Stiri pe aceeasi tema

- Bijuterii unicat, pietre pretioase si semipretioase, minerale de pe toate continentele, urme de viata si marturii ale trecutului vor putea fi admirate la Targul de Martisor, deschis pana pe 4 martie, la Muzeul National de Geologie din...

- Bijuterii unicat, pietre pretioase si semipretioase, minerale de pe toate continentele, urme de viata si marturii ale trecutului vor putea fi admirate la Targul de Martisor, deschis pana pe 4 martie, la Muzeul National de Geologie din Bucuresti.Citeste si: Fostul sef al CSM il DESFIINTEAZA…

- Zeci de jandarmi au fost observati astazi pe bulevradul 1 Mai din Constanta. Potrivit GMJ Tomis Constanta, peste 170 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele SSC Farul Constanta…

- Comerciantii de martisoare din Alexandria au invadat orasul. Deși vremea de afara nu amintește deloc de venirea primaverii, data din calendar spune altceva. Targul de Martisor este amenajat pe centrul pietonal al Alexandriei. Inca din prima zi comerciantii au iesit in intampinarea cetatenilor de toate…

- Targul de Dragobete și Marțișor și-a facut deja apariția in Piața Centrala, primii sosiți fiind elevii care au confecționat marțișoare și diverse decorațiuni. Prețurile sunt accesibile, iar modelele sunt gandite chiar de copii.

- Minerale de pe toate continentele, rubine, safire, smaralde, topaze, se vor numara printre martisoarele care vor putea fi admirate la Targul de Martisor care va fi deschis de vineri pana pe 4 martie...

- Miroslava este singura comuna din judetul Iasi participanta la acest eveniment. Pe perioada celor patru zile de prezentare Miroslava aduce in atentia vizitatorilor obiective turistice locale precum Palatul Sturdza din curtea Liceului Agricol Mihail Kogalniceanu, bisericile monument istoric construite…

- „Targul de Martisor" se deschide sambata, de Dragobete, in Piata Unirii. Evenimentul se va desfasura in perioada 24 februarie - 4 martie 2018, in Piata Unirii din Iasi, iar deschiderea oficiala va avea loc luni, 26 februarie 2018, ora 13.00. Aproximativ 30 de mesteri populari, atat din Moldova, cat…

- Corturile pentru Targul de Martisoare au fost repartizate ieri cu scandal. Au fost deja atribuite 60 de locuri pentru comerciantii de martisoare din judet si din afara. Multe solicitari au ramas nesolutionate, motiv pentru care comerciantii au facut scandal si ...

- Corturile pentru Targul de martisor au fost repartizate cu scandal. Au fost distribuite deja 60 de locuri pentru comerciantii de martisoare din judet si din afara judetului. Multe solicitari au ramas nesolutionate, motiv pentru care comerciantii au facut scandal si au cerut locuri in plus. Anul acesta…

- La manifestarea din acest an, avand genericul „Cine poarta martisoare,/ Nu mai e parlit de soare!", vor participa circa 25 de mesteri si creatori populari din Romania si Republica Moldova, care vor aduce la Iasi martisoare traditionale sau in spirit traditional. De asemenea, vor fi prezenti prescolari…

- Primaria Municipiului Deva și Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultura va invita, in perioada 26 februarie – 8 martie 2018, la Targul de Marțișor, care va avea loc in Piața Unirii din municipiu și va fi dedicat doar produselor handmade și florilor de sezon. Aproximativ 30 comercianți…

- Un cofetar din Iasi a prezentat, sambata, la un concurs organizat la Cluj-Napoca in cadrul festivalului SlanaFest, bomboane de ciocolata cu miez din slanina maturata si un tort cu ciololata si bacon prajit. Bucatarul a primit cupa la categoria produse pe baza de slanina.

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autori-taților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru ...

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autoritaților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu-Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru vanzarea de marțișoare…

- Standul Romaniei de la Targul de Turism de la Milano, un amestec de experiente unice Ministerul Turismului continua traditia evenimentelor de mare succes de la Targul de Turism de la Milano – BIT, deschis de pe 11 pana pe 13 februarie. Si in 2018, standul Romaniei ii impresioneaza chiar si pe cei mai…

- Ph-online.ro si Art-Wear ofera 4 broșe-marțișor unicat, realizate de designerul Dorothea Cristescu. Produsele sunt lucrate manual cu multa migala si daruire, intregul catalog de produse putand fi rasfoit pe pagina de Facebook Art-Wear AICI. Pasii de urmat pentru a intra in tragerea la…

- Astazi s-a deschis Targul de Nunti la Sala Polivalenta din Iasi. Targul reuneste firme din diverse domenii, acoperind toata gama de servicii si produse dedicate organizarii nuntii. GALERIE FOTO I GALERIE FOTO II GALERIE FOTO III GALERIE FOTO IV Program: Vineri, 9 februarie: 10:00 - 19:00 Sambata, 10…

- Un autoturism cu numere de inmatruculare de judetul Iasi a fost abandonata in statia de autobuz de pe bulevardul 1 Decembrie, zona ICIL.Vehiculul marca Dacia Logan are o roata rupta. Autobuzele RATC nu mai pot stationa in aceea zona iar circulatia devine ingreunata. ...

