Stiri pe aceeasi tema

- Timp de o luna, din 6 decembrie si pana pe 6 ianuarie, „mosoaiele” pazesc comuna Luncavita de spiritele rele care ar putea pune stapanire pe finalul anului sau pe primele zile din anul care incepe.

- Un tanar de 27 de ani din Șona, este cercetat de polițiști dupa ce a furat de la vecini un proiector cu laser pentru exterior, cumparat pentru a lumina casa in perioada sarbatorilor de iarna. Un cititor al ziarului Unirea, ediția online, a scris pe adresa redacției, ca un ”hoț din localitatea Șona”,…

- Targul dedicat Sarbatorilor de Iarna, care urma sa fie organizat in Piata Victoriei, nu era avizat de Politia Rutiera, potrivit unui raspuns pe care Politia Capitalei l-a trimis Gazetei Sporturilor. Reprezentantii Capitalei spun insa ca au respectat legea.

- Sarbatoarea Craciunului este insotita, in unele sate din Alba, de traditii deosebit de pitoresti, pastrate din generatie in generatie. Sunt obiceiuri vechi de sute de ani si aduc culoare si veselie pe strazi din localitatile rurale din judet. La Daia Romana, si in acest an, s-a tinut obiceiul “Butea…

- Pentru ca inainte de Sarbatoarea Craciunului se spune ca este bine sa se deschida usa colidatorilor, care sunt aducatori de noroc pentru noul an care se apropie, si redactia cotidianului Prahova a avut oaspeti. A fost vorba despre o adevarata ceata de mici colindatori, coordonati de profesor Maria Oprea,…

- Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la usa, nu trebuie sa mananci nimic in ajun de Craciun; In ziua de Ajun se taie cate un mar, iar daca marul are viermi, se spune ca cel care a taiat fructul va fi incercat de boala tot anul, iar daca marul este putred, atunci va muri; In…

- La Piața Centrala din Capitala, practic la toate produsele prețurile au crescut cu cițiva lei. Un kilogram de carne de porc și de vita pornește de la 70 de lei. Saptamina trecuta, carnea putea fi cumparata pornind de la 65 de lei/kg. Un cocoș pentru racituri ajunge la 200 de lei, iar un kilogram de…

- Pe durata sarbatorilor de iarna, numarul trenurilor și a personalului de la casele de bilete din garile mari CFR Calatori va fi suplimentat. De asemenea, vanzarile biletelor fara loc va fi limitata. Pentru a face fața solicitarilor publicului cu ocazia sarbatorilor de iarna, trenurile care circula pe…

- Aproximativ 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri vor acționa in minivacanța sarbatorilor de iarna, anunța Ministerul Afacerilor Interne. Asigurarea climatului de ordine publica in contextul minivacanței cu ocazia sarbatorilor de iarna va fi asigurat de 8.200 de polițiști, 5.500 de jandarmi, 4.100…

- Nimeni nu se aștepta ca acum, in toiul Sarbatorilor de Iarna, Ducesa de Cambridge sa mai aiba vreo apariție publica, dat fiind faptul ca, de regula, regalitațile se retrag in aceasta perioada la Sandringham, reședința preferata a Reginei Elisabeta. Vizita surpriza la Opera Regala Ei bine, Kate n-a putut…

- Operatorul de salubritate Floricon Salub anunța ca in perioada Sarbatorilor de Iarna programul de colectare a deșeurilor de la populație și agenți economici se va desfașura normal, cu excepția zilelor de 25 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018.

- "In zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31 decembrie a.c. precum și 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- Preciziei) la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2- Parc Bazilescu)…

- Farmecul unic al Sarbatorilor de Iarna a ajuns și la instanțele timișorene. Clinchete de zurgalai și colinde minunate au rasunat pe holurile Palatului Dicasterial, grație alaiului de copii din grupa mare – romana a Gradiniței PP nr. 33 din Timișoara, instruiți de doamnele profesoare Oana Stanichievici…

- Serviciul Vamal anunta deja ca va suplimenta numarul de angajati de sarbatori. In aceasta perioada, cand moldovenii revin acasa ori pleaca in vacanta, Serviciul Vamal isi va intensifica masurile pentru a fluidiza traficul și pentru a evita crearea cozilor la posturile de

- In perioada sarbatorilor de iarna, Serviciul Vamal al Republicii Moldova va activa la capacitate maxima pentru a asigura accelerarea traficului transfrontalier și reducerea timpului de așteptare in vama.

- Banca Comerciala Romana (BCR) a anuntat ca unitatile sale teritoriale retail si centrele de afaceri corporate nu vor avea program cu publicul in zilele de 25, 26, 30 decembrie 2017 si 1,2 ianuarie 2018, cu ocazia Craciunului și a Anului Nou. ...

