Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 400.000 de lire s-a platit pentru palaria purtata de Indiana Jones care a facut parte dintre cele 600 de piese si costume de scena din filme cult, vandute la o licitatie desfasurata la Londra, care a depasit amplu estimarile expertilor, transmite Agerpres .

- Aproximativ 600 de obiecte au fost scoase la o licitatie organizata de compania Prop Store din Londra, iar vedeta a fost palaria purtata de personajul Indiana Jones, interpretat de actorul Harrison Ford, care a fost vanduta pentru 440.000 de euro la o licitatie

- O palarie purtata de personajul Indiana Jones, interpretat de actorul Harrison Ford, a fost vanduta pentru 440.000 de euro la o licitatie organizata la BFI Imax din Londra si dedicata accesoriilor si costumelor din filme cult, potrivit Reuters.

- Aproape 400.000 de lire s-a platit pentru palaria purtata de Indiana Jones care a facut parte dintre cele 600 de piese si costume de scena din filme cult, vandute joi seara la o licitatie desfasurata la Londra, care a depasit amplu estimarile expertilor, relateaza vineri AFP: Insa piesa vedeta a lotului,…

- Sute de articole emblematice din universul cinematografic si al televiziunii, precum celebra palarie purtata de Harrison Ford in "Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark" si skateboardul din '"Back to the Future: Part II", vor fi scoase la licitatie pe 20 septembrie la Londra.

- Sute de articole emblematice din universul cinematografic si al televiziunii, precum celebra palarie purtata de Harrison Ford in "Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark" si skateboardul din '"Back to the Future: Part II", vor fi scoase la licitatie pe 20 septembrie la Londra, relateaza EFE.…

- Obiecte ravnite de toți iubitorii cinematografiei vor fi scoase la licitație la Londra. Palaria din "Indiana Jones", jacheta lui Harrison Ford din "Imperiul contraataca" sau o casca Stormtrooper din primul film al seriei

- In 1969, astronautul de la bordul Apollo 11, Neil Armstrong, a devenit prima persoana care a pasit pe Luna. Acum, dupa 49 de ani, familia sa ofera la licitatie mai multe obiecte rare ale astronautului.