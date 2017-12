Stiri pe aceeasi tema

- Iata o colectie de sfaturi despre sanatate la care s-a ajuns dupa mai multe cercetari de specialitate. Urmeaza-le si tu in 2018! Sfaturi despre sanatate #1: Recita poezii Cercetatorii elvetieni au demonstrat ca persoanele care recita poezii cate o jumatate de ora in fiecare zi isi reduc…

- Cercetatorii danezi au efectuat un experiment pentru a afla cum Wi-Fi influențeaza sanatatea. Rezultatele au fost șocante: internetul wireless ucide plantele și provoaca dureri de cap la copii. La experiment au participat cițiva elevi, care au petrecut noaptea cu telefonul sub perna și cu Wi-Fi inclus.…

- In timp ce diviziunea anormala, haotica, a celulelor stem reprezinta o cauza importanta a aparitiei cancerului, o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, a descoperit ca celulele adulte pot juca si ele, in anumite conditii, un rol esential in dezvoltarea…

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii. Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive. Rezultatul este unul inspaimantator: peste 70% dintre ele contineau…

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii. Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive....

- Salata la punga poate accelera cresterea unor bacterii periculoase, facandu-le sa aiba efecte devastatoare asupra organismului uman, spune un nou studiu. Oamenii de stiinta de la Universitatea Leicester au descoperit ca mediul umed combinat cu nutrientii care se scurg din frunzele tocate creeaza…

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii. Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive. Rezultatul este unul inspaimantator: peste 70- dintre ele contineau…

- Cercetatorii de la o universitate din Australia au incercat sa stabileasca cum arata barbatul ideal in concepția femeii anului 2017, iar rezultatul nu este deloc surprinzator. Trebuie sa fie inalt, cu mușchi și abdomen plat. Veste proasta pentru barbații sensibili și slabi, dar vechile reguli se aplica…

- Oamenii britanici de stiinta cred ca au facut un pas urias in prevenirea bolii Huntington, care provoaca distrugerea celulelor nervoase.Ei au dezvoltat un ser ce impiedica formarea proteinelor toxice din creier si, prin urmare, si degenerarea acestui organ. Cercetatorii sustin ca este cea…

- Oamenii de știința tot cauta planete extra-solare care sa semene cu a noastra, iar descoperirile pe care le-au facut și continua sa le faca sunt fascinante. Cercetatorii au descoperit planeta Kepler-62f la mai puțin de 1.200 de ani-lumina de noi. Anul trecut insa au descoperit Proxima b. Aceasta se…

- Cercetatorii clujeni deruleaza un proiect in valoare de 15 milioane de lei de amprentare izotopica a produselor agroalimentare, in special a vinurilor, cu scopul de a elimina falsurile de pe piata si a certifica autenticitatea si originea unui...

- Un procent foarte mare din populatie crede in existenta unor forme de viata extraterestre si vrea sa aiba contact cu acestea, potrivit rezultatelor unui studiu efectuat in 24 de tari. Cercetatorii sustin ca aceasta concluzie explica popularitatea francizei cinematografice „Star Wars“ din ultimele patru…

- Laura Vass este o cantareata de mare succes in lumea manelelor, insa de ceva timp a ales sa se retraga din lumina reflectoarelor. Aceasta se pare ca pleaca tot mai des in afara tarii. Recent manelista s-a fotografiat in America si a dezvaluit fanilor cum rezista tentatiilor culinare de acolo. Cantareata…

- Seismologii avertizeaza ca in 2018 exista posibilitatea apariției mai multor cutremure puternice, fara sa precizeze locului unde acestea vor lovi. Doi cercetatori americani, care au studiat de peste 7 grade de la 1900 incoace, spun ca a seismele puternice au fost mai numeroase dupa cicluri de cinci…

- Social media nu ii ajuta pe oameni doar sa iși faca noi prieteni sau sa pastreze legatura cu cei indepartați, ci și sa piarda kilograme, conform unui nou studiu. Social media poate deveni un instrument util celor care vor sa se descotoroseasca de kilogramele in plus. Conform unui nou studiu, cei care…

- Reduce nivelul de colesterol rau Printre beneficiile principale ale lintei se numara normalizarea profilului lipidic, prin scaderea colesterolului din sange si a trigliceridelor. Reduce riscul de infarct si de accident vascular cerebral, mentinand arterele „curate". Iți da energie…