- Primaria municipiului Bistrita anunta ca, in perioada 27 – 29 decembrie 2017, programul de lucru la ghiseele Directiei Venituri din strada Alexandru Odobescu nr. 17 este urmatorul: Miercuri 27.12.2017 8.00 -14.00 Joi 28.12.2017 8.00 – 14.00, 15.00-18.00 Vineri 29.12.2017 …

- Astazi, la Alba Mall, se va desfașura ”Targul micilor antreprenori” de la Alba Iulia, incepand cu ora 13.00. Cum un business mare se crește de mic, iar dobandirea de abilitați antreprenoriale este un proces complex, organizatorii ”Targului micilor antreprenori”, respectiv Europe Direct Regiunea Centru,…

- In fiecare an, la inceput de decembrie il așteptam pe Sfantul Nicolae, ocrotitorul copiilor. Tradiția ne spune ca el vine pe 6 decembrie și aduce daruri copiilor cuminți, pe care le pune in ghetuțe, iar copiii neastamparați primesc nuielușe. Cu ocazia acestei sarbatori religioase, copiii și tinerii…

- F.T. In contextul in care, in ultimii ani, in perioada Sarbatorilor de Iarna, locuințele au fost cele mai afectate de incendii, iar printre principalele cauze ale acestora s-au numarat aprinderea beculetelor in braduți sau sacrificarea animalelor si utilizarea focului deschis in curti, Inspectoratul…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici sub 30.000 locuitori), bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest…

- Te anunțam din timp ca sa-ți poți organiza cumparaturile in așa fel incat sa ai tot ce-ți trebuie pe masa de Craciun, dar și pentru festinul de Anul Nou. Una dintre cele mai importante locații in care ploieștenii iși fac cu predilecție cumparaturile sunt Halele Centrale. In perioada Sarbatorilor de…

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, Direcția de Asistența Sociala Comunitara (DASC) Zalau, unitate aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalau, desfașoara cateva acțiuni dedicate acestei frumoase perioade din an. Sarbatorile de Iarna vin și pentru varstnicii aflați in cadrul Centrului…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, majoritatea magazinelor din Alba funcționeaza dupa un program special. Pentru cei care vor sa iși faca aprovizionarea, va prezentam mai jos programul supermarket-urilor si locatiilor de cumparaturi din Alba Iulia. SUPERMARKET – produse alimentare si altele Kaufland…

- Ședința ordinara de joi a Consiliului Județean (CJ) Dolj, ultima din acest an, a fost una liniștita, chiar cu iz de sarbatoare, fiind deschisa de un grup de colindatori care i-au introdus pe consilieri in spiritul Sarbatorilor de Iarna. Inmuiați ...

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, organizeaza evenimente pentru cei mici. Astfel, copiii sunt așteptați sa-l cunoasca pe Moș Craciun și sa-și testeze creativitatea in cadrul atelierelor de creație special pregatite…

- CAVNIC – Postul Montan de Jandarmi din localitate va asigura masurile specifice de ordine si siguranta publica pe timpul paradei Sarbatorilor de iarna. In data de 18 decembrie a.c., incepand cu ora 08:30 și terminand cu ora 13:30, primaria orasului Cavnic organizeaza parada dedicata Sarbatorilor de…

- Ca in fiecare an, Primaria orasului Ovidiu s a pregatit temeinic pentru sarbatorile de iarna. In primul rand, pe data de 5 decembrie a fost aprins sistemul de iluminat festiv. Frumos amenajat, orasul Ovidiu arata parca desprins din povesti, iar miile de ornamente lumineaza vesel strazile si aleile,…

- Companiile din sectorul gazelor naturale sunt pregatite sa asigure consumul in perioada sarbatorilor de iarna, iar incidentul din Austria, respectiv explozia de la terminalul de gaze Baumgarten, nu va avea efecte pe piata energetica romaneasca, se arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei,…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi sarbatoresc astazi Ziua Sfântului Andrei. În tradiția populara Ziua Sf. Andrei marcheaza începutul iernii, fiind cunoscuta în calendarul popular sub denumirea de Sântandrei Cap-de-Iarna, informeaza MOLDPRES. Cu aceasta ocazie,…

- Parintii care isi pregatisera copiii pentru serbarile scolare dedicate Sarbatorilor de Iarna și stabilite pentru saptamana in curs, trebuie sa stie ca aceste actiuni vor fi amanate, reprogramarea lor urmand sa aiba loc sau nu, in functie de optiunile fiecarei institutii de invatamant. Motivul…

- Prefectul judetului Valcea, Florian Marin, a organizat joi, 7 decembrie 2017, incepand cu ora 12.00, o intalnire de lucru, la care au participat alaturi de subprefectul judetului Valcea, Aurora Gherghina, sefii Inspectoratelor Judetene de Politie, Jandarmi, Situatii de Urgenta Valcea, conducerea Politiei…

