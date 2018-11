Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a reușit sa șocheze pe toata lumea cu o dezvaluire incendiara. Ea a vorbit despre ganduri negre si sinucidere! Intr-o emisiune TV, sotia fostului primar al Capitalei a recunoscut ca a trecut prin momente extrem de grele. Complexata de kilogramele in plus, exact in perioada in care Viorel Lis…

- Problemele de sanatate cu care s-a confruntat Viorel Lis in ultima vreme au pus-o pe soția lui pe ganduri. In ciuda faptului ca face tot posibilul sa-l incurajeze pe fostul edil al Capitalei, Oana Lis se gandește și la momentul in care el nu va mai fi langa ea. Diferența de varsta dintre Viorel și […]…

- Oana (39 de ani) și Viorel Lis (74 de ani) nu traverseaza cea mai roz perioada a relatiei lor! De cand fostul primar al Capitalei s-a imbolnavit, certurile și problemele s-au instalat in casa lor, potrivit click.ro. Contactata de Click!, Oana a povestit ca ea a ajuns sa fie consilierul psihologic al…

- Anul 2018 a fost unul greu pentru Viorel Lis. In varsta de 74 de ani, fostul edil al Capitalei a suferit un accident vascular cerebral in aprilie, dupa ce cu cateva luni inainte a fost operat de colecist. Oana Lis a dat in tot acest timp vești ingrijoratoare despre soțul ei. In urma cu cateva luni, Oana…

- Viorel Lis a avut grave probleme de sanatate și a fost chiar internat in spital in urma cu cateva zile. Fostul primar al Capitalei pare totuși se se fi insanatoșit, pentru ca Oana Lis l-a luat cu ea la plimbare, in mall. Lui Viorel Lis ii sta bine de tot, pentru ca alaturi de Oana Lis se mai afla și…

- Oana Lis il ia peste picior pe Viorel Lis, facand haz de pasiunea acestuia pentru pacanele. Viorel Lis nu se simte foarte bine, in ultima vreme, avand probleme de sanatate, insa nu poate renunța la pasiunea sa fierbinte pentru pacanele. Oana Lis a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care…

- Viorel Lis nu mai este deloc in „apele lui”. Fostul edil al Capitalei se simte rau, iar medicii au fost rezervați in a oferi explicații. Cu toate acestea, Oana Lis se ține de șotii și de glume, pesemne ca lucrurile nu sunt atat de grave.