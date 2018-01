Stiri pe aceeasi tema

- Boboteaza, sarbatorita, in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale a Mantuitorului – trasaturi de mare sarbatoare populara. 6 ianuarie este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest…

- Boboteaza si ziua Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. Romanii au o multime de traditii si obiceiuri in aceste zile. Unele se pastreaza si astazi. Inainte de Boboteaza, preotii isi viziteaza enoriasii pentru a le sfinti casele. Se spune ca fetele ajunse la varsta…

- Arhiepiscopul Tomisului, InaltPreaSfintitul Teodosie, a reusit sa faca din nou spectacol la slujba de sfintire a apei, din Ajunul Bobotezei. Imaginea cu el urcat pe cisterna care a adus apa in fata Catedralei Arhiepiscopale Petru si Pavel din Constanta face deliciul internautilor.

- Boboteaza și ziua Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. Romanii au o mulțime de tradiții și obiceiuri in aceste zile. Unele se pastreaza și astazi.

- Ajunul Bobotezei este considerata prima zi de post negru din an, in care nu se mananca si nu se bea nimic, fiind urmata de Boboteaza si de ziua Sfantului Ioan, care incheie ciclul sarbatorilor de iarna. Boboteaza, serbata in 6 ianuarie este considerata si ziua nasterii spirituale a Mantuitorului Iisus…

- De Boboteaza, in diverse regiuni ale tarii se tin tot felul de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa intrecere inot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata de preot si cel practicat de fete, care pun busuioc sub perna pentru a-si visa alesul. Botezul Domnului sau Boboteaza, din…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea crestina din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile "Aratarea Domnului" sau "Epifania", si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna.

- BOBOTEAZA 2018. Traditii si obiceiuri de Botezul Domnului, 6 ianuarie. Boboteaza sau Botezul Domnului este una dintre cele mai importante sarbatori, atat pentru crestinii ortodocsi, cat si pentru cei catolici. La romani, ziua de Boboteaza cuprinde motive specifice sarbatorilor de Craciun. Astfel, in…

- A devenit tradiție ca in ajun de Boboteaza, la manastirea Piatra Fantanele din pasul Tihuța sa se ridice o cruce de gheața. Din cauza temperaturilor ridicate, crucea din acest an este mai mica.

- BOBOTEAZA 2018. In fiecare an pe 6 ianuarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza, cum se mai spune in popor. Aceasta sarbatoare reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Unii dintre oameni nu stiu diferenta dintre…

- Salvamontistii din Straja vor aduce apa de la sapte izvoare pentru a fi sfintita la slujba de Boboteaza ce va fi oficiata sambata la bisericuta ridicata in aceasta statiune din masivul Valcan, continuandu-se astfel traditia ultimilor 17 ani.

- Botezul Domnului sau Boboteaza. Traditii si superstitii BOBOTEAZA 2018. Pe 6 ianuarie crestinii sarbatoresc Boboteaza sau Botezul lui Iisus Hristos. Boboteaza reprezinta si incheierea sarbatorilor de iarna care incep pe 24 Decembrie in Ajunul Craciunului. BOBOTEAZA 2018. Boboteaza reprezinta,…

- Boboteaza este o sarbatoare crestina, celebrata in fiecin aceasta data slujbe de sfintire a apei, transformand-o in agheasma, iar fiecare persoana trebuie sa mearga la biserica sa isi ia apa sfintita pentru a o duce acasa.are an pe data de 6 ianuarie. Boboteaza se mai numeste si Botezul Domnului.

- De Boboteaza in mai multe localitati din Dolj traditiile crestine sunt imbinate cu cele laice, astfel ca la Calafat si Cetate va avea loc sambata traditionalul ceremonial al aruncarii crucii in Dunare care trebuie recuperata de cel mai iute dintre barbati care o aduce la mal, iar la Bailesti, potrivit…

- Peste 50 de jandarmi gorjeni vor asigura de Boboteaza ordinea publica la bisericile din judet. Ei au fost mobilizati la manastirile Tismana, Lainici, Polovragi si Camaraseasca din Tg-Carbunesti, la Catedrala ortodoxa Rovinari și la doua biserici din...

