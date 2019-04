Stiri pe aceeasi tema

- ''Pastenii'' din localitatea Vinerea, in acest an in numar de 40, s-au reunit in Joia Mare, pentru a reedita un obicei vechi de cateva decenii, aparut dupa Al Doilea Razboi Mondial, la initiativa preotului paroh din acea vreme, care a decis ca ''pastile'' sa fie dat,…

- In Joia Mare, la Vinerea se tine in fiecare an Obiceiul “Pastenilor”, a doua zi dupa ce aceeasi manifestare s-a desfasurat la Cugir. In acest an, 38 de „pasteni” au participat la procesiunea din localitatea Vinerea. Acestia s-au pregatit pentru pregatirea sfintelor „pasti” cu ciubere, lumanari, desagi,…

- Incepand de la ora 08.00, la Vinerea a avut loc astazi, un eveniment de mare atracție și traire spirituala pentru membrii comunitații locale. Obiceiul „Paștenilor” se desfașoara in aceasta frumoasa localitate, in Joia Mare, o zi de importanta insemnatate pentru credinciosii satului. De dimineata, cei…

- „Obiceiul incepe cu mult inainte de Saptamana Mare, cand se stabileste o familie, de regula mai instarita, care va avea rolul de gazda. Anul acesta a fost desemnat gazda Angel Dochie si familia. Ei vor aduce din gospodaria proprie painea, vinul si vasele noi in care se vor pregati pastile. Aceste vase…

- In acest an, peste 80 de „pasteni” din Cugir au pregatit painea și vinul pentru Paste. Este vorba despre Obiceiul „Pastenilor”, pastrat din generatie in generatie, de peste 70 de ani. Citește și URARI DE PASTE 2019 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori…

- In Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, creștinii țin cu sfințenie la anumite tradiții și obiceiuri, atat la oraș cat și la sate. Așa se intampla in orașul Cugir si la Vinerea, unde se tine un obicei vechi de mai bine de 71 de ani: Obiceiul „Paștenilor”. Persoanele care implinesc in acest an varsta…

- Politistii de investigatii din Teius l-au identificat pe un barbat din localitatea Ciumbrud, judetul Alba, ca persoana banuita de furtul unui bun dintr-o gospodarie. La data de 11 februarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției Orasului Teius l-au identificat pe un barbat…

- Ieri, 24 ianuarie 2019, in jurul orei 13.45, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Vinerea, in urma caruia o persoana a suferit leziuni corporale. Din primele cercetari a rezultat ca soferul unui autoturism s-a angajat intr-o depasire,…