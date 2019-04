Stiri pe aceeasi tema

- Un genetician recunoscut pe plan mondial a devenit Doctor Honoris Causa al Universitatii din Oradea. Profesorul Eberhard Passarge este considerat unul din fondatorii geneticii romanești, ramura a medicinei care s-a dezvoltat dupa Revoluție. Atunci, a venit la Oradea cu o echipa de profesori și a ținut…

- Mai multe state sunt"ingrijorate cu privire la statul de drept din Romania" Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Douasprezece ambasade ale mai multor state la Bucuresti, printre care Franta, Statele Unite…

- Douasprezece ambasade ale mai multor state - parteneri internationali si aliati ai Romaniei -, printre care Franta, SUA si Germania, isi "exprima ingrijorari cu privire la statul de drept" din tara noastra si solicita partilor implicate in elaborarea de ordonante de urgenta in domeniul Justitiei…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie Tirgu Mures va deschide in anul universitar 2019-2020 o linie in limba engleza la Hamburg, in Germania. Leonard Azamfirei, rectorul universitații a facut anunțul miercuri și a declarat ca aceasta extensie este o premiera pentru Romania.

- Dezvaluirile Libertatea despre cei doi medici falși au scos la iveala o situație extrem de grava din spitalele romanești, care pune sanatatea și chiar viețile oamenilor in pericol, insa, odata depașit șocul, o parte a publicului a mai gasit resurse pentru a face haz de necaz. Times New Roman se amuza…

- Un studiu efectuat pe un numar de 2.400 de copii din Canada a descoperit ca perioadele mari de timp petrecute de acestia in fata ecranelor au fost asociate cu scoruri mici obtinute la teste ''de referinta'' concepute pentru evaluarea capacitatilor de comunicare, de rezolvare a problemelor, a aptitudinilor…

- O simpla analiza de sange ar putea ajuta la depistarea, intr-o maniera fiabila, a leziunilor cerebrale in cazul persoanelor pe cale de a dezvolta boala Alzheimer chiar inainte ca acestea sa prezinte semne de confuzie si pierderi de memorie, conform unui studiu efectuat de o cercetatori americani…

- O simpla analiza de sange ar putea ajuta la depistarea, intr-o maniera fiabila, a leziunilor cerebrale in cazul persoanelor pe cale de a dezvolta boala Alzheimer chiar inainte ca acestea sa prezinte semne de confuzie si pierderi de memorie, conform unui studiu efectuat de o cercetatori americani…