- Sambata, 6 ianuarie 2018, crestinii ortodocsi sarbatoresc Botezul Domnului in apele Iordanului, sarbatoare cunoscuta sub numele de Boboteaza, iar la Mioveni se fac pregatiri in toate bisericile si parohiile din oras. Zeci de vase cu apa au fost sfintite de catre preoti , iar agheasma va ajunge la miile…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile “Aratarea Domnului” sau “Epifania”, si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine…

- Astazi e zi importanta pentru credincioșii care se pregatesc de sarbatoarea Bobotezei. Pe 5 ianuarie, in Ajunul Bobotezei, se ține post negru, nu se mananca și nu se bea nimic. Canoanele Bisericii invața ca in Ajunul Bobotezei se ajuneaza total, (Canonul 1 al Sf. Teofil al Alexandriei), iar a doua zi…

- Circa 15.000 de sticle de apa sfintita vor fi date credinciosilor sambata, 6 ianuarie, dupa slujba religioasa din Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, spune ca vineri, 5 ianuarie, se fac slujbe speciale, conform adevarul.ro. Preotul Bogdan Ivanov,…

- In satele de la Dunarea de Jos s-a pastrat obiceiul ca femeile, cand preotul umbla cu botezul din casa in casa, stropind cu agheasma, sa-i puna in traista un fuior de canepa, pentru ca in firele lui sa se incalceasca toate relele anului, se arata intr-o informare prezentata vineri de reprezentantii…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a sfințit, astazi, aproape 100.000 litri de apa, pentru Boboteaza de maine. Cea mai mare parte din cantitate a fost imbuteliata de voluntari in 150.000 de sticle de plastic, de 0,5 litri, pregatite pentru a fi oferite credincioșilor constanțeni.

- Ceremonia, numita si Sfintirea cea Mare a apei, va avea loc in fata Resedintei patriarhale, dupa ora 11,30, mentioneaza sursa citata. Patriarhia arata ca in curtea Catedralei patriarhale au fost amplasate 24 de vase mari, cu o capacitate de 12.000 de litri de apa de la izvorul din Parcul…

- Sarbatoarea Bobotezei este amintita din secolul al II lea, la Sfantul Clement Alexandrinul. Mentionam ca in primele secole, Boboteaza era sarbatorita impreuna cu Nasterea Domnului, pe 6 ianuarie. Incepand cu secolul al IV lea, cele doua sarbatori au fost despartite: 25 decembrie fiind data stabilita…

- In acest final de saptamana se incheie seria celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna. Maine, creștinii sarbatoresc Boboteaza, iar duminica, Biserica Ortodoxa praznuiește Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Boboteaza sau Epifania este sarbatorita atat de Biserica Ortodoxa, cat și cea Catolica, pe 6 ianuarie.…

- Preotii de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe vor pregati pentru enoriași aproximativ 2000 de litri de apa sfintita, cu ocazia Bobotezei. „Catedrala se pregatește, din punct de vedere organizatoric, cu 2000 de sticle cu agheasma, ca și anul trecut. Vom avea apa sfințita și in ziua de Boboteaza,…

- Ajunul Bobotezei este considerata prima zi de post negru din an, in care nu se mananca si nu se bea nimic, fiind urmata de Boboteaza si de ziua Sfantului Ioan, care incheie ciclul sarbatorilor de iarna.

- Botezul Domnului sau Boboteaza, din 6 ianuarie, alaturi de ziua Sfantului Proroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului, praznuita pe 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Din suita celor 12 sarbatori crestine…

- CE-I DATINA, E TRAINICIE AICI, LA NOI: Preotii si enoriasii din toate parohiile ortodoxe ale Sibiului se pregatesc de cu zor sa celebreze Botezul Domnului, cum e indatinat la noi, in Piata Mare. Read More...

- La 6 ianuarie,in luna lui Gerar, crestinii ortodocsi sarbatoresc Botezul Domnului,ziua in care Domnul Iisus Hristos S-a descoperit lumii. Cunoscut in popor sub denumirea de Boboteaza,Botezul Mantuitorului lumii in apele raului Iordan,din Tara Sfanta,de catre Sfantul Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul…

- Una dintre cele mai populare sarbatori crestine, Boboteaza sau Botezul Domnului, are semnificatii importante pentru credinciosi. In ajunul acesteia, credinciosii postesc si se pregatesc intr-un mod special pentru a intampina marele praznic. Acestia primesc preotul cu „botezul” sau cu „Iordanul”, care…

- Traditia de a avea la Boboteaza faimoasele cruci din gheata va fi respectata si in acest an la Galati prin grija angajatilor de la depozitul frigorific al unei societati comerciale din apropierea orasului.Cele doua cruci mari din gheata care vor fi folosite la ceremonialul religios de Boboteaza sunt…

- Boboteaza reprezinta, de fapt, sarbatoarea dedicata botezului Domnului in apa Iordanului. Aceasta sarbatoare, a Bobotezei, mai este cunoscuta și sub numele de "Epifanie", "Teofanie", "Aratarea Domnului" sau "Descoperirea cuvantului Intrupat". De obicei, in aceasta perioada in țara noastra…

- Cele doua cruci mari din gheata care vor fi folosite la ceremonialul religios de Boboteaza sunt gata si stau la rece, la -18 grade Celsius, in depozitul frigorific al unei societati comerciale, care le face de sase ani. Fiecare cruce din gheata are 1,20 metri inaltime, 80 de centimetri latime…

