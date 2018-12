Oare cine rezistă în faţa lui? Muntele Sandu Lungu, demonstraţie de forţă, la antrenamente Mai exact, pe 10 decembrie, Sandu Lungu va avea de infruntat un adversar de calibul sau, el fiind, de altfel, probabil cel mai masiv luptator din Romania, cantarind ”doar” 165 de kilograme. ”Impreuna avem 300 de kilograme, deci spectacolul este garantat!”, a anuntat Sandu Lungu la revenirea in ring, el urmand sa infrunte un adversar de calibru lui, intr-o infruntare in care nu vor exista lupte la sol. Revenirea lui a fost una destul de problematica, el acceptand infruntarea pe ultima suta de metri din cauza unei accidentari – bicepsul lui fiind rupt, iar bratul sau nefiind in cea mai buna forma,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asadar, niste ministri si-au dat demisiile, iar presedintele Klaus Iohannis nu le aproba. Este ceva mai complicat decat problema fortei de munca, fluiditatea angajatilor, plecand fara nicio opreliste de la privat la stat, de la firmele romanesti spre firmele straine. Sus, la varful piramidei sociale,…

- Federatia Romana de Sport Corporatist a dat startul inscrierilor pentru prima competitie de tenis de masa pentru angajatii companiilor la individual (masculin si feminin) si dublu - Bucharest Open Competitia se va desfasura in data de 2 februarie - competitia la individual si 3 februarie - competitia…

- Laserul de la Magurele, considerat cel mai modern centru de cercetare din lume in domeniul laserilor este, totodata, si cea mai sigura cladire din Romania in caz de cutremur. Camera principala a ELI – NP este construita pe o fundatie formata din peste 1.000 de arcuri si amortizoare, menita sa contrabalanseze…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea si omologii ungari au deschis marti, in Santaul Mare, comuna Bors, un punct de trecere a granitei pentru transportul de materiale de constructii. "Este vorba despre transportul de material de constructii, mai exact pietris din balastierele…

- Un numar de 16 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor este de 15.395, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit news.ro.Potrivit CNSCBT, numarul…

- Circa 5,15% din alegatorii inscriși in listele permanente din Romania au ieșit la vot pana la ora 19,00, sambata, in prima zi a Referendumului pentru modificarea Constituției. Prezența ridicata la vot s-a inregistrat in Dambovița (7,78%), Bihor (7,61%), Dolj (6,90%), Mehedinți (6,67%) și Caraș Severin…

- Opt posturi "PPV Look Sport", pe langa cele doua deja existente, Look Sport și Look Plus, sunt disponibile pe UPC. Acestea vor transmite in același timp 6 partide din Champions League și 10 din Europa League. Incepand din aceasta toamna și posturile Look transmit pentru urmatorii trei ani meciuri din…

- O parte dintre etnicii maghiari care iși doresc o școala cu personalitate juridica proprie, dar care sa funcționeze in trei locații din oraș, se tem de faptul ca vor disparea clasele de limba maghiara din școlile in care funcționeaza acum: „Balcescu”, „Suciu”, „Slavici” și „Cantemir”. Aceasta…