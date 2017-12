Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup, relateaza site-ul postului France 24.

- A fost Hanukkah, aproape a trecut și Craciunul, iar acum, in Statele Unite, este perioada de Kwanzaa. E vorba de o sarbatoare a membrilor comunitații de culoare, prin care aceștia iși celebreaza originile africane.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unul dintre cele mai bizare fenomene pe care le putem observa astazi in politica este ca cel mai mare partid, la putere fiind, joaca in defensiva. Creand doar aparența ca ar fi in ofensiva. Acest comportament ii aduce PSD-ului daune uriașe. Și, din aceasta perspectiva, Stanga…

- Casa Alba acuza oficial Coreea de Nord ca se afla in spatele atacului cibernetic WannaCry, a anunțat consilierul pentru securitate interna a lui Donald Trump, Tom Bossert, intr-un editorial publicat in The New York Times. „Dupa o investigație atenta, SUA atribuie in mod public atacul cibernetic masiv…

- Fracțiunea Fatah a președintelui Autoritații Palestiniene, Mahmud Abbas, a chemat palestinienii la o demonstrație pentru exprimarea „furiei”, dupa anunțul președintelui american Donald Trump privind recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Demonstrația este planuita…

- Dintre toate ororile cu arma de foc comise in ultimii ani in Statele Unite, masacrul de la Sandy Hook a fost, probabil, cel mai socant din cauza numarului mare de copii ucisi in aceasta scoala primara din Connecticut. Du...

- Cuba a transmis oficialilor americani, in timpul unor discutii despre migratie de la Havana, ca decizia SUA de a suspenda procesul de obtinere a vizelor de la ambasada americana pe insula „afecteaza serios” relatiile in familii si schimburile intre oameni, informeaza Reuters, conform news.ro.Relatiile…

- Presedintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniti, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculosi" sa intre in Statele Unite, scrie jurnalul.ro.

- Consiliul va dezbate in prima parte a reuniunii alte subiecte, urmand ca aceasta chestiune a Ierusalimului sa fie discutata ulterior, relateaza Agerpres. Reuniunea a fost ceruta de opt din cele 15 țari care fac parte din Consiliul de Securitate. Este vorba de patru țari europene (Suedia, Franța,…

- Statele Unite intentioneaza sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului. Potrivit Casei Albe, presedintele Donald Trump urmeaza sa anunte mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv.

- Un responsabil de rang inalt din echipa de tranzitie a presedintelui american Donald Trump a scris intr-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia "tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA", potrivit unui articol publicat de The New York Times si preluat de CNN.The New York Times a…

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Fostul consilier al lui Trump, Michael Flynn a recunoscut ca a mințit FBI-ul in legatura cu canalele de conversație cu ambasadorul rus și a ajuns la o ințelegere privind acuzațiile care i s-au adus in investigația privind implicarea straina in alegerile przidențiale din 2016, scrie ABC News. Generalul…

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Donald Trump a publicat un mesaj pe Twitter, sambata, in care a acuzat CNN ca reprezinta foarte slab Statele Unite ale Americii in lume. Televiziunea a reactionat, raspunzand pe platforma de socializare ca aceasta este una dintre atributiile presedintelui, informeaza hollywoodreporter.com.Citește…

- O publicatie online foarte populara in Statele Unite a facut, in martie 2013, un „exercitiu de imaginatie” care a antrenat in joc extrem de multi cititori. Wired a prezentat un filmulet in care accentul era pus pe o garda de corp a presedintelui Barack Obama „cu o infatisare de extraterestru”. Inregistrarea…

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, informeaza AGERPRES . Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Circa 3.000 de militari americani au fost desfașurați suplimentar în Afganistan, în baza noii strategii a președintelui Donald Trump pentru aceasta țara devastata de razboi, a anunțat joi Pentagonul, scrie AFP citata de Agerpres. Ministerul american al Apararii evaluase pâna…

- Papa Francisc incearca sa dezamorseze tensiunile in dosarul nuclear nord-coreean si sa sustina eforturile in vederea dezarmarii nucleare printr-o conferinta, la Vatican, care reuneste 11 laureati ai Nobelului pentru Pace, oficiali de la ONU si NATO si dintr-o mana de tari care detin bomba nucleara,…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Siria intentioneaza sa semneze Acordul de la Paris privind lupta impotriva modificarilor climatice, a anuntat marti, in Germania, un oficial sirian, in contextul in care aceasta tara devastata de razboi era singurul membru ONU care nu a semnat documentul, relateaza The Associated Press. Anuntul a…

- Presedintele SUA Donald Trump i-a salutat in intalnirea de astazi, de la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, informeaza stiripesurse.ro. Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, facuse o plecaciune in 2009, la intalnirea…

- Presedintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, asa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP si Reuters.In 2009, Obama…

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenintarea nucleara nord-coreeana si in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la orele diminetii…

- Republicanii din Congresul american au dezvaluit joi detalii legate de proiectul de reforma fiscala, reduceri de impozite prezentate de Donald Trump drept istorice si care devin, acum, un obiectiv major al presedintiei sale, scrie AFP.