- Boboteaza, serbata in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale a Mantuitorului – trasaturi de mare sarbatoare populara. In ajunul Bobotezei se pregateste o masa asemanatoare cu masa din ajunul Craciunului. Pe masa…

- Boboteaza, sarbatorita in ziua de 6 ianuarie, este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest prilej, Iisus s-a facut cunoscut oamenilor, la 30 de ani, varsta pe care evreii o considera a maturitatii. Se spune ca Iisus nu a fost botezat pentru iertarea pacatelor…

- Arhiepiscopia Tomisului pregateste de Boboteaza, sarbatorita de romani pe 6 ianuarie, 150.000 de sticle cu apa sfintita. Recipientele vor fi impartite ulterior pe strada locuitorilor Constantei. Totodata, la manifestarile religioase sunt asteptati peste 10.000 de credinciosi, conform Mediafax. Apa sfintita…

- Arhiepiscopia Tomisului pregateste pentru Boboteaza 150.000 de sticle cu apa sfintita, care vor fi impartite apoi, pe strada, locuitorilor Constantei. La manifestarile religioase sunt asteptati peste 10.000 de credinciosi.

- Boboteaza este o sarbatoare crestina, sarbatorita in fiecare an pe data de 6 ianuarie. Boboteaza se mai numeste si Botezul Domnului si exista cateva traditii ce trebuiesc respectate in acesta zi sfanta.

- Boboteaza 2018.Boboteaza se sarbatoreste pe 6 ianuarie si reprezinta una dintre cele mai importante zile pentru credinciosi. Acestia comemoreaza botezul lui Iisus in raul Iordan, vazuta ca o manifestare catre lume a Fiului lui Dumnezeu (Aratarea Domnului).

- Sarbatoarea Botezului Domnului sau Boboteaza cuprinde, pe langa sfintirea apei, o serie de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa intrecere inot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata de preot si cel practicat de fete, care pun busuioc sub perna pentru a-si visa alesul. Incepand…

- ROMANIA. Ceremonialul de innoire simbolica a timpului calendaristic in noaptea de 31 decembrie - 1 ianuarie este numit la romani "Ingropatul Anului", denumirea de "Revelion" apartinand timpurilor moderne. Potrivit lui Ion Ghinoiu, autorul cartii "Zile si mituri", asemanator divinitatii, timpul…

- Originara din Orasul Moinesti, Jud Bacau, frumoasa cantareata ne va dezvalui astazi in premiera, un obicei stravechi si unic din zona ei natala si anume, Jocul Ursului de Anul Nou. Uratura cu ursul sau Jocul Ursului este una dintre tradițiile de Anul Nou care s-au pastrat și in zilele noastre și care…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- Pe 25 decembrie sarbatorim Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. Incepand cu prima zi de Craciun si pana la Boboteaza,…

- Toti crestinii celebreaza luni Nasterea lui Hristos. La noi, Craciunul incheie postul de 40 de zile si deschide un ciclu de 12 zile, care se termina la Boboteaza. Acest interval asigura trecerea anului vechi spre noul an. Traditia populara spune ca acum se deschid cerurile si mormintele,…

- Ignat, 20 decembrie. DIn anumite zone le tarii este obiceiul ca stapanul casei sa ia din sangele scurs din porc si sa deseneze o cruce pe fruntea copiilor, pentru ca acestia sa creasca rumeni si sanatosi.in batrani se spune ca sacrificarea porcului trebuie sa aiba loc in ziua destinata Ignatului,…

- Jandarmeria salajeana este pregatita sa asigure buna desfașurare a evenimentelor ce vor debuta in județ la inceputul lunii decembrie, prin efectivele ce vor fi la datorie in permanența, in dispozitivele din strada sau in misiuni specifice. Zilele de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, 6 decembrie…

- Horoscop Etiopia a fost a treia țara din lume care s-a creștinat, dupa micul, dar puternicul oraș-stat aramaic Edessa, care s-a creștinat in anul 190 și Armenia, care s-a creștinat in anul 301. Etiopia s-a creștinat in anul 325, anul marelui Consiliu Ecumenic de la Niceea. Avea propriul sistem de cifre…

- In fiecare an, de Boboteaza, mii de litri de apa sunt sfințiți pentru credincioșii care vor sa plece acasa cu o sticla de agheasma, in speranța ca vor fi feriți de rele, boli și suferințe. Mai ales ca apa sfințita nu se strica niciodata. Agheasma nu se strica niciodata. Explicația o dau sfinții parinți,…

- Iata care sunt semnele care iți arata ca ești inconjurat de energii negative! Ai mereu dureri de cap. Cu toate ca te odihnești și incerci sa elimini stresul, durerile de cap nu te parasesc? Ești tot timpul nervos sau chiar suferi de migrene ingrozitoare care nu cedeaza cu orice calmant?…