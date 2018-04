Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar, Viktor Orban, care vizeaza obtinerea unei victorii de rasunet la alegerile legislative din data de 8 aprilie, a iesit din nou la atac, invocand o lista cu 2.000 de dusmani platiti pentru a-l inlatura de la putere.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti dimineata noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa pentru sapte judete din Oltenia si Dobrogea, valabile pe parcursul urmatoarei ore.Citeste si: Surpriza DE PROPORTII pentru Simona Halep: Antrenorul Serenei Williams…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara avertizeaza asupra pericolului iminent de avalansa care exista in masivele Retezat si Parang, de la altitudini mai mari de 1.500 de metri, in conditiile in care la munte a nins abundent, iar prognoza meteo arata ca ninsorile vor continua si in urmatoarele zile.…

- Un barbat din Florida, Statele Unite, al carui motan a disparut de acasa in 2004 in urma unui uragan si-a gasit animalul 14 ani mai tarziu, informeaza UPI. Societatea pentru protectia animalelor...

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, este audiat, luni, in dosarul Tel Drum, de procurorii DNA. Fostul sef al ANAF l-a acuzat pe presedintele PSD ca minte, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca nu are nicio legatura cu firma Tel Drum. In dosarul „Tel Drum”, in 13 noiembrie 2017, procurorii…

- Dupa ani de cautari, a fost identificat proprietarul fostei mori din Lupeni. Numai ca acesta nu se mai afla in viața. De ani de zile, autoritațile locale de la Lupeni incearca sa il identifice pe proprietarul unei cladiri aflate intr-o stare avansata de degradare. Acesta a fost identificat, insa…

- Compania daneza Zenvo Automotive A/S a prezentat la Salonul Auto de la Geneva un nou supercar numit TSR-S. Automobilul este mai degraba o versiune omologata pentru circulatia pe drumurile publice si imbunatatita a modelului TSR, un prototip facut doar pentru circuite.

- Marea noutate de la standul francezilor de la Peugeot nu este o mega sculptura a unui leu de 12.5 metri in lungime si 4.8 metri in inaltime, care simbolizeaza istoria de peste 200 de ani a marcii, ci noua generatie a modelului 508! Masina asta ne-a cucerit!

- Trupul neinsufletit al unui batran a fost gasit de scafandrii de la ISU Hunedoara. Actiunea de cautare a barbatului de 80 de ani care a cazut in paraul Cerna a fost dusa la capat cu ajutorul unui patruped, care a contribuit semnificativ la gasirea decedatului, dupa ce a adulmecat sapca ramasa pe mal…

- Clujul a comandat anul trecut 15 autobuze lungi Mercedes, de 18 metri, pentru care va plati in total peste 21 de milioane de lei, adica aproximativ 4,5 milioane de euro. Astfel, pretul unui sigur vehicul este 300.000 de euro.

- Caderea masiva de zapada din ultimele zile a blocat mai multe drumuri naționale, dar și autostrazi. Autoritațile avertizeaza toți șoferii sa analizeze situația drumurilor inainte de a pleca la drum lung.

- Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, miercuri, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio. Vehiculul a cazut intr-o prapastie adanca de zeci de metri, la kilometrul 780 al Autostrazii Panamericane, in zona Ocona (Camana,…

- Zilele trecute, la București, s-a desfașurat etapa intai a Campionatului Național de Juniori 3, competiție la care au participat o serie de atleți din județ, legitimați la CSȘ Blaj și CS Orașenesc Cugir. Cele mai bune rezultate au fost realizate de Eduard Casian Birgoz, pregatit de Ioana Bozdog, care…

- Un sofer din capitala poate lua usor titlul de cel mai „ingenios" mod de a parca un autovehicul. Chiar daca a fost constient ca foloseste pentru calatorii o masina cu o lungime de aproape sase metri, a ales sa si-o lase intr-un loc cu totul necorespunzator.

