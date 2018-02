Stiri pe aceeasi tema

- Dragobetele, sarbatoarea dragostei la români, își are radacinile în tradițiile dace și în credința într-un fel de zeu al iubirii, a carui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic și începutul primaverii. Dragobete, fiul Dochiei, era zeul dragostei și al bunei…

- „Cine se iubeste, la Bascov sarbatoreste”, asa suna titlul unui spectacol ce va avea loc la Bascov cu prilejul sarbatorii de Dragobete, Ziua Indragostitilor pentru toti romanii. La Bascov se pune accent pe traditie, tocmai de aceea sarbatoarea de Dragobete este una speciala si pretuita in localitatea…

- Ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Urmand firul anumitor legende populare, se pare ca Dragobete (numit si "Cap de primavara",…

- Mesaje de Dragobete. Declaratii de dragoste, felicitari si SMS-uri pe care le poti trimite de ziua indragostitilor la romani De Dragobete, ziua indragostitilor la romani,este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubita cu SMS-uri, felicitari si mesaje de dragoste. Fie ca este vorba despre…

- Romanii sarbatoresc pe 14 februarie Valentine's Day, o traditie occidentala adoptata mai ales de tineri care obisnuiesc sa daruiasca in special flori si care evita, din superstitie, sa faca anumite cadouri, precum ceasuri sau bijuterii.

- Sfantul Valentin este o sarbatoare celebrata de toți indragostiții din intreaga lume. Ziua Indragostiților este o sarbatoare, in esența laica, care iși trage radacinile din creștinism. In ciuda faptului ca și-a pierdut din intensitatea religioasa, ziua de 14 februarie este cunoscuta in prezent drept…

- Gasirea mesajului potrivit pentru aceasta zi speciala poate fi dificila. Tocmai din accest motiv am adunat cateva dintre cele mai bune mesaje. Mulți oameni sarbatoresc Ziua Indragostiților prin...

- * Maine e 14 februarie, Valentine's Day, sarbatoare indragita de unii, dar criticata de altii: indragita mai ales de comerciantii cu marfa ramasa nevanduta, dar criticata de inamicii globalizarii si de dacopatii care se lauda cu Dragobetele. Democratia ne da voie sa avem orice parere, atata vreme cat…

- Semafoarele din Constanta au suferit modificari cu prilejul sarbatoarei de Ziua Indragostitilor. Culoarea rosie a semaforului a fost schimbata cu o inima rosie.Acest lucru s a intamplat si anul trecut cand autoritatile constantene au hotarat sa marcheaza Valentinersquo;s Day si Dragobetele prin inimioare…

- Nu ai inca niciun plan pentru a sarbatori Ziua Indragostitilor sau Dragobetele? Managerii unei pensiuni din Buzau iti vin in ajutor cu o oferta deosebita, ce, te trimite cu gandul la relaxare in mijlocul naturii, la pachet cu o cina romantica, un mic dejun copios sau un pranz exotic, muzica buna si…

- Studiu: Unul din șase romani a luat antibiotice fara recomandarea medicului În ultimul an, unu din sase români, adica 15%, a luat antibiotice, fara ca un medic sa-i fi prescris o reteta în acest sens. Un studiu facut de o companie de cercetare a pietei arata ca românii…

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim.

- CALENDAR ORTODOX FEBRUARIE 2018: Șirul datinilor din strabuni continua, pe 11 februarie, cu ziua Sfantului Vlasie. Acesta este protectorul femeilor gravide. Ca sa aiba copii frumoși și sanatoși, femeile țin cu strictețe sarbatoarea. Se mai spune ca tot in aceasta zi incep sa se intoarca pasarile…

- Duminica, 7 ianuarie, credinciosii il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, ocazia cu care aproape doua milioane de romani, care poarta numele Sfantului Ioan, isi vor serba onomastica.Cand Mantuitorul a aparut pe malul Iordanului, Sfantul Ioan Botezatorul, luminat de Duhul Sfant, l-a recunoscut…

- BOBOTEAZA 2018. Traditii si obiceiuri de Boboteaza. Ortodocsii se pregatesc pentru sarbatoarea Bobotezei din 6 ianuarie, când slujbe speciale de sfintire a apelor se vor tine în localitatile riverane.

- Boboteaza si ziua Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. Romanii au o multime de traditii si obiceiuri in aceste zile. Unele se pastreaza si astazi. Inainte de Boboteaza, preotii isi viziteaza enoriasii pentru a le sfinti casele. Se spune ca fetele ajunse la varsta…

- Boboteaza și ziua Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. Romanii au o mulțime de tradiții și obiceiuri in aceste zile. Unele se pastreaza și astazi.

