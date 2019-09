Obezitatea infantilă, alarmantă în România Romania este clasata in Top 3 locuri fruntase in Europa la obezitatea infantila, atrage atentia Organizatia Mondiala a Sanatatii. In acest secol, obezitatea a cunoscut o prevalenta egala sau mai mare comparativ cu malnutritia si bolile infectioase, conform OMS. Drept urmare, in lipsa unor masuri drastice de preventie si tratament, se estimeaza ca, in anul […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