- Scortisoara ne poate ajuta sa slabim. Un studiu recent a descoperit ca substanta care ii da gustul specific stimuleaza topirea grasimii. Pentru acest studiu, specialistii au colectat adipocite de la voluntari de diferite varste, etnii si greutati. Au tratat celulele cu aldehida cinamica, substanta care…

- Consumul de aspirina și paracetamol in timpul sarcinii crește riscul apariției paraliziei cerebrale, arata un studiu realizat de cercetatorii din Copenhaga. Nou-nascuții au de aproape doua ori și jumatate mai multe șanse de a suferi de o starea incurabila, care este cauzata de o leziune cerebrala și…

- Terra este din ce in ce mai inundata de lumina artificiala, un fenomen agravat de noua tehnologie a diodelor care emit lumina (Light Emitting Diode, LED), arata o analiza a observațiilor din satelit care confirma o poluare in creștere cu lumina care afecteaza sanatatea umana, animalele și plantele,…

- Terra este din ce in ce mai inundata de lumina artificiala, un fenomen agravat de noua tehnologie a diodelor care emit lumina (Light Emitting Diode, LED), arata o analiza a observatiilor din satelit care confirma o poluare in crestere cu lumina care afecteaza sanatatea umana, animalele si plantele,…

- O echipa de cercetatori a descoperit ceva complet neasteptat in timp ce facea scufundari intr-un lac din Turcia. Cercetatorii cautau dovezi care sa sustina o veche legenda despre Lacul Van din estul Turciei. Conform acesteia, in apele lacului traieste un monstru. In timpul scufundarii,…

- Terra este din ce in ce mai inundata de lumina artificiala, un fenomen agravat de noua tehnologie a diodelor care emit lumina (Light Emitting Diode, LED), arata o analiza a observațiilor din satelit care confirma o poluare in creștere cu lumina care afecteaza sanatatea umana, animalele și plantele,…

- Oamenii de știința americani au anunțat descoperirea unui posibil nou tratament pentru leucemie, o boala letala ce afecteaza chiar și persoane de varsta frageda, informeaza Xinhua, care citeaza rezultatele unui studiu publicat luni, transmite Agerpres.

- Cercetatorii americani de la Universitatea Vanderbilt au descoperit ca abilitatile vizuale ale indivizilor variaza mai mult decat se credea anterior si nu exista o legatura cu un coeficient de inteligenta mai ridicat.

- Oamenii de știința susțin ca plantele de interior au beneficii importante pentru sanatate, iar unele dintre acestea te ajuta sa previi unele afecțiuni, daca sunt așezate in dormitor. Prezența plantelor in dormitor reduce stresul, anxietatea și ajuta la eliminarea toxinelor din aer. Cercetatorii de la…

- Cercetatorii au prezentat intr-un nou studiu faptul ca ranile provocate pe timpul noptii se vindeca mult mai greu decat cele provocate in timpul zilei. Aceasta diferenta a fost descoperita dupa ce specialistii din cadrul Medical Reserch...

- Oile sunt capabile sa il recunoasca pe Barack Obama dupa ce privesc de mai multe ori o fotografie a fostului președinte american. Rumegatoarele participante la un experiment recent au reușit aceeași performanța și in cazul fotografiilor ce o prezinta pe actrița britanica Emma Watson,…

- Anual, in perioada primaverii si a toamnei locuitorii din multe parti ale planetei trec la ora de vara si apoi la cea de iarna. Discutii cu privire la acest proces si problemele provocate de schimbarea orei au starnit deseori controverse....

- Doar un sfert dintre cei vaccinati impotriva gripei in 2016 au fost protejati (studiu) Eficacitatea vaccinului antigripal a fost considerabil limitata in 2016, protejand doar 20-30% dintre persoanele vaccinate, spun cercetatorii, care pledeaza pentru o tehnica diferita de producție in locul celei pe…

- Cercetatorii de la Centrul Medical din Boston (BMC) au propus un program unui numar de 352 de participanți in varsta de peste 18 ani, dintre care 54% erau femei, 56% erau persoane de culoare și 11,4% erau hispanici care fumau cel puțin 10 țigarete pe zi.

- Cercetatorii au descoperit o colonie izolata in Sumatra care are mai putin de 800 de indivizi, fiind deja una dintre multele specii amenintate de disparitie, cu toate ca abia acum savantii au aflat de existenta ei.

