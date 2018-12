Stiri pe aceeasi tema

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca pe scena luni, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2019, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Una dintre acestea este En Sabah Nur, din „X-Men – Apocalypse”. O masca impresionanta și complicata, pentru care s-a muncit multe ore…

- Suntem in perioada sarbatorilor si implicit a cadourilor. Multi comercianti permit, ca facilitate, plata in mediul online pentru cumparaturile dorite. Politia Romana recomanda cetatenilor sa respecte cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure.Ce trebuie sa faci Cumpara din surse sigure, de la…

- Un sandwich urias de 101 metri, a fost realizat, vineri, in Piata Unirii din Timisoara, iar bucatile din el au fost oferite trecatorilor. Scopul a fost de a comemora 101 ani de existenta a cantinei sociale din oras, transmite corespondentul...

- Jurnalistul Claudiu Pandaru crede ca șeful statului, in absența altor cai, „va merge cu acest blocaj cat ii va permite Constituția” și ca aceasta stare de incertitudine va continua și in luna decembrie.

- Femeia a avut o viziune stranie, pe care a detaliat-o pe blogul personal, scrie huff.ro. Iata ce spune Maria Ghiorghiu: Dragii mei, Abia ma bagasem in pat,și stand in pat cu ochii inchiși, vad intr-o clipita inspre inspre Est, Sud -Est,vad o sfanta CANDELA aprinsa și așezata…

- Guvernul incurajeaza cei peste 4,17 milioane de copii minori sa deschida conturi de economii, in care sa depuna cel putin 1.200 in fiecare an, bani pe care sa nu-i foloseasca pana cand vor implini varsta de 18 ani. Pentru fiecare astfel de cont, Executivul este dispus sa acorde o prima de stat de 600…

- Potrivit agentiei DPA, vineri, guvernul german a decis sa sustina acuzatiile guvernelor din SUA, Marea Britanie si Olanda potrivit carora Rusia se afla in spatele atacurilor cibernetice masive de anul trecut. ''Guvernul federal crede, cu o probabilitate la limita certitudinii, ca in spatele campaniei…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a afirmat, la B1TV, ca dezbaterea din Parlamentul European privind situația din Romania ascunde interese politice pur electorale ale celor care ataca țara noastra și administrația de la București. In cadrul analizei, Pippidi a subliniat ca, indiferent cum ar fi situația…