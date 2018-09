Stiri pe aceeasi tema

- Putini stiu, insa vinerea este considerata cea mai periculoasa. Specialistii au explicat si care este motivul. Ziua de vineri este legata de hoti, iar in continuare o sa aflati si care este motivul. Specialistii spun ca vinerea este cea mai periculoasa zi pentru ca atunci hotii intra in alerta.

- Din toamna, masinile cu volan pe partea dreapta nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania. Asta prevede un ordin al ministrului Transporturilor. Documentul este in acest moment la avizare. Decizia e impusa de numarul mare de accidente in care au fost implicate astfel de masini. Specialistii au identificat…

- Tinerii care au cel putin 16 ani vor putea lucra in baza unor contracte de internship contra unei indemnizatii lunare de minimum 855 de lei net. Cel putin asta prevede Legea Internshipului, promulgata de presedintele Iohannis saptamana trecuta. Specialistii in drepturile angajatilor spun ca actul normativ…

- Oamenii sunt bombardați zilnic cu mii de reclame, atat online, cat și offline. Avand in vedere creșterea popularitații extensiilor de ad-blocking, e clar ca exista o dorința de a le reduce. Problema principala ramane faptul ca o buna parte din conținut este irelevant pentru utilizatori. Specialiștii…

- CHIȘINAU, 13 iul — Sputnik. Medicii din Moldova trag un semnal de alarma: ei constata cu îngrijorare ca, dor în ultimele cinci zile, aproape 20 de persoane s-au intoxicat cu ciuperci. Iresponsabilitatea a provocat o adevarata tragedie într-o familie di Florești. Potrivit…

- Implanturile corporale furnizeaza un nou mediu de dezoltare pentru bacterii si fungi, dezvaluie un nou studiu realizat de specialistii din cadrul Universitatii din Copenhaga. Specialistii au examinat o serie de implanturi precum suruburile utilizate...

- Tot mai multe firme din Romania cauta in mediul online viitorii angajati. Specialistii spun ca este un trend in continua crestere in ultimii ani, mai ales ca patronii pot vedea astfel si ce preocupari, ce hobby-uri sau ce abilitati au posibilii candidati. „Facem o verificare, un fel de cazier online.…

- Planta banului sau Crassula Ovata, o minune originara din Africa de Sud, influenteaza viata in mod pozitiv. Se asaza in sud-estul camerei. Specialistii in feng shui spun ca oricine vrea sa aiba spor la bani trebuie sa tina in casa planta banului, cu frunze rotunde, asemenea unor mici banuti, una dintre…