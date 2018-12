Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de multele calitați pe care le are, Oana Zavoranu este și o mare iubitoare de animale, in special de pisici. Toata lumea știe ca bruneta l-a iubit foarte mult pe Marty, motanul ei care i-a fost alaturi timp de 18 ani și s-a stins din viața, lasandu-i brunetei un gol imens in suflet.

- Oana Zavoranu s-a laudat cu casa ei, pe care a impodobit-o ca la carte de sarbatori. Vedeta a profitat de ocazie pentru a-și spune parerea legat de spiritul Craciunului la romani. Oana Zavoranu este innebunita sa-și impodobeasca vila ca la carte in apropierea sarbatorilor de iarna, cu luminițe care…

- Oana Zavoranu a povestit ce i s-a intamplat dupa ce a fost la un salon de infrumusețare și și-a facut manichiura. Vedeta nu suporta sa ii faca cineva unghiile. Oana Zavoranu a fost convinsa de angajatele de la salonul respectiv sa se dea cu oja pe unghii. Insa, ajunsa acasa, vedeta n-a știut cum sa-și…

- Dupa ce in urma cu cateva zile i-a murit motanul preferat, familia Oanei Zavoranu s-a marit, iar vedeta si Alex Ashraf sunt extraordinar de fericiti! Vedeta a facut anuntul pe retelele de socializare. Oana Zavoranu a decis ca este vremea și pentru un alte animale de companie si le-a facut cunoștința…

- Oana Zavoranu a fost mahnita de curand, atunci cand motanul ei, Muffin, a murit. Zilele au trecut, Oana a mai salvat un ”suflețel”. Este vorba de un cațeluș, salvat de o cunoșctința. Și pe care artista l-a ”adoptat” imediat. „My name is Jack! Jack este catelul nostru luat de la un iubitor de animale…

- Dupa ce a slabit zeci de kilograme, Monica Anghel s-a afișat cu o noua ipostaza in fața fanilor sai, iar aceștia au fost foarte incantați de imaginea pe care o abordeaza cantareața. Artista a reușit sa ”topeasca” foarte multe kilograme, iar dupa ce a ajuns la silueta dorita, a inceput sa se transforme…

- Astazi este ziua de naștere a lui Alex Ashraf și așa cum era de așteptat, Oana Zavoranu l-a surprins cu un mesaj emoționant, postat pe contul de socializare, la miezul nopții. Cei doi se iubesc de mai multa vreme și au o casnicie discreta, in ciuda speculațiilor care s-au facut. „La mulți ani, soțul…

- Astazi, Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, implinește varsta de 31 de ani. Iar, așa cum ne așteptam, bruneta a fost prima care i-a urat toate cele bune – și nu oricum, ci in mod public, printr-o lunga declarație prin care iși exprima dragostea.