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a ajuns luni la FBI dupa ce a fost somat sa se predea autoritaților federale, in cadrul anchetei asupra implicarii Rusiei in campania prezidențiala din Statele Unite condusa de procurorul special Robert Mueller, relateaza AFP. …

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Criza substantelor opioide, pe care presedintele american Donald Trump a declarat-o saptamana trecuta ”o urgenta de sanatate publica”, face ravagii in unele comunitati din Statele Unite, provocand nu doar moartea a zeci de mii de oameni pe an ci si costuri de ordinul miliardelor de dolari, scrie…

- Papa Francisc s-a distantat de imaginea Raiului ca "un loc de basm", spunand ca este "imbratisarea Domnului", in timpul audientei generale de miercuri din Piata Sf. Petru, relateaza EFE."Raiul nu este un loc de basm si nici o gradina fermecata. Raiul este imbratisarea lui Dumnezeu. Iubirea…

- Statele Unite vor acepta din nou refugiati, dupa patru luni de suspendare foarte controversata, a anuntat Casa Alba, cu exceptia celor care provin din 11 tari de ”mare risc”, marea majoritate cu populatie majoritar musulmana, relateaza AFP. Aceata interdictie temporara a facut obiectul unei indelungate…

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fata de Coreea de Nord, a declarat presedintele american Donald Trump duminica, relateaza AFP. "Suntem atat de bine...

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care il apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale incalzirii globale, informeaza Reuters. Statele Unite este singura tara din cele…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereușite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de predecesorul sau Barack Obama, informeaza DPA. "Am auzit atâta…

- Departamentul de Stat al SUA anunta ca retragerea efectiva din UNESCO va avea loc de la 31 decembrie 2017. Decizia de retragere este cu atat mai surprinzatoare cu cat Statele Unite au ajutat la fondarea UNESCO, in 1945. Vom reveni cu amanunte.

- Papa Francisc, care le recomanda deseori tinerilor sa renunțe la telefoanele mobile, are 40 de milioane de urmaritori pe cele noua conturi de Twitter, in limbi diferite, a anunțat miercuri biroul de presa al Sfantului Scaun. Popularul lider al celor 1,3 miliarde de catolici din întreaga…

- Statele Unite au anunțat vineri anularea oficiala a embargoului economic impus Sudanului de 20 de ani și suspendat temporar de fostul președinte american Barack Obama, la sfarșitul mandatului, in ianuarie, informeaza AFP. Actualul președinte, Donald Trump, a anulat și alte masuri economice, care…

- Presedintele SUA Donald Trump a devenit cel mai urmarit lider mondial pe Twitter, dupa ce l-a intrecut pe Papa Francisc pe reteaua de socializare, conform The Associated Press. Advertisement Trump este urmarit pe Twitter de aproximattiv 40 de milioane de abonati si a urcat in weekend in fruntea listei…

- Premiul Nobel pentru Pace 2017 este acordat pe 6 octombrie, fiind poate cel mai așteptat anunț in ceea ce privește prestigioasele distincții. Cel de-al 131 caștigator al premiului Nobel pentru Pace se va alatura astfel unei liste de figuri politice și organizații care au scris istorie. Premiul Nobel…

- Circa 10 milioane de oameni din Statele Unite au vazut mesajele platite de cercuri apropiate Kremlinului, a anuntat luni Facebook, gigantul online acuzat ca a reactionat foarte tarziu in acest dosar in care Rusia este acuzata ca a manipula alegatorii americani in perioada alegerilor prezidentiale din…

- Tensiunile dintre Statele Unite si Coreea de Nord sunt tot mai mari, insa solutia nu poate veni de la unul dintre cei mai mari jucatori de pe scena internationala - Rusia. In ce priveste Phenianul, acesta vrea trei lucruri in actualul context tensionat. David J. Kramer, fost asistent al secretarului…

- Ambasada SUA la Havana va continua sa iși indeplineasca funcțiile diplomatice de baza și va oferi asistența cetațenilor americani in cazuri de urgența, dar procesarea obișnuita a cererilor de viza va fi suspendata, au precizat oficiali americani.De asemenea, Washingtonul a emis o atenționare…