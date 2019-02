Obiceiuri de Dragobete 2019 Sarbatoarea iubirii la romani are loc in fiecare an pe data de 24 februarie. Nu este doar o zi speciala, ci una in care putem atrage bunastarea pe parcursul intregului an. Iata ce obiceiuri de Dragobete 2019 trebuie sa urmam. Pe langa Valentine’s Day, romanii se pot bucura și de sarbatoarea tradiționala a iubirii, cu o simbolistica mult mai bogata și mai interesanta. Exista multe obiceiuri de Dragobete ce aduc prosperitate și bucurie in casele noastre, dar și superstiții de care ar fi bine sa ținem cont. Legenda Dragobetelui Conform legendelor populare, Dragobete era fiul Babei Dochia, un tanar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

