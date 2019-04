Stiri pe aceeasi tema

- Pastele catolic 2019. Pastele catolic este sarbatorit in duminica Floriilor la ortodocsi. Anul acesta, catolicii sarbatoresc Pastele pe 21 aprilie. Va prezentam cateva traditii si obiceiuri.

- Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare anunta declansarea de proteste, mitinguri si prin refuzul muncii suplimentare, ceea ce va duce la blocarea activitatii in sistemul penitenciar incepand din 22-23 aprilie. Sindicalistii sunt nemultumiti de diminuarea salariilor pentru majoritatea…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca sunt disponibile 28.627 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, transmite ANOFM, potrivit Mediafax.La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (2.801),…

- Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de luni, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, duminica, ministrul Muncii, Marius Budai, informeaza Agerpres.roEl a dat asigurari ca toate pensiile vor fi platite pana la…

- Primaria Alba Iulia anunta restrictii de oprire pe strada Mihai Viteazul din centrul orasului. “Incepand cu data de 21.03.2019 s-au instituit restricții de oprire a vehiculelor pe str. M. Viteazul sectorul cuprins intre intersecția cu str. O.Goga și intersecția cu str. L.Blaga”, anunta Primaria. Citește…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sambata, ca in Comisia pentru Munca din Parlament se lucreaza la o Ordonanța care ar urma sa fie aprobata saptamana viitoare și care ar rezolva problemele pentru anumite categorii de angajați din sistemul de sanatate, evitand sa ofere mai multe detalii,…

- Pe 9 martie, in ziua Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia, femeile dau de pomana pentru sufletul mortilor mucenici, preparate specifice acestei zile. Pentru ca sfintii martirizati au fost mai intai aruncati in lac, mucenicii din aluat se prepara, in Baragan, ca o fiertura. Din aluat se fac opturi mici…

- Peste 600 de angajati vor ramane fara locuri de munca in urmatoarea perioada dupa ce unul dintre cei mai importanti angajatori a decis sa isi inchida fabrica din Lugoj. Firma Rieker a notificat in aceste zile Inspectoratul Teritorial de Munca cu privire la faptul ca va concedia nu mai putin de 660 de…