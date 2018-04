Stiri pe aceeasi tema

- In Saptamana Patimilor, credinciosii rememoreaza, pas cu pas, calea urmata de Iisus Hristos pentru mantuirea omului si invingerea mortii, cale care culmineaza cu evenimentul crucial din crestinism: Invierea. Joia Mare, cunoscuta si ca Joia celor 12 Denii, Joia Neagra sau Joimarita, este o zi cu semnificații…

- Sfanta și Marea Joi este o zi foarte importanta in istoria mantuirii.Biserica rememoreaza in aceasta zi: spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina Domneasca la care s-a instituit Taina Impartașaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani și prinderea Domnului de catre cei ce voiau…

- In Joia din Saptamana Sfintelor Patimi praznuim spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina in cadrul careia Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugaciunea arhiereasca si inceputul Patimilor prin vanzarea Domnului. La Ierusalim, incepand cu orele 16.00, se face…

- Doctorul Tudor Ciuhodaru, medic primar medicina de urgența la Spitalul Clinic de Urgențe Iași, va spune cum sa vopsiți corect ouale de Paște, fara sa va imbolnaviți, pentru ca acest obicei stravechi poate crea multe probleme de sanatate. Tu știi ce pui pe masa de Paște? Sunt 83 de substanțe chimice…

- Joi sau Joia Mare, in aceasta seara este randuita Denia celor 12 Evanghelii. Ne sunt amintite patru momente grele: spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina la care Iisus i-a strans in jurul sau pe Apostoli si la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina…

- In ultima saptamana inainte de Paște toate slujbele sunt unice. De altfel, fiecare zi este considerata o treapta, iar urcușul trebuie sa fie eficient, dupa cum spune parintele Ion Popescu, parohul Bisericii Icoanei din București și protoierul Sectorului II.

- In Saptamana Mare toata lumea este ocupata, pregatindu-se sa intampine marea zi a Invierii Domnului. Miercurea Mare amintește de pacatoasa desfranata, care insa, ungandu-L pe Hristos cu mir, devine mironosița, dar și de tradarea lui Iuda, care L-a vandut pe ...

- In Joia Mare, maine, 5 aprilie, incepand cu orele 10.00, la Centrul Cultural „Aurel Stroe” din Busteni va avea loc traditionalul concurs de incondeiat oua de Pasti, „Un ou frumos pentru Hristos”, aflat la editia a XII-a. Isi vor arata talentele in ornat oua copii din clasele primare si gimnaziale ale…

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- In lunea Saptamanii Mari se scoate totul la aerisit, se lipesc si se varuiesc casele iar mobilierul este spalat si reparat. Pana miercuri, inclusiv, sunt permise muncile in camp. Dupa aceasta zi barbatii trebaluiesc pe langa casa, ajutandu-si nevestele la treburile gospodaresti. Traditii si obiceiuri…

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paște. Ca obiceiuri și superstiții, in Lunea Mare, femeile incep curațenia de Paște. Se scoate totul afara, se aerisește casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, se varuiește și se spala totul.…

- Perioada de dinaintea Sfantului Pasti, numita si Saptamana Patimilor, saptamana sfanta si binecuvantata, cand credinciosii se pregatesc sa primeasca lumina Invierii, este presarata cu frumoase randuieli si obiceiuri stravechi, Pasticare trebuie tinute din Duminica Floriilor – momentul intrarii lui Iisus…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Crestinii ortodocsi celebreaza, duminica, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele - evocand intrarea lui Iisus in Ierusalim -, dar si una a celor cu nume de floare.

- Ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, cunoscuta ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, incepe in Duminica Floriilor, respectiv la 1 aprilie anul acesta, si se incheie in Sambata Mare, respectiv la 7 aprilie. Aceasta este cea mai aspra saptamana a postului, amintind de patimile Domnului Iisus…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor de…

- Invierea din morti nu este o tema specific crestina. Exista paralele la simbolistica crestina in mitologie, in credinte si traditii religioase dintre cele mai diverse, cu mult mai vechi decat crestinismul. Astfel, regasim trimiteri legate de invierea unui erou-cult in diverse alte traditii. Sambata-seara…

- Sarbatoarea Pascala se apropie cu pași repezi, iar masa de Paște e intotdeauna la loc de cinste la romani. Gospodinele pregatesc bucate alese, iar deliciile facute in casa nu au termen de comparație cu nimic din comerț.

- Sunetul lingurilor și al facalețului se aude fara oprire in bucatariile gospodinelor, in prag de Paște. Masa traditionala de cunoaște cateva preparate nelipsite: drob, ciorba si friptura de miel, oua rosii, cozonac si celebra pasca cu branza. In unele regiuni, pe langa acestea, nelipsite de pe masa…

- Fiecare familie are propriile obiceiuri atunci cand vine vorba de sarbatori, insa exista cateva tradiții de Paște valabile pretutindeni, indiferent de zona geografica. Ne-au bucurat copilaria și continua sa o faca! Tu le respecți?

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- Mai sunt doua saptamani pana la Paste, dar in pietele din Capitala au aparut deja vopselele pentru oua. Mare atentie insa la ele. Acestea pot fi periculoase pentru sanatate, daca gospodinele nu respecta cateva reguli.

