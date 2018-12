Stiri pe aceeasi tema

- „Omul bun ne va primi Și cu drag ne-o omeni. Dupa datini colindam, La mulți ani noi va uram!” Ca in fiecare an, Fundația „Mihai Viteazul” s-a straduit sa aduca bucurie, ganduri bune, atmosfera de sarbatoare in randul locuitorilor județului. Festivalul Internațional de Colinde și Obiceiuri de Iarna…

- Festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, derulat sub genericul „Colindul Unirii”, va fi deschis astazi, prin glasuri de copii. Timp de aproape o saptamana, colindatori din țara, dar și din strainatate vor da vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos, prin concerte de colinde.…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe și Asociația Centrul Cultural „Ardealul” din Subcetate – județul Harghita au organizat miercuri, 5 decembrie, la Palatul Copiiilor din Sfantu Gheorghe, o seara culturala la care au participat parinți, preșcolari, educatori și profesori. In prima parte a…

- Am aflat cu durere de decizia conducerii Teatrului „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe de a pune pe scena piesa de teatru „Nu chiar 1918”, de Szekely Csaba, un obscur dramaturg maghiar, a carui piesa „Mihai Viteazul” a fost jucata luna trecuta la Targu Mures, starnind revolta in sanul comunitatii…

- La Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe au avut loc, In perioada 22-23 noiembrie, doua evenimente importante organizate in Anul Centenar, și-anume: vernisajul expoziției „2000 Ani de Credința și Istorie” a sculptorului vasluian Ștefan Csutak și concursul de istorie ,,Voievozii și…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru Festivalul internațional de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”. Ediția din acest an va fi una speciala: va fi dedicata Centenarului Marii Uniri și se va desfașura sub genericul „Colindul Unirii”, propunandu-și…

- Sute de persoane, de toate varstele, au participat ieri la adunarea populara și la programul derulat in cadrul ediței cu numarul XXIX a manifestarii „Mihai Viteazul și visul Unirii”. Evenimentul, organizat de aproape trei decenii de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, reprezinta un…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a anunțat lansarea concursului de desen „Uniți sub tricolor”, adresat copiilor din județ. Concursul, dedicat Centenarului Marii Uniri, este deschis preșcolarilor și școlarilor din ciclul primar și iși propune sa stimuleze interesul acestora pentru istoria…