeaza, in perioada 4-8 decembrie 2017, cea de a VI-a ediție a campaniei caritabile „Ajuta-ne sa ajutam!”.

- In cadrul proiectului de parteneriat educational “Educatia pentru valori”, elevi ai Scolii Gimnaziale “Iuliu Maniu” Zalau au participat in aceasta saptamana la o activitate derulata impreuna cu Biblioteca Județeana, Școala Gimnaziala “Simion Barnuțiu” Bocșa, Școala Gimnaziala Hereclean si Muzeul Judetean…

- Asociatia ArheoVest Timisoara si Universitatea de Vest din Timisoara au organizat, cu sprijinul Consiliului Judetean Timis si a Directiei Judetene pentru Cultura, in data de 25 noiembrie, Simpozionul International „ArheoVest”: „Interdisciplinaritate in Arheologie si Istorie, Editia a V-a: In Honorem…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova invita publicul astazi, cu incepere de la ora 11.00, la vernisajul expozitiei lunii decembrie „Soldatul roman in Marele Razboi. Instantanee grafice”, care va avea loc in holul mare al sediului institutiei, evenimentul desfasurandu-se sub egida Programului…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi - Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii, in parteneriat cu Arhiva Ministerului de Externe al Romaniei si Muzeul National Peles organizeaza, in perioada 27 noiembrie 2017 – 4 ianuarie 2018, expozitia „Familia Regala la Iasi (1916-1918). De la Refugiu la…

- Casa de Cultura a Studentilor Galati organizeaza sambata, 25 noiembrie 2017, ora 18.00 in Clubul Fratelli, evenimentul “Gala Extravagance”. Gala a fost realizata anual, incepand cu anul 2005 pana in anul 2012, avand 8 editii la activ, proiectul fiind reluat din anul 2016 . “Gala Extravagance” a fost…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures organizeaza vineri, 24 noiembrie, ora 14.30 deschiderea expozitiei temporare Maramureseni la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918, eveniment in cadrul proiectului cultural cu acelasi titlu. Vor fi prezentate obiectivele proiectului cultural, rezultatele, modalitatile…

- Cu prilejul comemorarii a 90 de ani de la moartea lui Ion I. C. Bratianu, cel care a modelat Romania moderna in spiritul sistemului democratic pluralist, Biblioteca Judeteana „George Baritiu” Brasov organizeaza un ciclu de conferinte in memoria omului de stat care a fost Ionel Bratianu (1864-1927).…

- Documente din dosarul anchetei asupra participanților la Revolta anticomunista din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, fotografii cu anchetatorii - reprezentanți ai securitații și miliției, și cu o parte dintre muncitorii anchetați pot fi vazute, pe 30 de panouri aflate in fața Muzeului Județean de Istorie…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal pentru infracțiuni contra umanitații cu privire la reprimarea revoltei anticomuniste de la Brașov din 15 noiembrie 1987. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, in dosar au fost audiate majoritatea persoanelor vatamate care au fost cercetate și condamnate…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta consilieri, director executiv, muzeograf și contabil șef..VEZI LISTA In ultimele 2 zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Director executiv adjunct – Primaria Municipiului…

- Brasovul a facut parte din cele 19 orase din intreaga lume care au purtat numele de Orasul Stalin. Numele a aparut scris pe Muntele Tampa si pe toate documentele oficiale. Brasovenii pot vedea la Muzeul Judetean de Istorie, cum s-a trait in acea vreme, in cadrul expozitiei care a fost vernisata pe…

- Expoziția "Orașul Stalin", care face parte din proiectul european "Am fost cetațean al Orașului Stalin", a fost vernisata miercuri seara la Muzeul Județean de Istorie din Brașov. Pe lânga sute de obiecte și documente provenite din perioada 1950-1960, când…

- La 30 de ani de la Revolta de la Brasov din 15 noiembrie 1987, Muzeul Judetean de Istorie organizeaza la Brasov mai multe evenimente dedicate primei ample mișcari anticomuniste din Romania. Expoziția temporara „Brașov 1987” urmeaza sa fie organizata in Casa Sfatului, cuprinzand documente…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova organizeaza maine, la ora 13.00, vernisajul expozitiei temporare „Imago Mundi – Un tezaur cartografic prahovean din Epoca Luminilor”. Expozitia, prima de acest gen organizata intr-un spatiu muzeal prahovean, ofera publicului o capodopera cartografica…

- Acum cateva zile, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a avut loc matineul muzeal ”Armata Romana in Marele Razboi”. Muzeograful Doru Mareș și colonelul (rtr.) Constantin Chiper i-au captivat pe elevii Colegiului Tehnic ”Lazar Edeleanu” Ploiești cu date și informații mai puțin cunoscute…