- Romanii sarbatoresc pe 25 martie Buna Vestire. Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii Domnului. Prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii…

- Trei cursanti ai Clasei de Fotografie din cadrul Scolii de Arte si Mestesuguri a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba au fost premiati in aceasta luna la Concursul National de Arta Fotografica „Obiceiuri de iarna” de la Cluj-Napoca. Concursul, ajuns in acest an la cea de-a VI-a editie, a reunit…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi o sarbatoresc astazi pe cuvioasa mucenita Eudochia. In traditia populara, aceasta zi este asociata si cu legenda Babei Dochia, care a urcat, impreuna cu turma de oi, la munte, fiind convinsa ca primavara a venit.

- 8 martie Ziua Femeii. De peste un secol, pe 8 martie sarbatorim în fiecare an Ziua Femei si, totusi, traditia sa îndelungata în calendarul sarbatorilor românesti este necunoscuta.

- Primele noua zile ale lunii martie sunt numite babe, in credința populara. Exista obiceiul de a pune babe, adica de a numi pe fiecare din aceste zile cu numele unei babe cunoscute, pentru a cunoaște firea ei: „daca timpul nu e bun, baba e rea”. Zilele babelor se incheie pe 9 martie, cand se crede […]

- Conform tradiției populare, primavara incepe cu Baba Dochia și zilele ei, cunoscute drept Zilele babei. Zilele babei corespund cu zilele de urcuș ale Babei Dochia cu oile la munte, urcuș dedicat morții și renașterii sezoniere a zeiței agrare și a timpului calendaristic, in preajma echinocțiului de primavara.

- Marțișorul, micul obiect împodobit cu un șnur alb cu roșu, care este oferit persoanelor dragi, pe 1 martie, ca vestitor al primaverii, a primit de-a lungul timpului semnificații diverse, de la dar aducator de noroc la simbol al renașterii naturii. Arheologii au descoperit obiecte cu o vechime…

- In fiecare an, in prima zi de primavara, pe 1 martie, crestinii o sarbatoresc pe Sfanta Evdochia. Evdochia era o femeie foarte frumoasa, iar la ea veneau tineri barbati care ii lasau bogatie in schimbul farmecelor sale.

- Pe 1 martie 2018, la Cernauti, la Consulatul General al Romaniei in Ucraina va fi inaugurata Expozitia „Obiceiuri, traditii si superstitii de martisor".Deschisa in perioada 1-31 martie, expozitia va cuprinde martisoare si felicitari confectionate manual de copii in cadrul proiectului ...

- Sarbatoarea populara a iubirii, Dragobetele, este celebrata in fiecare an la 24 februarie, de romani. Pe de alta parte, data de 24 februarie marcheaza si inceputul anului agricol, momentul in care intreaga natura renaste.

- Ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Urmand firul anumitor legende populare, se pare ca Dragobete (numit si "Cap de primavara",…

- Voluntarii Asociatiei Caritas Catolica Oradea, sub indrumarea episcopului romano-catolic Laszlo Bocskei si a directorului Caritas, Jozsef Rajna, au distribuit gogosi si ceai fierbinte celor adapostiti in azilul de pe str. Gutenberg, din Oradea. Alimentele distribuite au fost asigurate de cantina…

- Sfantul Valentin este o sarbatoare celebrata de toți indragostiții din intreaga lume. Ziua Indragostiților este o sarbatoare, in esența laica, care iși trage radacinile din creștinism. In ciuda faptului ca și-a pierdut din intensitatea religioasa, ziua de 14 februarie este cunoscuta in prezent drept…

- Tradiție creștina spune ca Lasata Secului pentru Postul Paștelui are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paști: Duminica Infricoșatei Judecați - cand se lasa sec de carne (11 februarie) și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai - cand se lasa sec de branza (18 februarie).

- Sunt unele dintre cele mai puțin cunoscute obiceiuri, dar batranii inca le respecta in anumite regiuni din țara. Cele mai multe au rolul de a-i feri pe oameni de rele, conform credinței populare.

- Pe 7 ianuarie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, numit “Inaintemergatorul Domnului” pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. In aceasta zi de sarbatoare nu lipsesc nici traditiile si...

- Zi importanta pentru toți creștinii! Astazi se praznuiește Boboteaza. Afla tradiții mai puțin cunoscute. Ce trebuie sa faci pentru a avea noroc tot anul, dar mai ales ce nu trebuie sa faci ne spune un preot in clipul de mai sus!

- Craciunul este una dintre cele mai mari sarbatori ale creștinilor, plina de tradiții cum ar fi colindatul, pregatirea bucatelor, mersul la biserica. Copiii in special se aduna in grupuri și merg cu colindatul din casa in casa. Acest lucru se intimpla in ajunul Craciunului, in data de 6 decembrie pe…

- BOBOTEAZA 2018. Traditii si obiceiuri de Botezul Domnului, 6 ianuarie. Boboteaza sau Botezul Domnului este una dintre cele mai importante sarbatori, atat pentru crestinii ortodocsi, cat si pentru cei catolici. La romani, ziua de Boboteaza cuprinde motive specifice sarbatorilor de Craciun. Astfel, in…

- Salvamontistii din Straja vor aduce apa de la sapte izvoare pentru a fi sfintita la slujba de Boboteaza ce va fi oficiata sambata la bisericuta ridicata in aceasta statiune din masivul Valcan, continuandu-se astfel traditia ultimilor 17 ani.

- Pe parcursul unui an bisericesc este rezumata lucrarea de mântuire, de la creație și pâna la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxa marcheaza aceste lucruri prin sarbatorile praznuite în lunile de început și final de an. Anul bisericesc ortodox are în centrul…