- Ph-online.ro si Art-Wear ofera 4 broșe-marțișor unicat, realizate de designerul Dorothea Cristescu. Produsele sunt lucrate manual cu multa migala si daruire, intregul catalog de produse putand fi rasfoit pe pagina de Facebook Art-Wear AICI. Pasii de urmat pentru a intra in tragerea la sorti: Like paginii…

- Gica Hagi, cel mai bun fotbalist roman din toate timpurile, implinește astazi 53 de ani. De-a lungul anilor, "Regele" fotbalului romanesc a facut fericiți milioane de fani grație prestațiilor de la naționala Romaniei, dar și de la echipele de club. Meciurile memorabile reușite de naționala condusa de…

- Gradina Botanica „Anastasie Fatu" a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va invita sa vizitati expozitia de plante exotice. GALERIE FOTO I GALERIE FOTO II Sunt expuse specii si soiuri cunoscute sau mai putin cunoscute de azalee si camelii, precum si numeroase exemplare de plante originare din…

- Targul este deschis in intervalul orar 10-18. „Organizam aceasta serie de targuri pentru producatorii locali din intreaga tara, sprijinindu-i cu intreaga logistica gratuit, pentru a aduce mai aproape de romani produsele cu specific regional. Iubim savoarea si prospetimea produselor autohtone si de aceea,…

- Ceferisti, pasageri, membri ai Clubului Pasionatilor Feroviari si ai comunitatii de cicloturisti au dus mesajul unitatii romanilor din Bucuresti la Iasi cu un tren denumit simbolic Trenul Unirii. Tras de o locomotiva tricolora, trenul a plecat in aceasta dimineata din Bucuresti spre Iasi. La ora 7.40,…

- In perioada in care Alexandru Ioan Cuza a realizat Mica Unire, Dobrogea facea parte din imperiul Otoman. Cu toate acestea, in ciuda marilor si grelelor probleme cu care se confrunta, domnul Alexandru Ioan Cuza se apleaca si asupra Dobrogei, care intra in sfera sa de ocrotire. Cuza insusi traverseaza,…

- In sud-estul tarii inca se resimt efectele viscolului În sud-estul tarii înca se resimt efectele viscolului de zilele trecute. Zeci de mii de gospodarii din peste o suta de localitati sunt în continuare fara curent electric, iar în 30 de scoli din judetele…

- HAI SI TU… Va casatoriti anul acesta si nu stiti cum sa va organizati nunta? Cel mai important eveniment din Moldova – Targul de nunti Ghid Mariaj – vine in ajutorul vostru si va invita, in perioada 9 – 11 februarie, la Sala Polivalenta din Iasi, acolo unde veti gasi tot ce aveti nevoie pentru [...]

- Acesta va veni la Iasi in prima zi, in intervalul orar 12-15. De mentionat faptul ca producatorii locali vor scoate la vanzare, pe langa produsele din carne, si branzeturi, dulceturi si zacusca. Banzeturile proaspete vor fi mai rare, deoarece in luna ianuarie este perioada in care oile nasc pui. „Este…

- Ați dormi pe un pat din cuie? Probabil sunteți tentați sa spuneți nu, dar daca mergeți la Muzeul Iluziilor din Iași veți putea descoperi ca e chiar comod. Tot acolo puteți vedea cum aratați daca va uitați prin oglinzi imense care deformeaza realitatea.

- Muzeul Iluziilor din Romania si-a deschis portile luni, la Iasi, unde poate fi vizitat pana pe 2 februarie. Pentru a intra este nevoie de rezervare prealabila. Pana acum, in jur de 3.000 de persoane s-au aratat interesate.

- Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au pregatit pentru sfintirea de Boboteaza 10 butoaie a cate 1.000 de litri, acestea fiind amplasate in curtea Catedralei mitropolitane din Iasi. Dosoftei Scheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi a declarat, vineri, ca un sobor de preoti…

- Considerat un expert in gnosticism și magie renascentista, un prieten și discipol al lui Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu (5 ianuarie 1950-1991)/nascut in Iași, a lasat moștenire posteritații lucrari precum: Eros și magie in Renaștere, Calatorii in lumea de dincolo, Dicționar al religiilor (in colaborare…

- Este oficial. Targul de Craciun pe care Primaria Capitalei voia sa-l organizeze in Piața Victoriei nu avea avizul de la Poliția Rutiera. Dupa ce s-a aflat ca Primaria Municipiului București vrea sa organizeze un targ in Piața Victoriei toata lumea s-a intrebat: cum a dat Poliția Rutiera aviz (obligatoriu…