- Un nou salon auto important, un nou concept pregatit de Volkswagen pentru acesta. Marca germana anunta ca va prezenta in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva a patra masina conceptuala din seria I.D.

- Primaria Capitalei a anunțat caștigatorul licitației pentru 400 de autobuze noi, iar Libertatea.ro iți arata cum ar putea arata noile autobuze din București. Dupa aflarea veștii ca incepand din vara in București urmeaza sa circule autobuze noi, tot mai mulți se intreaba cum arata acestea, dat fiind…

- Selectia Nationala Eurovision are loc duminica seara, la Sighisoara Cea de-a cincea etapa preliminara si ultima a Selectiei Nationale Eurovision are loc în aceasta seara, la Sighisoara. TVR, organizatoarea concursului, promite ca vom asista la un spectacol de lumini si grafica, realizat…

- Tanarul care a deschis focul intr-un liceu din Florida, SUA, și a ucis cel puțin 17 persoane este un fost student al instituției de invațamant, care fusese exmatriculat pe motive disciplinare, conform serifului din Broward County, Scott Israel, citat de New York Times.

- Dupa ce NSA a fost ținta unui atac armat in urma cu cateva ore, a venit randul unor elevi din Florida sa traiasca minute de coșmar. Cel putin 20 de persoane au fost ranite dupa ce un individ inarmat a deschis focul miercuri intr-un liceu din statul american Florida, potrivit purtatoarei de cuvant a…

- Cațiva sateni se aflau la vanatoare cand au auzit zgomote puternice venind dintr-un copac cazut. Unul dintre vanatori a incercat sa miște copacul, moment in care a observat un piton, femela, lung de 20 de metri, imperecheat cu un șarpe mascul.

- 24 de firme, in marea lor majoritate producatori sau comercianti de mijloace de transport in comun, au descarcat in ultimele zile documentatia postata pe site-ul Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) referitoare la achizitia de autobuze pe care RATBV S.A. este in curs sa o realizeze.…

- Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban. Miercuri, MAE anuntase ca „nu poate fi vorba despre surse de gaze sau infrastructuri cu dedicatie exclusiva…

- Surpriza totala pentru patronul piscinei amenajate in zona Parcului Central din Targu Jiu, care, miercuri, s-a trezit la birou cu un client mai putin obisnuit. Un olandez extrem de grabit dorea sa faca o baie in piscina, in ci...

- Un caz incredibil s-a întâmplat în Tampa, Florida, SUA. O pisica a înviat din morti. Animalul a fost lovit destul de puternic de o masina, accident ce i-a provocat mai multe rani pe corp.

- Polițiștii orașului Nadlac, impreuna cu cei ai Serviciului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat in trafic un transport de cherestea. Polițiștii au oprit in trafic, la Nadlac, un barbat de 33 de ani, din județul Alba, in timp ce transporta cu o autoutilitara 49 metri cubi de cherestea, avand expirata…

- Amenajarea peisagistica a unui bulevard din Calarasi a nascut discordie intre consilierii locali. Social-democratii au respins proiectul de hotarare pentru modernizarea uneia dintre cele mai circulate artere din oras, invocand costul ridicat, 9 milioane de lei, dar si faptul ca acesti bani ar fi putut…

- Fereastra de lansare a acestei misiuni se deschide la 31 iulie si se inchide la 19 august 2018. Sonda solara Parker va calatori prin atmosfera solara, apropiindu-se de Soare mai mult decat orice alta sonda inaintea ei si fiind pregatita sa infrunte conditii “brutale” de temperatura si…

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite in urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD gasind o victima, un barbat de 31 de ani care a fost preluat și transportat la […]

- Un barbat pasionat de istorie pe nume Christian Bormann ar fi descoperit o sectiune de aproximativ 80 de metri lungime din zidul Berlinului, necunoscuta autoritatilor, si care ar fi ultima bucata din zidul original, informeaza Berliner Zeitung, citat de usatoday.com.

