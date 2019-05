Stiri pe aceeasi tema

- Visul prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de a se intalni cu presedintele american, Donald Trump, se implineste. Dupa doi ani de asteptari, sperante si lobby intens, Viktor Orban este in sfarsit invitat la Casa Alba pe 13 mai 2019. Pe agenda intalnirii se afla si subiectul securitatii energetice…

- Presedintele american Donald Trump a amplificat semnificativ, duminica, presiunile asupra Chinei pentru incheierea unui acord comercial, amenintand ca va majora in aceasta saptamana tarifele pentru importuri in valoare de 200 de miliarde de dolari si ca in curand va lua masuri similare pentru alte bunuri…

- Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a...

- Vicepresedintele Statelor Unite a declarat ca atitudinea Germaniei în NATO este “inacceptabila”. Vicepresedintele american Mike Pence a considerat miercuri ca ‘inacceptabila’ atitudinea Germaniei, chemând aceasta tara aliata în NATO sa-si creasca…

- Subiectul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim trebuie discutat in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si luata o decizie, cat mai repede, a declarat, luni, liderul PSD Liviu Dragnea. El a aratat, la Parlament, ca acest "subiect care trebuie finalizat ca si discutie si ca decizie…

- Negocierile pentru pace dintre Washington și talibani ar putea ajunge la un rezultat care sa puna capat conflictului care s-a întins pe o perioada de 18 ani în Afghanistan. Cu toate acestea, mulți se tem ca potențiala retragere a trupelor americane va trimite țara într-un sângeros…

- Un maior din cadrul armatei venezuelene a anuntat sambata ca renunta sa-l mai sustina pe presedintele Nicolas Maduro si ca se alatura eforturilor opozitiei de a introduce ajutoare umanitare in tara, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo,…

- Președintele american Donald Trump susține ca "probabil lucreaza mai multe ore decat aproape orice" predecesor al sau, in contextul criticilor pe tema programului de lucru al liderului de la Casa Alba, informeaza agenția The Associated Press, scrie Mediafax.Etica muncii președintelui Trump…