- Botezul Domnului sau Boboteaza. Traditii si superstitii BOBOTEAZA 2018. Pe 6 ianuarie crestinii sarbatoresc Boboteaza sau Botezul lui Iisus Hristos. Boboteaza reprezinta si incheierea sarbatorilor de iarna care incep pe 24 Decembrie in Ajunul Craciunului. BOBOTEAZA 2018. Boboteaza reprezinta,…

- In ajunul Bobotezei, corporatiștii obișnuiesc sa iși puna sub perna un stick USB cu prezentarile de la job, ca sa viseze o marire de salariu. *** Batranii spun ca fetele care raman logate peste noapte pe Facebook pot visa profilul alesului. *** Bucatarii sfatuiesc fetele care nu știu cum sa iși pregateasca…

- Forfota mare in sate. Gospodarii taie porcul pentru Craciun, din care femeile vor pregati bucate alese. In familia Galben din satul Sloveanca, raionul Sangerei, nu se fac abateri de la traditie. Pentru Vasilica, astazi, a fost cea mai trista zi.

- In traditia romanilor, Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. ...

- În tradiția populara se spune ca ziua de 1 ianuarie este una decisiva pentru întregul an, iar oamenii respecta o serie de tradiții și obiceiuri pentru ca anul ce tocmai a început sa fie norocos și îmbelșugat.

- Speranta pentru un nou inceput si un viitor mai bun este punctual comun al sarbatorii Noului An pe mapamond. Popoarele marcheaza prin obiceiuri diverse sfarsitul unei perioade si intrarea in cea noua. De Anul Nou, in Danemarca, oamenii obișnuiesc sa sparga farfurii in ușa vecinilor. Se considera ca…

- In a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. In legatura cu aceasta sarbatoare, sunt pastrate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii. Vezi…

- Pe 25 decembrie sarbatorim Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. Incepand cu prima zi de Craciun si pana la Boboteaza,…

- Viata spirituala a romanilor a fost dominata de nenumarate credinte si superstitii, care de-a lungul timpului au atras mirarea calatorilor straini. Superstitiile amestecate cu franturi din invataturile religioase ale Bisericii explicau cele mai necazurile, norocul, bolile si moartea.

- La romani, taierea porcului in gospodaria proprie reprezinta un motiv de mandrie si de bucurie semnaland si apropierea Craciunului. De-a lungul anilor, aceasta activitate a creat la randul ei o sumedenie de traditii si obiceiuri. Conform traditiei, cu o seara inainte de Ignat porcii viseaza ca urmeaza…

- La 20 decembrie este sarbatorit Ignatul, in aceasta zi multi romani, mai ales din mediul rural, sacrificand porcul pentru masa de Craciun. Ritualul sacrificarii porcului in preajma sarbatorilor Craciunului aminteste de jertfele de animale practicate de popoarele vechi (egipteni, greci, romani) in perioadele…

- In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei si ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan. Acesta a suferit multe chinuri pentru ca nu s-a lasat intors de la credinta in Hristos si a fost aruncat…

- Sarbatoarea din 20 decembrie, inchinata Sfantului Ignatie al Antiohiei, este cunoscuta in popor sub denumirea de Ignatul porcilor sau Inatoarea. Se crede ca in noaptea de Ignat porcii viseaza ca vor fi taiați. De acum incolo nu se mai ingrașa, nu mai pun carne pe ei și nu mai mananca, pentru ca și-au…

- Craciunul este un festival anual de comemorare a nașterii lui Isus Hristos, datat in general la 25 decembrie ca o sarbatoare religioasa si culturala celebrata de miliarde de oameni din intreaga lume. Sarbatoare centrala a anului liturgic creștin, Craciunul inchide sezonul Advent și inițiaza cele douasprezece…

- Anul 2017 se apropie de final, iar reprezentantii administratiei publice locale din Crucea monitorizeaza proiectele aflate in derulare. "In aceasta perioada este in etapa de achizitie proiectul privind asfaltarea drumurilor comunale DC 70 si DC 71, ce leaga localitatile Crisan si Siriu de drumul european…

- Pe data de 6 decembrie 2017, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul creștin și cel despre care s-a crezut mult timp ca este adevaratul Moș Craciun.

- An de an, seara de 5 decembrie este speciala pentru copii. Ei iși lustruiesc ghetele in așteptarea lui Moș Nicolae și spera ca acesta va trece pe la ei pentru a le aduce daruri, scrie digi24.ro.

- Mos Nicolae 2017. Ziua de 6 decembrie este ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, iar cu o seara înainte, pe 5 decembrie, copiii îsi lustruiesc ghetutele asteptându-l pe Mos

- Tradiția punerii graului la incolțit Pe 30 noiembrie romanii il sarbatoresc pe Sfantul Andrei. Unul dintre obiceiurile traditionale este punerea graului la incoltit. Traditia spune ca in dimineata de Sfantul Andrei este bine ca romanii sa puna grau la incoltit intr-un vas. Graul este un simbol in…

- Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor, este sarbatorit de crestini pe 30 noiembrie. Numit și „Cel dintai chemat”, a fost primul care a raspuns chemarii lui Iisus Hristos la apostolat. Sfantul Andrei este și primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei,…

- SFANTUL ANDREI 2017. Ajunul de Sfantul Andrei aduce multa forfota pentru toate doamnele si domnisoarele. Fetele de maritat abia asteapta venirea serii ca sa-si poata afla ursitul in timp ce femeile se ocupa de protectia casei si a gospodariei pentru tot anul ce va urma. Ca sa si reuseasca aceste…

