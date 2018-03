Obiceiuri si traditii de Florii. Ce trebuie sa stie familia ta despre aceasta sarbatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Sarbatoare a Intrarii Domnului in Ierusalim are loc in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), ziua fiind cunoscuta si sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stalparilor. In aceasta zi crestinii sarbatoresc intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim, inainte de…

- Duminica Floriilor. FLORII traditii. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- Florin Buliga, barbatul din Brașov care și-a ucis soția și cei doi copii, ii naucește pe anchetatori cu declarațiile sale, demne de un adevarat studiu de caz. Acesta susține ca a couminat telepatic cu familia sa și ca ei l-au informat ca „e mai bine acolo”.

- Sâmbata lui Lazar. Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între

- Fiecare familie are propriile obiceiuri atunci cand vine vorba de sarbatori, insa exista cateva tradiții de Paște valabile pretutindeni, indiferent de zona geografica. Ne-au bucurat copilaria și continua sa o faca! Tu le respecți?

- In satul Lemesany din Slovacia a fost montat cel mai mare ou de Paște din lume. Acesta are peste 5 metri inalțime și cantarește aproape 800 de kilograme. Oul uriaș, care a fost montat sambata, pentru a figata in Duminica Floriilor catolice, a fost creat de un arhitect local, Jozef Kuruc. Acesta spune…

- In contrast cu peisajul hibernal, in bisericile romano-catolice a fost celebrata Intrarea Domnului in Ierusalim. Duminica Floriilor, in Biserica Romano-Catolica, este un dublu prilej de sarbatoare deoarece, in aceasta zi binecuvantata, s-a celebrat si Ziua Tineretului. Intrarea Domnului in Ierusalim…

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro, citat de Mediafax. Aceasta zi este legata de o serie ...

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro. Aceasta zi este legata de o serie de traditii si obiceiuri specifice.

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro. Aceasta zi este legata de o serie de traditii si obiceiuri specifice. Cel mai mare pacat in aceasta…

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii cu ramuri in maini vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00…

- Pasca este unul dintre preparatele de baza care se pun pe masa de Paște, alaturi de oua, cozonac și miel. Cum a ajuns aceasta sa fie nelipsita de Sarbatoarea Invierii Domnului și care este semnificația ei.

- In ziua de 17 martie, crestinii romano-catoloci, dar si ortodocsi, il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Patrick, Luminatorul Irlandei. In aceasta zi, cei care vor sa aiba parte de noroc si sanatate trebuie sa respecte anumite traditii.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Codului Muncii care prevede ca Vinerea Mare devine zi nelucratoare. Proiectul a fost depus de UDMR și susținut de toate celelalte formațiuni politice. Romanii se vor putea bucura de o mini-vacanța de Paște. Administrația Prezidențiala a anunțat ca…

- In fiecare an, in prima zi de primavara, pe 1 martie, crestinii o sarbatoresc pe Sfanta Evdochia. Evdochia era o femeie foarte frumoasa, iar la ea veneau tineri barbati care ii lasau bogatie in schimbul farmecelor sale.

- "Iar pricina tuturor relelor din lume provindin principiul pe care il punem la temeliaeducatiei copiilor nostri" Sfantul Ioan Gura de Aur Familia si rostul ei in formarea copiluluiIndiferent cum am privi aceste teorii, sau speculatiile pe care le presupun, constatam ca toate ...

- De Ziua Iertarii, 18 februarie, presedintele Igor Dodon a mers împreuna cu soția și feciorii sai în vizita la o familie din localitatea Râșcova, raionul Criuleni, care crește în condiții grele noua copii. Familia prezidențiala a adus în dar mai multe…

- Un barbat fara picioare era ținut intr-un coteț de familia sa dintr-o localitate din Iași. Dupa ce au aflat de caz, autoritațile au demarat procedurile pentru retragerea sa din familie și plasarea intr-un centru de ingrijire. Barbatul, de 51 de ani, care pe langa faptul ca are ambele picioare amputate,…

- Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului) din Copenhaga, de unde a fost externat cand starea i s-a inrautatit. El a murit in somn, la palatul Fredensborg, la circa 40 de kilometri la nord de capitala, avandu-i alaturi pe…

- Sfantul Valentin este o sarbatoare celebrata de toți indragostiții din intreaga lume. Ziua Indragostiților este o sarbatoare, in esența laica, care iși trage radacinile din creștinism. In ciuda faptului ca și-a pierdut din intensitatea religioasa, ziua de 14 februarie este cunoscuta in prezent drept…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat.Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil.Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Familia unei femei care locuia intr-o gospodarie din localitatea Samboieni, comuna Sanmartin, a facut duminica seara o descoperire macabra. Din primele informatii, femeia, in varsta de aproximativ 80 de ani, a fost gasita carbonizata, in curtea casei. Cadavrul prezenta arsuri pe o suprafata mare a corpului.…

- Adrian Nastase anunța, intr-o postare pe blogul personal, ca va pleca pentru o saptamana in Cuba, alaturi de familie. Ocazie prin care lanseaza si un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Fostul premier a fost ironic si cu privire la situatia politica atat din tara, cat si la dezbaterea din…

- Regia Autonoma ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a precizat ca va percepe o suma lunara Familiei Regale pentru Palatul Elisabeta dupa finalizarea unui raport de evaluare, urmand ca acesti bani sa fie platiti pana cand Guvernul va stabili care este statutul Casei Regale.

