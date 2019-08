Oaspeții Primăriei Bistrița sunt ținuți departe de luxosul Metropolis, cu limite de protocol Primaria Bistrița a aprobat la ședința din iulie limitele maxime de cheltuieli privind acțiunile de protocol. Oaspeții Primariei pot sa primeasca cadouri in valoare maxima de 400 de lei, iar cazarea poate sa coste și ea maxim 400 de lei. Doar 26 de lei ii despart pe oaspeți de Hotel Metropolis, cel mai luxos din oraș. Primaria Bistrița a stabilit o limita maxima a cheltuielile cu protocolul. Este vorba despre cadourile și cazarea oaspeților care ajung in orașul nostru, la invitația municipalitații. Potrivit documentelor prezentate in ședința din iulie, cazarea nu poate sa depașeasca 400 de lei,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

