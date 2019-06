Oaşca bătrână se dă fată mare în faţa disperaţilor de la partidoi? Din cauza asta, cica s-ar incerca tot felul de variante salvatoare, iar unele guri rele zic ca ar fi avut loc niscai contacte indirecte din partea oamenilor sforarului Stanescu in privinta recuperarii lui Mihaita la sanul partidoiului nou. Altii zic insa ca, pentru a se salva dupa scorul scos de PSD pe munitip, liderul local Ostaficiuc ar vrea sa vina cu o solutie salvatoare care sa-l salveze de la mazilire: aducerea inapoi la vatra a fiului ratacitor Mihaita, care, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

