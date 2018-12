Obiceiuri de Crăciun. Cele mai frumoase tradiții din România Craciunul este perioada tradițiilor, a superstițiilor și a obiceiurilor transmise in generație in generație. In toate colțurile țarii, colindul, scenetele cu motive religioase și mesele in familie sunt nelipsite. Iar la sat obiceiurile s-au pastrat cel mai bine. In Romania, Craciunul se sarbatorește pe 25 decembrie dupa stilul nou, iar dupa ritul vechi pe 7 ianuarie. In aceasta perioada toți oamenii fac pregatiri intense pentru cea mai importanta dintre sarbatorile de iarna. Nașterea Domnului Iisus Hristos este sarbatorita in zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar seara de 24 decembrie este cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de astronomi a descoperit cel mai indepartat obiect observat vreodata in Sistemul Solar si este primul care a fost detectat la o distanta mai mare de 100 de unitati astronomice (UA - distanta de la Pamant la Soare).

- Conform traditiei, cu o seara inainte de Ignat porcii viseaza ca urmeaza sa fie taiati. Astfel, acestia nu mai mananca, nu se mai ingrasa si nici nu mai pun carne pe ei, scrie calendarulortodox.ro. De regula, la taierea porcului cei milosi din fire nu e bine sa ia parte deoarece porcul moare…

- A sosit vremea sa ne luam adio de la sonda Voyager 2 care, la fel ca si geamana sa, Voyager 1, a parasit Sistemul Solar patrunzand in spatiul interstelar, conform unui anunt al NASA, transmite luni SPACE.com. Voyager 2, lansata in 1977, si-a petrecut mai mult de 4 decenii explorand Sistemul Solar si…

- SFANTUL NICOLAE, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a nascut in localitatea Patara din Asia Mica, in cea de-a doua jumatate a secolului al III-lea, intr-o familie de oameni instariti si crestini devotati. Crescut in spiritul povetei crestine "sa imparti averea saracilor", SFANTUL NICOLAE si-a dat intreaga…

- Observatorul Prahovean publuca povestea Georgianei-Larisa Sava, o tanara din Plopeni care, la doar cateva zile dupa ce a implinit 18 ani a fugit de acasa, fara ca nimeni sa mai știe ceva de ea. Dispariția tinerei ridica și mai multe semne de intrebare, potrivit parinților acesteia, cand la mijloc apar…

- Sonda spatiala Voyager 2 ar fi ajuns la limita sistemului nostru solar, potrivit Agentiei Spatiale Americane. Lansata in 1977, sonda se afla acum la peste 17 miliarde de kilometri distanta de Terra. Distanta este de peste 118 ori mai mare decat cea dintre Pamant si Soare.

- Doi sateliti, unul european si unul japonez, au plecat spre cea mai mica planeta din sistemul nostru solar si cea mai apropiata de Soare. Aceștia vor calatori, in urmatorii șapte ani, prin spatiu, urmand ca in orbita lui Mercur sa intre in 2026. Americanii au fost primii care au ajuns pe orbita lui…

- Deși fiecare persoana care a auzit povestea ei și-ar dori ca aceasta sa fie inventata, contesa Elisabeta Bathory, cunoscuta și drept Elizabeth, a fost o persoana reala care i-a facut concurența Contelui Dracula in privința cruzimii și a setei de sange.