- Voq.ro Maya Rose – E sarbatoare Am intrat de curand in luna sarbatorilor de iarna, a cadourilor și a colindelor. Pe langa colindele tradiționale pe care le ascultam an de an, pe piața muzicala iși fac loc și alte tipuri de colinde, cu un sound nou, cum este și cel interpretat de Maya Rose.Denumit sugestiv…

- Conducerea societații Prodcyp Huși organizeaza, azi, de la ora 19, la Salonul “Mariuca”, tradiționalul concert al lui Fuego. Așa cum se intampla de cațiva ani incoace, curtea localului a fost transformata in “Casa lui Moș Craciun” prin sute de aranjamente luminoase care anunța venirea sarbatorilor de…

- &"Întârzierea subventiilor de transport si necesitatea de a majora salariile pentru a ne apropia de nivelurile din CFR Calatori ne-a determinat sa scumpim biletele de tren&", a declarat pentru MEDIAFAX, Radu Zlatian, directorul de

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj continua in aceasta perioada de debut al Sarbatorilor de Iarna, la nivel județean, actiunea ,,Foc de Artificii”, pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. Astfel, in prima saptamana a acțiunii,…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, MIKE face echipa cu Tra La La School si profesoara de canto a vedetelor ( Mellina, Carmen Minune, Edward Sanda si multi altii ) si lanseaza primul lor duet. Piesa se numeste “Craciunul in Doi” si a fost compusa de MIKE, iar de productie s-a ocupat Mellina si exprima…

- Startul sarbatorilor de iarna se amana. Principalul Pom de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale nu va fi inaugurat astazi. Primarul interimar, Silvia Radu, a anuntat ca bradul va fi instalat cu intarziere deoarece pomul inca nu a ajuns in tara.

- V. Stoica Daca, in urma cu doi ani, cunoscuta scena biblica a Nașterii Domnului a fost caricaturizata de reprezentantanții societații Servicii de Gospodarire Urbana, in anul de grație 2017 a venit randul lui Moș Craciun, flancat de o ceata de pinguini care strajuiesc zona fantanii arteziene aflata in…

- La Orhei a inceput instalarea pomului de Craciun, care va fi inaugurat pe 10 decembrie. Cu aceasta ocazie, primaria Orhei va organiza un concert cu participarea lui Valentin Uzun cu orchestra Tharmis, dar si o petrecere in aer liber cu DJ, se arata intr-un comunicat de presa al primariei. Potrivit sursei…

- Colegiul Prefectural Dambovita s-a reunit in sedinta. Lucrarile au fost conduse de prefectul Antonel Jijiie. La aceasta sedinta au mai participat si presedintele CJ, Alexandru Oprea si vicepresedintele CJ, Alin Manole. A fost prezentat si aprobat un Plan de masuri pentru perioada Sarbatorilor de…

- Parada de 1 Decembrie va fi urmata de tradiționala fasole cu afumatura, concerte, vizite gratuite la muzeu și Targul de Craciun, in care vor fi promovate produsele locale, gustoase și sanatoase. Luna Decembrie este una plina de evenimente pentru romani, iar bucuria cu care buzoienii vor intampina…

- Violeta Stoica Primaria Ploiești vrea ca locuitorii platitori – sau nu! – de taxe și impozite sa incheie anul 2017 intr-o atmosfera de… poveste, in ciuda faptului ca lucrurile nu stau și nici nu vor sta prea bine in privința fondurilor bugetare. Fie iarna cat de grea, fie vremea cat de rea și vremurile…

- Startul sarbatorilor de iarna va fi dat in Capitala in data de 1 decembrie. Autoritațile locale au anunțat ca in aceasta zi la ora 15:30 se vor aprinde luminițele, iar la 18:00 va fi inaugurat pomul de Craciun din Centrul Capitalei.

- Pilotul de raliuri Adrian Grigore a explicat pentru Libertatea.ro cum ne pregatim masina pentru iarna pentru a nu fi surprinsi de venirea zapezii si ce nu trebuie sa lipseasca din portbagaj. In primul rand, conducatorii auto ar trebui sa mearga cu masina intr-un service auto specializat, pentru a se…

- Marian Dima Anul fotbalistic 2017 se apropie cu pasi repezi de final, in competitiile judetene ramanand de disputat doar trei runde, in timp ce in esalonul trei, unde activeaza Petrolul, saptamana viitoare se intra, deja, in vacanta! Ca de fiecare data, dupa „Revolutie” a devenit o traditie ca ultima…

- Executivul a susținut astazi desfașurarea mai multor acțiuni cu prilejul sarbatorilor de iarna, cu scopul promovarii tradițiilor populare, a produselor autohtone și a potențialului turistic al Republicii Moldova.

- Primariile din Constanta, Cluj Napoca, Buzau si Vaslui au lansat licitatii pentru iluminatul festiv in timpul sarbatorilor de iarna, cea din Constanta estimand un pret de peste cinci milioane de lei, la care se adauga TVA.Citeste si: Lovitura DURA: Raportul de control evidentiaza cifrele unui…