- Sena s-a revarsat, la Paris, nivelul fluviului fiind miercuri de peste cinci metri si estimandu-se ca sambata va ajunge la 6,2 metri. Autoritatile pariziene au constituit o celula de criza, iar Muzeul Luvru si-a inchis o parte a nivelului rezervat colectiei de arta islamica, relateaza presa franceza,…

- In 2003, Andrew Lumish, un curatațor de covoare, pasionat de fotografie, a ajuns pentru prima oara intr-un cimitir al veteranilor de razboi, in Florida. Dorea doar sa ”traga” cateva cadre. A ramas uimit de situația precara a multora dintre pietrele funerare. Din acel moment a decis sa le...recondiționeze,…

- Daniel Andre Tande, campion mondial la sarituri cu schiurile, la Oberstdorf (Germania). Urmeaza proba de la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Daniel Andre Tande a caștigat primul titlu din cariera la Campionatul Mondial de sarituri cu schiurile. Tande, 23 de ani, a caștigat primele runde, cu sarituri…

- Garda de pompieri Hida a fost solicitata sa intervina la un incendiu declansat in urma unei explozii intr-o anexa (bucatarie de vara) a unei gospodarii din localitatea Voievodeni. Evenimentul s-a produs sambata dimineata, in jurul orei 9. Cauza probabila de incendiu a fost o defectiune a aparatului…

- "Procurorii ancheteaza circumstantele incidentului. In baza concluziilor anchetei, Parchetul va decide cum sa actioneze in acest caz", a anuntat procuuratura din districtul Petrodvoret, din Sankt Peterrsburg.Potrivit presei din Rusia, reptila de doi metri a fost gasita, joi, la subsolul…

- Primul ”pool park” din Alba dotat cu tobogane de zeci de metri lungime va fi realizat de o firma privata. Aceasta in timp ce Primaria Alba Iulia se ”chinuie” de ani de zile sa inceapa mult asteptatul proiect al strandului public.

- Pompierii militari sunt in alerta dupa ce o cisterna incarcata cu sapte tone de benzina a intrat intr-un gard pe strada Mare din Zarnesti. La fata locului intervin o autospeciala si un echipaj SMURD, in caz de nevoie. Nu sunt victime. „Din cauza ca sunt scurgeri de benzina la capul tractor, precum si…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au ajuns in stop cardiac.

- Capsunile din curtea casei unei femei din municipiul Galati aproape s-au copt, in mijlocul lunii ianuarie, din cauza temperaturilor neobisnuit de mari de pe parcursul iernii, insa specialistii se asteapta ca odata cu venirea frigului plantele respective sa-si intrerupa perioada de vegetatie. O femeie…

- Polițiștii din Alba au confiscat luni, 8 ianuarie, 9 metri cubi de material lemnos, de la o instalație de debitare a lemnului din comuna Scarișoara. Proprietarul instalației nu a putut prezenta documentele legale de proveniența, fiind sancționat contravențional de oamenii legii. Potrivit IPJ Alba, la…

- Nivelurile râurilor si fluviilor din Germania sunt asteptate sa atinga cele mai ridicate valori în cursul zilei de luni, în urma ploilor abundente si a topirii zapezii pe parcursul weekendului, însa, în curând, orasele si comunitatile din apropierea acestora ar putea…

- Veselie mare in capitala Mexicului, unde a fost gatita o prajitura gigant. Aproape 2 mii de voluntari au pregatit Rosca de Reyes - un desert traditional de ziua celor 3 magi. 6 patiseri au donat ingredientele necesare pregatirii prajiturii.

- Dupa ce au fost loviti de o uriasa furtuna de zapada, americanii de pe coasta de Est vor infrunta temperaturi demne de Polul Nord. Un val de frig, ciclonul-bomba cum ii spun meteorologii, va ingheta toate statele, din Maine pana in Florida

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Zeci de metri de cabluri care ii asigura pe turisti pe traseele de escalada din Bihor au fost furate. Salvamontistii spun ca urmarile pot fi dramatice, pentru ca sunt puse in pericol vietile celor care se aventureaza pe munte.