Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de numere de inmatriculare au fost interzise in ultimele zile in Marea Britanie de autoritatea de specialitate pentru ca au fost apreciate drept jignitoare sau jenante, relateaza vineri Press Association.S-a AFLAT! Cat incaseaza lunar Angi Șerban și Florin Badița Agentia britanica…

- Politia britanica a capturat aproximativ 400 de kilograme de cocaina si heroina, in valoare de 27 de milioane de lire sterline, ascunse intr-un container in portul Killingholme, din estul Angliei, informeaza sambata Press Association. Drogurile erau ascunse intr-un container plin cu rosii si ceapa si…

- „Kamikaze”, noul album surpriza lansat de Eminem, a urcat vineri pe primul loc in topul vanzarilor din Marea Britanie, ajutandu-l astfel pe rapperul american sa depaseasca un record istoric, pe care il impartea cu grupul ABBA si trupa Led Zeppelin, informeaza AFP. „Kamikaze” este cel de-al noualea disc…

- Arterele unui adolescent care consuma bauturi alcoolice si fumeaza, chiar si ocazional, incep deja sa prezinte primele semne de rigidizare pana la varsta de 17 ani, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetarea realizata la University College London (UCL)…

- ''Este vorba despre stabilirea unor masuri de precautie rezonabile in eventualitatea unui scenariu privind absenta unui acord'', a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, referitor la intentia Londrei de a elabora 'note tehnice' in august si septembrie, potrivit Reuters si…

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a lansat un concurs in scopul gasirii celui mai potrivit nume pentru roverul sau care va explora planeta Marte in 2021, potrivit anuntului facut vineri de astronautul britanic Tim Peake, informeaza Press Association. Roverul ExoMars, un robot prevazut cu…

- Rusia a cerut o declaratie oficiala din partea Marii Britanii dupa o informatie potrivit careia au fost identificati suspectii in cazul unui atac cu un agent neurotoxic in care au fost otraviti un fost spion rus si fiica sa, relateaza joi dpa, conform agerpres. "Vreau sa aud de la Scotland…

- Premierul conservator britanic Theresa May a fost aplaudata, miercuri, de opozitia laburista dupa ce a insinuat - din greseala - in parlament, in timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri, ca Brexitul se refera la retragerea din... Marea Britanie, in loc de Uniunea Europeana, relateaza Press Association.…