- Diaspora romaneasca din Spania a devenit obiect de studiu. Și nu orice studiu. Cea mai complexa cercetare științifica realizata la nivelul UE ii vizezaa pe romanii din Spania. Specialiștii spun ca rezultatele ce vor fi obținute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva cercetarii științifice,…

- Aceasta cavitate este "atat de mare", este cat "un avion de 200 de locuri in mijlocul piramidei", a explicat pentru AFP Mehdi Tayoubi, co-director al proiectului ScanPyramids care s-a aflat la originea descoperirii. De la sfarsitul anului 2015, misiunea care reuneste cercetatori egipteni, francezi,…

- Atunci cand vrei sa mananci ceva rapid și ieftin iar de multe ori alegi o supa instant cu taiței (noodles). Taițeii sunt insa “moartea la punga”. La aceasta concluzie au ajuns cercetatorii de la Universitatea Baylor, scrie realitatea.net.

- Un studiu recent scoate la iveala o greseala grava a cercetatorilor. Toate studiile realizate pana in prezent privind incalzirea globala sunt gresite, deoarece pornesc de la o informatie eronata. Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Lausanne arata ca…

- Cercetatorii au folosit modelarea computerizata pentru a testa efectele blocarii unei parti a luminii solare cu ajutorul aerosolilor. Acest proces, conform rezultatelor, ar duce la scaderea temperaturilor, la regenerarea recifului si la reducerea...

- Un studiu realizat de o echipa internaționala de oameni de știința, printre care s-au numarat și cercetatori australieni, a condus la descoperirea a 72 de mutații genetice care determina creșterea riscului de apariție a cancerului de san, informeaza AGERPRES, citand Xinhua.Citeste si: ULTIMA…

- Arheologii norvegieni au descoperit in centrul tarii lor mai multe morminte vechi de peste 3.000 de ani, ce dateaza din Epoca Bronzului, a anuntat luni postul public de televiziune NRK, citat de Xinhua. Cercetatorii de la Universitatea Norvegiana de Stiinte si de la Muzeul Tehnologiei au descoperit…

- Soția lui Dinu Maxer a inceput sa țina regim pentru a scapa de kilogramele in plus care i-au cam dat de furca in ultimii ani. Deea Maxer, care vara aceasta și-a etalat trupul in costum de baie , a marturisit la un moment dat, ca mai tot timpul s-a lupat cu kilogramele in plus . Soția lui Dinu Maxer…

- Cercetatorii sustin ca persoanele stiu ca au decedat deoarece constienta lor continua sa lucreze chiar si dupa ce corpul nu mai prezinta semne de viata. Practic, unele persoane ar putea auzi momentul in care medicii anunta decesul.

- Una pana la zece mutații genetice sunt necesare pentru dezvoltarea unui caz de cancer, se arata intr-un studiu publicat joi in jurnalul american ''Cell'', scrie AGERPRES, citand Xinhua.Concluziile cercetarii au aratat, de asemenea, ca numarul de mutații ce conduc la formarea tumorii variaza…

- Cel mai mare studiu despre moarte realizat vreodata a scos la iveala faptulca multi pacienti inregistreaza activitate cerebrala dupa ce inima inceteaza sa bata. Cercetatorii sustin ca persoanele declarate moarte pot auzi inclusiv confirmarea propriului deces de catre medici.

- Ibuprofenul este la fel de eficient ca morfina pentru dureri. Un studiu realizat in Canada le recomanda medicilor sa inlocuiasca cele doua analgezice in cazul copiilor care au suferit operatii ortopedice minore. Cercetatorii canadieni au analizat 154 de copii cu varste intre 5 si 17 ani, care au trecut…

- Cercetatori de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi au participat la un important studiu despre obezitate in copilarie si adolescenta. Colegiul Imperial din Londra si Organizatia Mondiala a Sanatatii au realizat un astfel de studiu in care au comparat indicele de masa…

- Cele noua alimente de mai jos le vedem aproape in toate recomandarile nutritionistilor dar si in tot felul de diete. Cercetatorii au aflat ce contin si cat sunt de nocive. Concluzia: Au mai multe E-uri, zahar, grasimi, sare decat cele nerecomandate in diete.

- Pentru a mai infrana elanul șoferilor grabiți, drumarii au montat mai multe panouri pe drumul Lugoj-Deva, unde accidentele sunt la ordinea zilei. Conducatorii auto sunt inștiințați ca urmeza un sector obositor de șosea, așa ca mai multe simboluri internaționale de tip „smiley face” sau „sad face” pentru…