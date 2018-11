Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte democrat al SUA Barack Obama a calificat vineri ''manevra politica'' trimiterea, anuntata de Donald Trump chiar inainte de alegerile parlamentare, a mii de militari americani la granita cu Mexicul care ar urma sa blocheze sosirea migrantilor din America Centrala, relateaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Statele Unite ar putea trimite pana la 15.000 de soldati la granita cu Mexicul, intarindu-ti pozitia privind impotriva carabanei de migranti care fug de violenta si saracia din America Centrala, scrie Reuters.

- Secretarul Apararii din SUA, Jim Mattis, a respins miercuri criticile fata de trimiterea soldatilor la granita cu Mexicul, conform carora actiunea este una politica, scrie Reuters.„Sustinerea pe care i-o acordam secretarului pentru securitatea nationala este una practica bazata pe cererile…

- Numarul total al militarilor americani trimisi la granita cu Mexicul pentru a ajuta la oprirea unei caravane cu migranti ar putea fi de ordinul miilor, dar nu exista inca o cifra precisa, a declarat luni pentru Reuters un oficial american, oferind o estimare mult mai mare decat cea prevazuta initial…

- Mexicul a oferit acte de identitate temporare si locuri de munca migrantilor care s-au inregistrat pentru azil, continuand eforturile de a opri avansul caravanei de migranti catre SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Donald Trump a amenintat ca va inchide granita cu Mexicul si va opri…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a autorizat utilizarea trupelor și a altor resurse militare la granița dintre SUA și Mexic, au declarat vineri oficialii S.U.A., susținand lupta președintelui Donald Trump impotriva migranților care calatoresc spre Statele Unite, anunța agenția Reuters.

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a autorizat utilizarea de trupe si alte resurse militare la granita Statelor Unite cu Mexicul, au anuntat vineri oficiali americani, dupa ce presedintele Donald Trump a scris joi pe Twitter ca va 'trimite armata' la granita, in perspectiva apropierii…

- "Guatemala, Honduras si Salvador nu au fost capabile sa-si faca treaba si sa-i impiedice pe oameni sa-si paraseasca tarile pentru a veni in mod ilegal in SUA. Vom incepe sa taiem sau sa reducem in mod semnificativ enormul ajutor international pe care il acordam acestor tari", a indicat Trump intr-un…