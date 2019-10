Stiri pe aceeasi tema

- Dupa golul egalizator al lui Kaan Ayhan, cel putin sapte jucatori s-au strans la linia de colt pentru a-si duce mana dreapta la frunte, in semn de sprijin pentru soldatii implicati in ofensiva turca din Siria. Jucatorii turci au facut deja acest gest si la meciul cu Albania, lucru ce ar putea…

- Barack Obama și Michelle Obama și-au dedicat joi, pe Twitter, mesaje de dragoste, cu ocazia celei de-a 27-a aniversari de la casatorie. Fostul președinte al SUA a postat pe o rețea de socializare o fotografie in care apare alaturi de soția lui Michelle. Cei doi se imbrațișeaza și privesc apus de soare,…

- Barack și Michelle Obama au sarbatorit 27 de ani de casnicie, joi, cu o serie de postari pe social media prin care au aratat ca se iubesc la fel de mult ca in prima zi. Fostul președinte american in varsta de 58 de ani și soția sa au publicat pe rețelele de socializare imagini nemaivazute și mesaje…

- Compania aeriana Japan Airlines (JAL) a lansat o opțiune pentru rezervarile online, care le permite pasagerilor sa vada locurile ocupate de copii cu varste intre 8 zile și 2 ani. Astfel, ar putea evita sa fie aproape de eventualele reprize de plans ale celor mici, mai ales in timpul zborurilor lungi,…

- Compania Japan Airlines (JAL) a lansat un nou instrument pentru rezervarile online, care permite pasagerilor sa vada locurile ocupate de copii, pentru a putea evita sa fie aproape de plânsetele celor mici, scrie The Guardian. În momentul în care pasagerii cu copii, cu vârste…

- "Bine ai venit!", a fost mesajul in limba romana pe care Simona Halep l-a gasit Wuhan, iar castigatoarea de la Wimbledon a postat pe Twitter o fotografie prin care a impartașit surpriza cu fanii. "Mulțumesc pentru primirea calduroasa", a fost raspunsul Simonei. Thanks for the warm…

- Intr-o postare pe Twitter, el o acuza pe Bachelet, care a vorbit despre o 'diminuare a spatiului democratic' in Brazilia, ca 'se amesteca impotriva Braziliei in agenda de drepturi ale omului' aparandu-i pe 'banditii care ne ataca curajosii nostri politisti civili si militari'. 'In aceste ultime luni…