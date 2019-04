Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, toți creștinii sarbatoresc intrarea Domnului in Ierusalim, adica Floriile. Este cea mai mare sarbatoare pe care biserica o pomenește, inainte de Paște. In aceasta zi sfanta este bine sa ții cont de cateva lucruri!

- Sambata lui Lazar! Traditii si obiceiuri la romani pentru ziua din ajunul Floriilor. Mare pacat daca faci asta. Sambata lui Lazar este ziua din ajunul Floriilor. Anul acesta, pica pe 20 aprilie. Are un rol important și aduce cu sine tot felul de ritualuri. In popor, i se mai spune și Sambata…

- Sarbatoarea Paștelui aduce cu ea o serie de obiceiuri, precum purtarea hainelor noi, spalatul pe fața cu apa sfințita sau ciocnitul oualor. Iata o lista cu cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri de Paște.

- Duminica, 14 aprilie, catolicii sarbatoresc Floriile, sarbatoare ce reprezinta Intrarea Domnului in Ierusalim. Sarbatoarea Floriilor este intotdeauna cu o sapamana inaintea Sfintelor Pasti si este sarbatoare cu data schimbatoare.

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului. Aceasta zi este legata de o serie de traditii si obiceiuri specifice, transmite Mediafax. In Apus, aceasta sarbatoare este numita…

- Data de 2 martie este anul acesta una extrem de importanta pentru toți creștinii. In aceasta zi se sarbatoresc Moșii de iarna, un moment plin de tradiții, in care se oficiaza slujbe pentru pomenirea celor...

- Martisorul, micutul obiect prins in piept, cu un snur alb-rosu - este un simbol al renasterii naturii, odata cu venirea primaverii, si al sperantei, fiind daruit celor dragi pentru a le aduce noroc.

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud si Rotary Club Bistrita va invita luni, 4 februarie 2019, ora 18:00, in Sala "Gavril Scridon" a Bibliotecii Judetene (Bistrita, str. Alexandru Odobescu, nr. 11) la Conferinta: "Obiceiuri de iarna la romanii din…