- Medicii anatomo-patologi au confirmat diagnosticul de meningoencefalita an cazul copilului de patru ani, mort cu o zi in urma la spitalul din Motru, județul Goj. Totodata, au fost recoltate probe pentru analize suplimentare sunt facute la un institut de specialitate. Toate spațiile in care a fost copilul…

- Praznicul Intampinarii Domnului este sarbatorit in fiecare an de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care comemoreaza momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim. In traditia populara, sarbatoarea este numita Stretenie…

- Praznicul Intampinarii Domnului este sarbatorit in fiecare an de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care comemoreaza momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.

- Intampinarea Domnului, 2 februarie sarbatoare. La 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, se celebreaza Intampinarea Domnului. In credința populara aceasta zi mai este cunoscuta sub denumirea de „Ziua Ursului”, scrie realitatea.net.

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim.

- Traian Basescu se bucura de una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. A petrecut cateva clipe alaturi de familie și a avut timp suficient sa-l sarbatoreasca pe nepoțelul sau, la implinirea varstei de trei ani.

- Dragos Bucur a parasit emisiunea "Visuri la cheie" de la Pro TV pentru a se concentra pe cariera. El si familia lui au luat destinatia Olanda, acolo unde s-au mutat deja, pentru ca Dragos Bucur va aparea intr-un film important care se realizeaza acolo, relateaza one.ro.

- Realizat de Rudy Valdez, filmul este centrat pe povestea surorii lui, Cindy Shank, care a fost condamnata la 15 ani de inchisoare, in 2008, fiind acuzata de conspiratie la crime comise de iubitul ei decedat. Documentarul a primit, sambata seara, premiul publicului la Sundance. Ideea lui Valdez de a…

- Pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 se afla un proces cel puțin ciudat, intre proprietarii unui autoturism furat și Allianz Țiriac Asigurari SA. Familia despre care „Evenimentul zilei” a scris, pe 21 august 2017, ca a fost umilita in complexul rezidențial Nefeli Luxury Villas and Suites, dupa ce i-a…

- Fericire mare in cuplul celui mai rasfatat fotbalist de la noi din tara. La aproximativ doua luni de cand si-au oficializat relatia in fata ofiterului Starii Civile, in familia lor a mai aparut un membru, iar bucuria a atins cote maxime.

- Familia unei femei decedate reclama un incident halucinant survenit la morga spitalului din Huedin. Capul celei decedate era înfașurat într-un scutec, iar nasul era rupt. Familia reclama nereguli de la internare și pâna la pronunțarea decesului. Rudele…

- Familia politistului Bogdan Gigina a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o actiune prin care contesta durata prea mare a anchetei de la DNA. Practic, prin aceasta contestatie, familia politistului solicita judecatorilor sa dispuna ca DNA sa grabeasca ancheta. Instanta…

- Povestea unui baietel de 12 ani care gaseste o piatra neagra pe care familia o foloseste timp de 9 ani ca opritor de usa face inconjurul lumii. Probabil va intrebati de ce este atat de speciala? Ei, bine, acest obiect valoreaza, de fapt, 80 de milioane de dolari

- Ieri a fost o zi de sarbatoare in familia "Mireasa pentru fiul meu". Oana și Cosmin, cei doi foști concurenți, au celebrat ziua de naștere a fiului lor, Kevin, care tocmai a implinit un anișor.

- Stefan Banica Jr a facut dezvaluiri uluitoare despre tatal sau, fostul mare actor Stefan Banica. Juniorul spune ca tatal sau a avut multe probleme in viata personala, desi pe scena parea un om caruia parca nu i-ar lipsi nimic.A

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de…

- Drama intr-o familie din județul Iași: trei frați s-au sinucis, ultimul dintre ei chiar noaptea trecuta. Acesta avea 17 ani și traia intr-un centru de plasament, urmand o școala pentru copii cu nevoi speciale. De cateva luni, insa, tatal il luase acasa sa il ingrijeasca, scrie digi24.ro, iar…

- Peste 90 la suta dintre cetațenii Republicii Moldova se declara creștin-ortodocși. Și ei, cetațenii Republicii Moldova, afirma de fiecare data, in orice sondaj, ca au cea mai mare incredere in biserica. Daca ești creștin-ortodox și ai atat de mare incredere in biserica, de ce nu asculți ce spune biserica…

- "In timp ce vorbeam pe Facebook m-am indragostit de el si sentimentele au devenit tot mai puternice. La inceput am ascuns ceea ce simteam, dar acum stiu ca suntem facuti unul pentru celalalt", spune Selma, citata de Daily Star. Familia tinerei nu este insa de acord cu diferenta de varsta dintre ea si…

- TRADITII DE SFANTUL IOAN. In fiecare an, la 7 ianuarie, romanii sarbatoresc ziua Sfantului Ioan (Ziua sfantului Ioan Botezatorul, Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, Inaintemergatorul Domnului"). Aproximativ doua milioane de romani poarta numele sfantului.

- Abandonați, probabil, de vreo calauza care i-a adus pentru cateva mii de euro pana in Romania, un cuplu de irakieni și cei patru copii ai lor, dintre care un nou-nascut ce are doar doua luni, a vrut sa treaca ilegal frontiera romano-ungara. Adulți sunt solicitanți de azil in Romania, iar procedurile…

- Familia președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, are motiv de sarbatoare. Feciorul cel mai mic al președintelui este astazi omagiat și implinește 3 ani, iar cu aceasta ocazie Igor Dodon a scris un mesaj de felicitare pe contul sau oficial de Facebook. "Al treilea fecior implinește azi 3 ani. Ii…

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…