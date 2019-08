„Prin adresa din data de 13.08.2019, Institutul Național de Medicina Legala ”Mina Minovici” a inaintat catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism raportul de expertiza medico-legala antropologica asupra fragmentelor osoase gasite cu ocazia conducerii in teren a inculpatului Dinca Gheorghe la data de 05.08.2019 in zona de liziera de padure, amplasata pe terenul Stațiunii de cercetare și dezvoltare agricola Caracal, indicate de catre inculpat ca aparținand victimei majore”, arata un comunicat al DIICOT. „Din analiza raportului preliminar de expertiza medico-legala…