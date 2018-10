Topul celor mai cautate produse este diferit de la tara la tara, potrivit unei analize pe regiune realizata de un magazin online de fashion. Daca in Romania și Bulgaria pe primul loc sunt ceasurile, clienții din Ungaria au cautat cel mai des genți. Pe locul doi s-au plasat rochiile, in Romania, sandalele, in Bulgaria și gecile, in Ungaria. Cand fac romaniii cumparaturi si cat de multe produse achizitioneaza online.