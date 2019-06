Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, Gheorghe Stan, a trimis catre Calin Nistor, procurorul-șef DNA, doua adrese, in 19 martie și 12 iunie 2019 prin care cerea motivele de apel din dosarul lui Sebastian Ghița, respectiv informa cu privire la retragerea apelului, transmite…

- Condiții proaste in hotelul recomandat de agenția de turism? Cum evitam așa situații / Condițiile proaste din hotel și serviciile de transport sunt cele mai frecvente motive pentru care moldovenii ajung sa fie dezamagiți de vacanțele avute peste hotare. Șeful-adjunct al Direcției control produse…

- Liderul unei federatii de investitori in turism ii cere demisia directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe care-l considera vinovat pentru ca turistii ajung greu pe litoral. Din pacate, in ciuda nemultumirii hotelierilor, in lunile urmatoare problemele de trafic…

- "Ritm lent" la reparatiile de pe Autostrada Soarelui Federatia Patronatelor din Turism acuza ritmul lent cu care se desfasoara lucrarile de reparatii la Autostrada Soarelui si faptul ca acestea au loc la începutul sezonului estival, un lucru care afecteaza grav fluxul de turisti catre…

- Pentru alegerile europarlamentare de astazi, la nivelul municipiului Dej au fost organizate 26 de secții de votare, la fel ca la ultimele scrutine. CLICK AICI pentru a afla la ce secție de votare ești arondat! Dejenii trebuie sa stie ca votarea incepe la ora 7.00 si se termina la 21.00. Alte reguli…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie sambata la ora 7,00. Conform legislatiei in vigoare, dupa incheierea campaniei electorale, se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Duminica, alegatorii vor primi trei buletine de vot - unul pentru alegerile europarlamentare si doua pentru referendum. Introducerea unui buletin de vot in alta urna decat cea destinata nu atrage nulitatea acestuia. La sosirea in sectia de votare, alegatorul…

- Politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Constanta s au deplasat marti, 21 mai a.c., pe raza localitatilor Poarta Alba, Castelu si Cuza Voda, unde au stat de vorba cu elevii scolilor gimnaziale.Oamenii legii le au explicat copiilor despre pericolele la care se expun prin…