- Florin Piersic este unul dintre numele grele ale scenei artistice din Romania, dar cu toate acestea nu suporta sub nicio forma sa i se spuna maestre. Florin Piersic, a carui prima soție a fost regretata actrița Tatiana Iekel , a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena 3. Florin Piersic,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Juriul proiectului Scriitorul lunii/ Scriitorul anului l-a desemnat laureat pentru septembrie 2017 pe Adria G. Romila, pentru romanul Zeppelin, o carte-meditație despre prezent, trecut, destin, visare, imaginar, impletite simbolic intr-o serie de teme care investigheaza și ilustreaza…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului i-a unit pe sportivii romani și au petrecut alaturi de prieteni, familii, iubite, soții și copii. Dupa un an de munca, cu zeci de competiții și un program extrem de incarcat, sportivii romani au profitat din plin de zilele de vacanța și au petrecut alaturi de cei dragi.…

- Targul de Craciun, organizat de Guvern, este mai mult decat un loc unde poti petrece frumos timpul.Aici pot fi procurate suvenire originale si cadouri de sarbatori. Oaspeții Capitalei reusesc sa imbine distractia placuta si grija fata de cei apropiati.

- In plus, darurile in valoare de 2.500 de lei pregatite de catre omul de afaceri Viorel Blajut sunt si ele gata, acesta donand anterior si suma de 2.500 de lei pentru ghetute, fulare, caciulite si manusi. Darurile vor ajuge la micutii de la Bojila si Frumusica cu o masina pusa la dispozitie de Viorel…

- Trecerea în neființa a Majestații Sale, Regele Mihai I, a adunat toate fețele importante ale monarhiei europene, respectul de care ultimul Rege al României a avut parte fiind elocvent, scrie evz.ro Casa Regala a publicat pe blogul personal o serie de imagini de la funeraliile…

- Sedinta extraordinara a CGMB, convocata de consilierii USR, a fost anulata din cauza lipsei de cvorum, dupa ce consilierii PSD-ALDE si PMP nu s-au prezentat. Pe ordinea de zi exista un proiect al USR, care prevede ca Piata Victoriei sa fie destinata exclusiv manifestatiilor sociale.

- Totul a pornit de la un articol. Zacuse ani buni printre hartiile mele, intr o agenda ponosita, si ori de cate ori cautam sa revad adnotari de odinioara, fasia decupata din revista "FEMEIA", numarul pe octombrie 1984, imi atragea atentia. Si iar, si iar, pana anul acesta, in luna septembrie 2017, cand…

- Originar din Reșița, dar stabilit dupa 1990 in Suedia, scriitorul Daniel Onaca și-a lansat și in acest an trei carți la Targul de Carte Gaudeamus, care și-a inchis porțile recent. El a repetat povestea de anul trecut, cand și-a lansat tot trei carți, scriitorul traversand o perioada extrem…

- Cetatea Callatis a fot intemeiata la sfarsitul secolului al VI lea a.Chr., de catre colonistii dorieni veniti din Heracleea Pontica. La mijlocul secolului al IV lea a.Chr., ei au construit zidul de aparare al cetatii, care se pare ca avea o suprafata de aproximativ 80 de hectare. Tot atunci a fost construit…

- Aproximativ 300 de sibieni protesteaza, duminica seara, in Piata Unirii din Sibiu si cer demisia liderilor PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, precum si a premierului Mihai Tudose. Oamenii au venit in zona centrala a orasului cu vuvuzele si steaguri tricolore, dar au schimbat…

- Ce spune Dan Teodorescu despre soacra lui. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj amuzant, in care le marturisește fanilor, cum este mama soției lui. Mesajul lui Dan Teodorescu vine dupa decizia Primalului Capitalei de a instala Targul de Craciun, in Piața Victoriei. Mesajul lui Dan Teodorescu…

- La eveniment au participat sute de ieseni. In mijlocul pietei a fost montat un stalp inalt de 15 metri, de el sunt prinse toate ghirlandele. Modelul este adoptat de ceva timp in toate marile orase, dar in sfarsit a ajuns si la Iasi.

- Trenul Unirii cu locomotiva tricolora a fost asteptat in gara Iasi de catre angajati ai CFR si familiile lor, multi dintre ei purtand drapelul national pe umeri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Programul pregatit pentru acest eveniment cuprinde o masa rotunda, ce va debuta la ora 18:30, moderata de Cristina Hermeziu, jurnalist literar. La aceasta intalnire vor participa Barbara Cassin, scriitor si filosof, care va sustine prezentarea „Des objets-recits. Le reseau de Maisons de la sagesse-traduire"…

- Al doilea magazin Ikea din București se va deschide in august sau septembrie 2018. Lucrarile de construcție au inceput oficial, iar investițiile se ridica la 86 de milioane de euro. Grupul suedez Ikea vrea sa-și extinda rețeaua de magazine in Timișoara și in Brașov, insa nu mai repede de 2020 sau 2021.…